Jedyne półkolonie wakacyjne w Elblągu dla dzieci w wieku przedszkolnym!

Kiedy większość publicznych przedszkoli w mieście w okresie wakacyjnym jest zamkniętych, Niepubliczny Żłobek, Przedszkole i Klasa Zerowa Mały Europejczyk w Elblągu nie tylko funkcjonuje, ale również organizuje dla dzieci z Elbląga i okolic fantastyczne półkolonie wakacyjne w lipcu i sierpniu. To jedyne miejsce w Elblągu, gdzie można na półkolonie zapisać dzieci już od drugiego roku życia. Mały Europejczyk czynny jest przez okres wakacji codziennie od godz. 6.30 do 17.30. Zobacz więcej zdjęć.

Przestronny, kolorowy, baśniowy i najnowocześniejszy budynek żłobka, przedszkola i zerówki w Elblągu. Olbrzymie, pełne kolorów i doskonale wyposażone sale. Rozległy plac zabaw, z górkami, drzewami, boiskami, miejscami zabaw i basenami. Do tego organizowane wycieczki, wyjścia, zabawy, zajęcia, nocowanie pod namiotami, piana party, baseny, kurtyny wodne – dzieci po prostu spędzają tu czas niczym w baśniowej Akademii Pana Kleksa i nie mogą doczekać się już kolejnego dnia.

Na półkolonie wakacyjne w Elblągu można zapisać dzieci nie tylko uczęszczające na co dzień do Żłobka, Przedszkola i Zerówki Mały Europejczyk w Elblągu, ale także z innych placówek przedszkolnych oraz dzieci z klas 1,2,3 szkoły podstawowej.

Rodzice mają dowolność wyboru okresu, w jakim dzieci spędzą wakacyjny czas - sami określą czy będzie to tydzień czy dwa tygodnie.

Dzieci na półkoloniach wakacyjnych w Niepublicznym Żłobku, Przedszkolu i Zerówce Mały Europejczyk w Elblągu mogą przebywać codziennie już od godz. 6.30 do 17.30. To najdłuższe godziny funkcjonowania wśród placówek opiekuńczych podczas półkolonii wakacyjnych w Elblągu.

Na półkoloniach wakacyjnych w Małym Europejczyku w Elblągu dzieci mają zapewnione:

- pełne wyżywienie w Małym Europejczyku, który posiada własną kuchnię (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek),

- profesjonalną opiekę nauczycieli wychowania przedszkolnego w godzinach od godz. 6.30 do 17.30,

- atrakcje, zabawy, gry,

- wspaniałe atrakcje w salach zabaw w przypadku braku odpowiedniej pogody,

- aktywny wypoczynek na olbrzymim (2000 m2), częściowo zadrzewionym placu zabaw z basenami, boiskami, domkami, domkiem na drzewie, wigwamami, zjeżdżalniami, trampolinami, miejscami do gier i zabaw w piasku i błocie.

- w piątki „Pidżama Party” - dzieci zostają w przedszkolu na noc, mając zapewnioną opiekę, zagwarantowaną dobrą zabawę i wyżywienie. Rodzice odbierają swoje pociechy w sobotę do godz. 13.00.

Gwarantujemy, że każde dziecko znajdzie tu wiele przygód, wspaniałych atrakcji i dobrej zabawy.

Na półkolonie wakacyjne w Niepublicznym Żłobku, Przedszkolu i Zerówce Mały Europejczyk w Elblągu można przyprowadzić dzieci, które do Małego Europejczyka na co dzień nie uczęszczają, ale rodzice chcą im zapewnić w okresie letnim, już po urlopie, profesjonalną opiekę i wspaniałą zabawę. Rodzice natomiast mogą spokojnie, nie martwiąc się o swoją pociechę wrócić po urlopie do pracy, ponieważ dziecko w tej Małym Europejczyku może przebywać już od godz. 6.30 aż do godz. 17.30.

Zapisy na półkolonie w wakacje w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu pod numerem telefonu: 515 406 883 (ilość miejsc ograniczona).

Zastanawiasz się nad przedszkolem lub zerówką dla dziecka? Wypróbuj w wakacje Małego Europejczyka.

