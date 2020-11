Jedyne takie mieszkania z widokiem na park i Kumielę. Zobacz nową inwestycję Rezydencja Dolinka

Takiej inwestycji mieszkaniowej już dawno w Elblągu nie było. Jej atrakcyjność i wyjątkowość to zasługa głównie lokalizacji. Niewielu elblążan ma możliwość zamieszkania w nowoczesnym budownictwie o podwyższonym standardzie z widokiem na park Dolinka i rzekę Kumielę. Taka będzie właśnie Rezydencja Dolinka – modernistyczna willa miejska z 76 mieszkaniami oraz podziemnym garażowcem, która powstanie przy ul. Traugutta. Przedsprzedaż inwestycji już ruszyła. Zobaczcie film i wizualizacje budynku!

Rezydencja Dolinka to odpowiedź na coraz wyższe wymagania mieszkaniowe elblążan. Są one dobrze znane deweloperowi, który w tym roku oddał do użytku Kamienicę Trybunalska - pozytywnie przyjętą przez wielu inwestycję w centrum Elbląga. Kameralny, zaledwie 26 lokalowy budynek o nietuzinkowej architekturze przypadł do gustu elblążanom.

- Mieszkania w Kamienicy rozeszły się na długo przed zakończeniem budowy. Widząc, jak ciekawy jest to budynek wielu klientów pytało nas, czy zbudujemy jeszcze coś podobnego w Elblągu. Pomyśleliśmy, że skoro jest takie zainteresowanie, to czemu nie. W marcu tego roku nabyliśmy w miejskim przetargu atrakcyjną działkę przy ul. Traugutta, na której zrealizujemy podobną inwestycję o podwyższonym standardzie – informuje Piotr Kaczmarczyk, Dyrektor Sprzedaży EL INVEST Development.

NAJLEPSZA LOKALIZACJA W MIEŚCIE

Modernistyczna, stylowa, miejska rezydencja wielolokalowa powstanie przy ul. Traugutta 43-45, w miejscu rozebranych w 2017 roku kamienic czynszowych. Obiekt w formie dwuskrzydłowej, kaskadowej bryły, wpisującej się w naturalne ukształtowanie terenu, stanie na wzgórzu nad parkiem Dolinka. Dzięki temu z okien większości mieszkań podziwiać będzie można widok na parkową zieleń, dolinę rzeki Kumieli oraz na okoliczne zabytki - budynki młyna wodnego i sportowej szkoły podstawowej.

- W tym miejscu warto dodać, że w ciągu najbliższego roku, ulubiony park elblążan jeszcze bardziej zyska na atrakcyjności. Dzięki wartej 10 mln zł rewitalizacji, na całym, 9-hektarowym obszarze parku Dolinka wykonane zostaną m.in. nowa zieleń i ścieżki pieszo-rowerowe, zmodernizowany zostanie amfiteatr oraz pojawią się nowe urządzenia do zabawy i rekreacji np. zjazdy linowe, centrum wspinaczkowe, park trampolin, stoły piknikowe z grillami, leżaki, hamaki i plaża – wylicza Piotr Kaczmarczyk z EL INVEST Development.

REZYDENCJA DOLINKA – JAKI TO BĘDZIE BUDYNEK?

Za projekt budynku mieszkalnego odpowiada uznana elbląska pracownia architektoniczna Atelier Hoffmann. Obiekt Rezydencji będzie wpisywał się w otoczenie, nawiązując elementami cegły na elewacji do zabytkowego obiektu młyna. Nadziemną część budynku stanowi 5 kondygnacji mieszkalnych (parter + 4 piętra) od strony ulicy Traugutta i 3 kondygnacje (parter + 2 p.) od strony parku Dolinka. Zaprojektowano w nich 76 mieszkań, o ergonomicznych i pożądanych przez klientów metrażach od 28 do 67 m2 (z możliwością łączenia sąsiadujących mieszkań w większe). Rzuty i ceny mieszkań znaleźć można na stronie.

LOGGIE I BALKONY

Każde z mieszkań posiada loggię lub balkon - lokale położone od strony ulicy Traugutta i te z widokiem na zabytkowy młyn, wyposażone są w licujące z pierzeją ulicy zabudowane loggie, natomiast lokale z oknami wychodzącymi na wewnętrzny dziedziniec, jak i na miejski park posiadają obszerne balkony.

DWUPOZIOMOWA HALA GARAŻOWA

Ruch aut w Rezydencji Dolinka sprowadzono do 2 poziomów podziemnych hal garażowych, w których znajdzie się 76 prywatnych miejsc parkingowych dla aut oraz 83 przypisywane do mieszkań indywidualne komórki lokatorskie.

ELEGANCKIE WYKOŃCZENIE CZĘŚCI WSPÓLNYCH

Sprawna komunikacja pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku odbywać się będzie dzięki 3 cichobieżnym windom osobowym. Przestronne, doświetlone klatki schodowe i korytarze wykończone zostaną w eleganckich i modnych odcieniach bieli i grafitu, z elementami w kolorystyce drewna i betonu.



- Rezydencja Dolinka to oferta kierowana do osób świadomie wybierających życie w mieście, z dostępem do wszystkich oferowanych w centrum usług i udogodnień. Jest to propozycja dla klientów oczekujących nowoczesnych warunków mieszkalnych w obiekcie o podwyższonym standardzie, osadzonym jednocześnie w historycznym i urbanistycznym kontekście miejsca. Ceny mieszkań zaczynają się już od 191 tys. zł. Każdy, kto podpisze umowę na etapie przedsprzedaży, może bezpłatnie dostosować lokal do swojego gustu i preferencji, zgłaszając własny projekt aranżacji wnętrza z indywidualnym układem ścian działowych i własnymi projektami instalacji elektrycznych i hydraulicznych – zaznacza przedstawiciel EL INVEST Piotr Kaczmarczyk.



Budowa Rezydencji rozpocznie się najdalej w styczniu 2021 r. Projekt budynku jest już gotowy i oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę. Z kolei klucze do mieszkań zostaną przekazane w grudniu 2022 r.





RUSZYŁA PRZEDSPRZEDAŻ INWESTYCJI



- W ubiegłym tygodniu przyjęliśmy pierwsze rezerwacje, które złożyły osoby zapisane na naszą listę osób zainteresowanych inwestycją. W tym tygodniu rozpoczynamy już oficjalną przedsprzedaż. Zainteresowanych zapraszamy na stronę inwestycji www.rezydencjadolinka.pl oraz do kontaktu z naszym biurem sprzedaży mieszczącym się na terenie inwestycji Osiedle Sadowa – zachęca Piotr Kaczmarczyk z EL INVEST.



TU UZYSKASZ WIĘCEJ INFORMACJI



W wyborze najlepszego mieszkania z chęcią pomoże nasz doradca klienta Alicja Burchardt (tel. 727 011 611, alicja.burchardt@rynek-pierwotny.net). W naszym biurze pomożemy także pozyskać kredyt mieszkaniowy. Nasz specjalista Marcin Kurach (tel. 698 741 314, marcin.kurach@rynek-pierwotny.net) zbada zdolność kredytową, załatwi wszelkie formalności w banku oraz pomoże skompletować potrzebną dokumentację.



OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU



Wszystkie informacje dotyczące Rezydencji Dolinka możecie śledzić na Facebooku. Najnowsze zdjęcia, filmy oraz nowinki z placu budowy, publikować będziemy na naszym fanpejdżu. Zachęcamy do jego polubienia i obserwowania!

--- art. promocyjny ---