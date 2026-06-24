Kartony, pudełka, folie i taśmy od Neopak - wszystko do pakowania w jednym miejscu

Jedna przesyłka wymaga zazwyczaj kartonu, folii bąbelkowej, taśmy i etykiety. Magazyn potrzebuje worków Big Bag i kątowników. Natomiast sklep z prezentami bibułek, wstążek i kopert ozdobnych. Większość firm obsługuje te potrzeby przez kilku różnych dostawców, tracąc czas na negocjacje, minimalne zamówienia i różne terminy dostaw. Neopak rozwiązuje ten problem, oferując tysiące produktów pakowych, biurowych i magazynowych w jednym miejscu - dostępnych online przez całą dobę lub do kupienia osobiście w hurtowni stacjonarnej pod Warszawą.

Co to jest Neopak i dlaczego to nie jest zwykły sklep z opakowaniami?

Neopak działa na polskim rynku opakowań od ponad 15 lat. Firma zaczęła od dystrybucji kartonów wysyłkowych, ale dziś jej oferta obejmuje dosłownie wszystko, czego potrzebuje firma pakująca i wysyłająca towary - od małego woreczka strunowego, przez różnego rodzaju opakowania kartonowe, wypełniacze, taśmy, koperty po 50-kilogramowe worki Big Bag, a na tym nadal nie koniec.

Co ważne, Neopak łączy dwa modele działania - sklep internetowy z dostawą kurierską do całej Polski oraz sklep stacjonarny w Wolicy przy alei Katowickiej 60 (gmina Nadarzyn, 20 minut od centrum Warszawy), gdzie można przyjechać, zobaczyć produkt, wziąć próbkę i zabrać zamówienie od ręki.

Ponadto Neopak obsługuje zarówno firmy (B2B), jak i klientów detalicznych (B2C). Nie ma zatem obowiązkowego minimum zamówienia - można kupić jedno pudełko tak samo jak tysiąc kartonów na paletę. Dla firm z większymi potrzebami działa dedykowany dział handlowy oferujący rabaty przy regularnych zamówieniach hurtowych.

Oferta Neopak - przegląd asortymentu

Asortyment Neopak można podzielić na osiem praktycznych grup, z których każda odpowiada na konkretną potrzebę w procesie pakowania i wysyłki.

Kartony i opakowania kartonowe - stanowią trzon oferty dostawcy. Dostępne są kartony klapowe (RSC), wykrojnikowe, automatyczne z paskiem klejącym, fasonowe, przeprowadzkowe, a także kartony na wymiar i kartony z nadrukiem dla firm chcących budować rozpoznawalność marki na każdej paczce. W ofercie są też tuby kartonowe do transportu plakatów, map i rysunków technicznych w formatach A1, A2 i B2.

- stanowią trzon oferty dostawcy. Dostępne są kartony klapowe (RSC), wykrojnikowe, automatyczne z paskiem klejącym, fasonowe, przeprowadzkowe, a także kartony na wymiar i kartony z nadrukiem dla firm chcących budować rozpoznawalność marki na każdej paczce. W ofercie są też tuby kartonowe do transportu plakatów, map i rysunków technicznych w formatach A1, A2 i B2. Materiały ochronne - tutaj znajdziesz folię bąbelkową w rolkach różnych szerokości i folię stretch do owijania palet i zbiorczych zestawów produktów. Uzupełnieniem są kątowniki kartonowe i tekturowe do ochrony krawędzi podczas transportu.

- tutaj znajdziesz folię bąbelkową w rolkach różnych szerokości i folię stretch do owijania palet i zbiorczych zestawów produktów. Uzupełnieniem są kątowniki kartonowe i tekturowe do ochrony krawędzi podczas transportu. Wypełniacze do paczek – jest to jedna z najszerzej rozbudowanych kategorii. Neopak oferuje SizzlePak w kilkunastu kolorach (od naturalnego, przez czarny i granatowy, po różowy i pomarańczowy), wypełniacze Skropak i FłoPak w workach o różnych pojemnościach, a także wełnę drzewną (zwaną też wioliną), poduszki powietrzne, papier nacinany w strukturze plastra miodu oraz klasyczne wypełniacze papierowe. Każdy z tych materiałów pełni zarówno funkcję ochronną, jak i prezentacyjną.