Chciałbyś, aby Twoje dziecko zostało doskonale przygotowane do edukacji szkolnej? Zapisz je na próbę, na wakacyjne półkolonie w Niepublicznym Żłobku, Przedszkolu i Klasie Zerowej Mały Europejczyk w Elblągu i zobacz jak będzie się tu świetnie bawiło i uczyło. Właśnie w Małym Europejczyku może uczęszczać do przedszkola, a następnie do klasy zerowej. Oprócz normy programowej mamy również codziennie zajęcia językowe (j. angielski, hiszpański), zajęcia artystyczno-plastyczne, judo, jogę, naukę tańca, występy teatralne, szachy, zajęcia sensoryczne oraz wiele ciekawych dla dzieci edukacyjnych atrakcji.

Dzieci w przedszkolu i klasie zerowej Małego Europejczyka w Elblągu uczą się czytać, pisać piórem oraz mają codzienne zajęcia nauki języka angielskiego i hiszpańskiego. Kończąc zerówkę Małego Europejczyka w Elblągu są doskonale przygotowane do szkolnej edukacji!

Do żłobka Małego Europejczyka przyjmujemy dzieci już od 10 miesiąca życia. Do przedszkola Małego Europejczyka można zapisać dziecko w wieku już 2 lat.

Półkolonie wakacyjne w „Małym Europejczyku” to doskonała okazja sprawdzenia czy dziecku, które ma pójść do przedszkola lub zerówki spodoba się w najnowocześniejszej placówce edukacyjnej w Elblągu.

Takich atrakcji, jakie tu przygotowano dla dzieci, ciężko szukać w innych tego typu placówkach oświatowych, które organizują półkolonie wakacyjne dla dzieci w Elblągu.

Żłobek, Przedszkole i Zerówka Mały Europejczyk w Elblągu to najlepsza placówka edukacyjna.

O Niepublicznym Żłobku, Przedszkolu i Klasie Zerowej Mały Europejczyk w Elblągu, kierowanym przez Wioletę Stępczyńską, można śmiało powiedzieć, że to jedna z wiodących i najlepiej przygotowanych do działalności pedagogicznej i oświatowej tego typu placówka w Polsce.

Wielomilionowa inwestycja w jeden z najbardziej nowoczesnych obiektów oświatowych w kraju oraz perfekcyjnie zagospodarowany i rozległy park zabaw wysuwają elbląski niepubliczny żłobek i przedszkole na pozycję jednego z najlepszych placówek tego typu w Polsce.

Nowoczesny budynek i cały obszar wokół żłobka, przedszkola i zerówki w Elblągu został zaprojektowany przez wiodących architektów w Polsce.

Dzieci uwielbiają „Małego Europejczyka” dlatego nie jest niczym dziwnym, że w wielu imprezach organizowanych przez ten elbląski niepubliczny żłobek i przedszkole chętnie uczestniczą nawet jego absolwenci – obecnie uczniowie klas 1,2,3 szkół podstawowych.

Nauczycielkom w „Małym Europejczyku” po prostu chce się pracować i bawić z dziećmi. Warto zaznaczyć, że dzieci żłobkowe mają swoje osobne piętro w trójkondygnacyjnym budynku i w czasie przebywania w obiekcie nie spotykają się z dziećmi przedszkolnymi.

Integracja dzieci w różnym wieku, pod opieką nauczycieli i opiekunów, następuje tylko na terenie parku zabaw, na świeżym powietrzu.

Jak dołączyć do Żłobka, Przedszkola i Zerówki Mały Europejczyk w Elblągu?

Chcesz zapisać swoje dziecko do żłobka, przedszkola lub klasy zerowej Mały Europejczyk w Elblągu? Chcesz dać swojemu dziecku wszystko co najlepsze a Jego radość i szczęście oraz wesoły powrót codziennie do żłobka, przedszkola i zerówki cieszą Ciebie najbardziej?

Koniecznie skontaktuj się z nami a powiemy Ci jak Twój dzieciaczek może stać się jednym ze wspaniałych Małych Europejczyków.

Tel. 515 406 883

Niepubliczny Żłobek, Przedszkole i Klasa Zerowa Mały Europejczyk w Elblągu

ul. Dąbrowskiego 33, 82-300 Elbląg

e-mail: przedszkole@malyeuropejczyk.elblag.pl

www: https://www.malyeuropejczyk.elblag.pl/

