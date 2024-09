Jysk: Przynieś własną torbę i otrzymaj rabat na wszystko, co w niej zmieścisz!

Od środy, 25 września do soboty, 28 września, w Jysk otrzymasz dodatkowy 15-procentowy rabat na wszystko, co zmieścisz do swojej torby na zakupy! A to nie wszystkie korzyści. By się o tym przekonać, zapraszamy do najnowszej lokalizacji Jysk przy ul. Królewieckiej 215 w Elblągu.