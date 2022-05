 Jeszcze piękniejszy balkon i ogród

Pewna pani zaokrętowała się na statek, który wypływał w rejs dookoła świata. Kiedy już ją zdemaskowano (bo kobietom wówczas na statki wstęp był wzbroniony) jej imieniem nazwano piękny kwiat. Hortensję (bo to o nią chodzi), scewole, portulaki i inne rośliny kupisz w Gospodarstwie Ogrodniczym Piotra Zimińskiego. A potem to już tylko przystroić balkon i ogród. Zobacz zdjęcia.

Wiosna już w pełni, za chwilę nadejdzie lato. I to jest bardzo dobra okazja, żeby nasz świat pokolorować. A nie da się tego zrobić lepiej niż za pomocą kwiatów z Gospodarstwa Ogrodniczego Piotra Zimińskiego w Elblągu.

Doskonale nadają się do tego hortensje – jej kwiaty mogą być białe, ciemnoróżowe, liliowe,a nawet intensywnie niebieskie. Wg legendy kwiat upamiętnia pierwszą kobietę, która odbyła podróż dookoła świata. Hortensja Barret zaciągnęła się na francuski statek L’Etoile w charakterze pomocnika botanika. Żeby ukryć fakt, że jest kobietą, przebierała się w męskie ubrania. Została zdemaskowana dopiero na Tahiti, ale uniknęła kary (podobno przez olśniewającą urodę), a jej imieniem został nazwany piękny kwiat.

Który możemy kupić w Gospodarstwie Ogrodniczym Piotra Zimińskiego w Elblągu. Hortensje kwitną przez całe lato, lubią półcień... to krzew piękny i okazały, z niezwykłym kwiatostanem i mało kto wie, że na świecie jest aż 35 gatunków tej rośliny.

Można spróbować pobawić się scewolami. To stosunkowo mało jeszcze popularna u nas roślina balkonowa. Półżartem, można dodać, że to dobre rozwiązanie dla leniwych – scewoli nie trzeba bowiem czyścić. Wystarczy podlewać i dostarczać odżywki. Ten kwiat swoje imię zawdzięcza pewnemu Rzymianinowi, który 2500 lat temu włożył swoją prawą dłoń do ognia, aby udowodnić swoją niewinność. Dłoń stracił, zyskał za to przydomek Scaevola czyli leworęczny.

Białe lub niebieskie obficie kwitnące kwiaty będą doskonałą ozdobą balkonu.

Ciekawym kwiatem jest też portulaka zwana też „dzieckiem słońca”. Kiedy słońce zachodzi, kwiat zamyka się, żeby otworzyć się kiedy słońce wróci na nieboskłon. Najbardziej efektownie wyglądają odmiany o pełnych kwiatach, ale i pozostałym nie brakuje urody.

W Gospodarstwie Ogrodniczym Piotra Zimińskiego nasz balkon lub ogród ustroimy też lantanami, pelargoniami. Ciekawym uzupełnieniem są też rośliny, które nie kwitną – jak np. koleusy. To mało doceniane rośliny, których główną ozdobą są piękne liście. Mogą być różnego koloru, o ciekawych kształtach i fakturze. Koleusy, popularnie nazywane są pokrzywkami brazylijskimi, ale z Brazylią nie mają nic wspólnego. Z pokrzywami (jakby sugerowała ich nazwa) też nie.

Warto zwrócić uwagę też na rośliny użytkowe. Na własnym balkonie można przecież uprawiać pomidorki, ogórki, zioła. Dzięki np. bazylii nasz balkon będzie nie tylko ładnie wyglądał, ale i przyjemnie pachniał.

Nasz balkon i ogródek przystroimy w barwy przyrody w Gospodarstwie Ogrodniczym Piotra Zimińskiego. Tu znajdziesz bujne i trwałe rośliny, dowiesz się, które najlepiej będą rosły w cieniu, a które w słońcu. Przy ulicy Druskiej 15 w Elblągu dobierzesz najlepsze dla siebie rośliny i porozmawiasz o ich pielęgnacji.

Gospodarstwo Ogrodnicze Piotra Zimińskiego

ul. Druska 15

82-300 Elbląg

poniedziałek - piątek: 8.00 – 16.00

sobota: 8.00 – 15.00

55 233 77 23

--- artykuł promocyjny ---