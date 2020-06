Jeszcze więcej atrakcji w Kuldomku!

Centrum Rekreacyjno - Edukacyjne Kuldomek to najlepsze atrakcje dla twojego dziecka w jednym miejscu. Tu spełnisz także jego marzenia o niezapomnianych urodzinach. Do długiej listy mega atrakcji Kuldomek dołącza teraz warsztaty mydlarskie i sensoplastyczne. Zobacz zdjęcia.

Urodziny to najbardziej wyczekiwany dzień w roku, dlatego powinien być on niezapomniany. Wyjątkowe, pełne atrakcji i niespodzianek urodzinki swojemu dziecku urządzisz w Kuldomku, oczywiście pod okiem pełnego pomysłów do kreatywnej zabawy animatora. Korzystać można z sali zabaw, w której jest basen z piłkami, zjeżdżalnia rolkowa i trampolina, z sali z matą interaktywną, sali z aranżacją z wybranej bajki. Na dzieci czekały będą słodkie i słone przekąski, soki oraz woda. Nie może zabraknąć oczywiście zabawy z animatorem. Dla rodziców przygotowany będzie kącik z ekspresem do kawy lub do wyboru herbata. Dla dzieci lubiących tańczyć Kuldomek organizuje disco fluo z magicznymi farbami świecącymi w specjalnej sali. Wszystko to w cenie urodzin. Inne opcje urodzin dla dzieci w Kuldomku można sprawdzić na stronie: www.kuldomek.elblag.biz.pl

Absolutnym hitem dla najmłodszych są urodziny tematyczne. Twoje dziecko spotka na nich postacie ze swoich ulubionych bajek. Księżniczki z ulubioną księżniczką na czele, Kraina Lodu z Olafem i Elsą, Piraci dla miłośników świata piratów oraz Jake'a z Nibylandii, "Mychowe party" dla miłośników bajek Disneya z myszką Miki lub Minnie na czele, "Piłkarska rozgrywka" dla miłośników piłki nożnej, "Nikt tak nie imprezuje jak Trolle", "Minionkowe szaleństwo", "Avengers", "Masza i niedźwiedź", Minecraft dla fanów gier komputerowych, "Kucyki Pony" z magią dobrej zabawy wśród przyjaciół – to tylko niektóre z tematów organizowanych przez Kuldomek urodzin. A dla starszaków dodatkowe detektywistyczne zadanie: logiczna gra terenowa, w której celem jest odnalezienie ukrytego skarbu oraz fluorescencyjna sala taneczna z tanecznymi konkursami prowadzonymi przez animatora.

Kuldomek warto odwiedzić również beż takiej wyjątkowej okazji, jaką są urodziny. Kuldomek czynny jest od wtorku do piątku od godz.10 do godz.19, w weekendy od godz 10 do godz 18, z przerwą techniczną między godziną 13 a 14. Świetna zabawa gwarantowana, do wyboru: sala fluorescencyjna, sala zabaw, sala z magiczną podłogą i wiele innych atrakcji. Do ich długiej listy Kuldomek dołącza teraz warsztaty mydlarskie oraz sensoplastyczne.

- Warsztaty mydlarskie odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. To niecodzienna okazja, aby własnoręcznie wykonać indywidualnie zaprojektowane mydło. Oczywiście pod okiem opiekuna. Podczas zajęć dzieci samodzielnie przygotują mydełka o wybranym przez siebie kształcie i zapachu. Mydełka wykonane podczas warsztatów uczestnicy pakują i zabierają do domu. Może być to wspaniały pomysł na prezent. To jedyne warsztaty mydlarskie dla dzieci w Elblągu – mówi Wioleta Rutkowska, właścicielka Centrum Rekreacyjno - Edukacyjnego Kuldomek.

Warsztaty sensoplastyczne wykorzystują i wspierają rozwój wszystkich zmysłów twojego dziecka. Wpływają pozytywnie na rozwój mowy, poprzez wspólne działania pogłębiają kontakt emocjonalny rodzica z dzieckiem, wspierają rozwój poznawczy, uwalniają naturalną ekspresję twórczą, wspierają samodzielność, wzmacniają wiarę we własne możliwości, pozwalają czerpać satysfakcję z kreatywnego działania i doświadczać sukcesów w realizacji swoich pomysłów, pozwalają także poznać nowe formy wyrazu i działań artystycznych. Tematów warsztatowych zajęć będzie wiele: kolorowa ciastolina, piasek kinetyczny, kolorowe makarony, masa solna.

Jeśli szukasz animatora na uroczystość rodzinną: jubileusz, komunię, chrzciny, urodziny, czy inne spotkanie, to najbardziej doświadczonych i kreatywnych animatorów znajdziesz właśnie w Kuldomku. Tu wybierzesz również atrakcje na dzień dziecka, festyny, czy zakończenie roku szkolnego. Animatorzy Kuldomku poprowadzą także bal tematyczny, kreatywne warsztaty w szkole czy przedszkolu. Trwają już także zapisy na tegoroczne półkolonie, które będą pełne niezapomnianych atrakcji. Ich program znajdziecie na profilu Kuldomku na Facebooku. Jakie atrakcje i niespodzianki przygotował Kuldomek na ten rok? Zorganizowane tematyczne zajęcia animacyjne, gry logiczne ze świata Brawl Stars i Minecraft; warsztaty z tworzenia mydełek zapachowych, wyjście do kina, wyjście na basen, szaleństwo w sali zabaw i na magicznej podłodze. Nowość to zabawy na świeżym powietrzu na dmuchanej mega zjeżdżalni. Codziennie dwudaniowy obiad, podwieczorek, wyjście na pizzę, opieka pedagogiczna oraz mnóstwo kreatywnych zajęć.

Wszystkie zajęcia, animacje a także półkolonie odbywają się ściśle z wytycznymi epidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony www.kuldomek.elblag.biz.pl , FB - Kuldomek Centrum Rekreacyjno Edukacyjne bądź kontaktu telefonicznego: Wioleta Rutkowska 534 443 668, biuro 55 611 01 20.