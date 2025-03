 Kalkulator zasiłku macierzyńskiego. Jak obliczyć swoje wynagrodzenie?

Zasiłek macierzyński jest jednym ze świadczeń, na które mogą liczyć kobiety pracujące na umowę o pracę i samozatrudnione. Świadczenie wypłacane jest od dnia urodzenia dziecka. Jak obliczyć swoje wynagrodzenie za czas urlopu macierzyńskiego? Przeczytaj więcej informacji na ten temat.

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje kobietom, które:

Objęte są ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowym lub dobrowolnym.

Urodziły dziecko lub przyjęły dziecko na wychowanie.

Przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Zasiłek macierzyński otrzymać mogą kobiety zarówno pracujące na umowę o pracę, jak i samozatrudnione – o ile płaciły dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Jak obliczyć zasiłek macierzyński?

Do obliczeń warto wykorzystać kalkulator zasiłku macierzyńskiego. Dzięki niemu będzie to bardzo proste. Aby obliczyć przysługujący zasiłek macierzyński, należy wybrać w kalkulatorze obecną formę zatrudnienia (umowa o pracę / działalność gospodarcza). Następnie wybrać trzeba:

Dla działalności gospodarczej – ZUS z działalności (duży lub preferencyjny).

– ZUS z działalności (duży lub preferencyjny). Dla umowy o pracę – średnia miesięczna pensja brutto z ostatnich 12 miesięcy.

Opłacasz ZUS w innej wysokości? Wybierz opcję „inny” i podaj średnią miesięczną podstawę składki chorobowej z ostatnich 12 miesięcy.

Zasiłek macierzyński – ważne informacje

Jeśli starasz się o zasiłek macierzyński, nie obowiązuje cię okres wyczekiwania w opłacaniu składek chorobowych. Przy działalności gospodarczej standardowo jest to 90 dni. Okres wyczekiwania to czas, który upłynąć musi od pierwszego opłacenia składki chorobowej do dnia, gdy będzie można skorzystać z zasiłku.

Pojawia się jeszcze jedna zasadnicza kwestia – czy można podnieść swoje składki ZUS, żeby mieć większy zasiłek macierzyński? Tak, jednak nie da się podnieść jedynie składki chorobowej. Należy podnieść podstawę wszystkich składek – także społecznych. Jeśli podniesiesz ją wyłącznie w jednym miesiącu, wysokość zasiłku zwiększy się o 1/12 wyższego wymiaru składek.

Co jeszcze warto wiedzieć o zasiłku macierzyńskim?

Jesteś przyszłą mamą prowadzącą działalność gospodarczą? Po urodzeniu dziecka możesz skorzystać z zasiłku macierzyńskiego i wypłacać go przez 52 tygodnie. Warunek? Opłacanie składek chorobowych – przy działalności składki te są dobrowolne.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Jeśli zaczynasz działalność gospodarczą i korzystasz z ulgi na start, nie będziesz mogła zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Nie będzie ci wobec tego przysługiwać zasiłek macierzyński.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego ustala się na podstawie formy zatrudnienia (umowa o pracę / działalność gospodarcza).

(umowa o pracę / działalność gospodarcza). Podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego opłaca się tylko składki zdrowotne.

Aby ubiegać się o zasiłek, przyszła mama musi być zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego przez minimum 1 dzień. Nie ma okresu wyczekiwania tak jak w przypadku np. choroby. Jaki jest warunek? Należy zgłosić wniosek o zasiłek w odpowiednim terminie (w ciągu 21 dni od daty urodzenia dziecka).