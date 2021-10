Jost nauka jest ok

Jak najlepiej nauczyć dziecko języka obcego? Bez stresu i skrępowania, za to z przyjemnością i radością. Taka nauka języków obcych daje najlepsze efekty, taką naukę zapewnia szkoła Jost. Pozwól swojemu dziecku rozwinąć skrzydła, poznawać świat i nowych ludzi. Zapisz je na zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego.

Kameralna szkoła Jost to miejsce, które powstało z pasji do języków i zdobywania wiedzy. Połączenie tej pasji z radością spędzania czasu z dziećmi i młodzieżą ma moc, która przekłada się na umiejętność swobodnego posługiwania się językami obcymi.

Uczymy języka angielskiego i niemieckiego. Słuchamy dzieci i ich potrzeb, wkładamy całe serce w to co robimy i jednocześnie dbamy o dobrą atmosferę. U nas dzieci zaczynają swoją przygodę z językami poprzez zabawę oraz poznawanie podstawowej komunikacji potrzebnej w codziennym życiu. Starsze dzieci zostają wprowadzane w świat gramatyki, potrafimy dobrze wytłumaczyć wszystkie jej tajniki. Naszych kursantów przygotowujemy do egzaminów, które dzięki nam zdają bez stresu i ze świetnymi wynikami.

Prowadzimy zajęcia dla klas 1-8 w niedużych grupach, co pozwala na dopasowanie zajęć do potrzeb każdego słuchacza.

- zajęcia dla klas 1-3 trwają po 45 min

- zajęcia dla klas 4-8 trwają 60 min

Mamy mnóstwo pomocy dydaktycznych, pasji i zaangażowania. Kochamy uczyć i mamy ze swoimi uczniami bardzo dobry kontakt.

Nie zwlekaj! Pozostały pojedyncze miejsca. Zapraszamy

JOST

ul. Łowicka 15 (wejście od strony ul. Ogólnej)

Tel: 697-144-507

e-mail: biuro@naukajestok.pl

www.naukajestok.pl oraz fanpage