– jest to jedna z najszerzej rozbudowanych kategorii. Neopak oferuje SizzlePak w kilkunastu kolorach (od naturalnego, przez czarny i granatowy, po różowy i pomarańczowy), wypełniacze Skropak i FłoPak w workach o różnych pojemnościach, a także wełnę drzewną (zwaną też wioliną), poduszki powietrzne, papier nacinany w strukturze plastra miodu oraz klasyczne wypełniacze papierowe. Każdy z tych materiałów pełni zarówno funkcję ochronną, jak i prezentacyjną. Koperty i foliopaki - pełny wybór formatów i materiałów: koperty kurierskie foliowe (foliopaki) w kolorach biały, srebrny i czerwony, koperty kartonowe z samoprzylepnym zamknięciem, koperty bąbelkowe, koperty bankowe, koperty ozdobne oraz koperty foliowe (foliopaki) do e-commerce.

- pełny wybór formatów i materiałów: koperty kurierskie foliowe (foliopaki) w kolorach biały, srebrny i czerwony, koperty kartonowe z samoprzylepnym zamknięciem, koperty bąbelkowe, koperty bankowe, koperty ozdobne oraz koperty foliowe (foliopaki) do e-commerce. Etykiety, naklejki i taśmy - etykiety termiczne do drukarek, arkusze samoprzylepne A4, naklejki ostrzegawcze (uwaga szkło, fragile, nie przewracać), naklejki okrągłe w różnych kolorach i rozmiarach. Do tego taśma pakowa w różnych szerokościach i grubościach, taśma z nadrukiem dla firm oraz taśma naprawcza duct do zastosowań technicznych.

- etykiety termiczne do drukarek, arkusze samoprzylepne A4, naklejki ostrzegawcze (uwaga szkło, fragile, nie przewracać), naklejki okrągłe w różnych kolorach i rozmiarach. Do tego taśma pakowa w różnych szerokościach i grubościach, taśma z nadrukiem dla firm oraz taśma naprawcza duct do zastosowań technicznych. Worki i opakowania przemysłowe - worki Big Bag o nośności 500 i 1000 kg w wersjach z lejem zasypowym, lejem wysypowym lub dnem płaskim, worki polipropylenowe (PP) i worki raszlowe do transportu produktów sypkich oraz rolniczych.

- worki Big Bag o nośności 500 i 1000 kg w wersjach z lejem zasypowym, lejem wysypowym lub dnem płaskim, worki polipropylenowe (PP) i worki raszlowe do transportu produktów sypkich oraz rolniczych. Artykuły biurowe i magazynowe - papier ksero A4, papier pakowy, papier makulaturowy, rolki do kas fiskalnych, segregatory na dokumenty, gumki recepturki, trytytki (opaski zaciskowe), plomby plastikowe, dyspensery do taśmy pakowej oraz sprzęt do bandowania: taśmy spinające PP, napinacze H-21 (i inne) i paskowacze.

- papier ksero A4, papier pakowy, papier makulaturowy, rolki do kas fiskalnych, segregatory na dokumenty, gumki recepturki, trytytki (opaski zaciskowe), plomby plastikowe, dyspensery do taśmy pakowej oraz sprzęt do bandowania: taśmy spinające PP, napinacze H-21 (i inne) i paskowacze. Opakowania ozdobne i prezentowe - bibuła ozdobna, wstążki, kokardy, papier ozdobny prezentowy, woreczki celofanowe z paskiem samoprzylepnym, woreczki strunowe oraz doypacki papierowe zgrzewane - popularne w branży spożywczej i kosmetycznej.

Jak widać asortyment Neopak jest niezwykle szeroki i kompleksowy, umożliwiając pełne zaopatrzenie się we wszystkie elementy potrzebne do wysyłki różnego rodzaju produktów.

Dla kogo jest Neopak?

Neopak obsługuje klientów praktycznie z każdej branży i każdej skali działalności, w której potrzebne są różnego rodzaju opakowania, są to przede wszystkim:

Sklepy internetowe i e-commerce - kartony, foliopaki, taśmy, wypełniacze, etykiety termiczne.

- kartony, foliopaki, taśmy, wypełniacze, etykiety termiczne. Firmy budowlane i deweloperzy - worki Big Bag, folia malarska, taśma naprawcza duct.

- worki Big Bag, folia malarska, taśma naprawcza duct. Rolnicy i producenci rolni - worki Big Bag, worki PP, worki materiałowe raszlowe.

- worki Big Bag, worki PP, worki materiałowe raszlowe. Gastronomia i food delivery - kartony z nadrukiem, doypacki, woreczki strunowe.

- kartony z nadrukiem, doypacki, woreczki strunowe. Agencje kreatywne i drukarnie - tuby kartonowe na plakaty i projekty techniczne.

- tuby kartonowe na plakaty i projekty techniczne. Sklepy stacjonarne - reklamówki foliowe, rolki do kas, naklejki ostrzegawcze, koperty bankowe.

- reklamówki foliowe, rolki do kas, naklejki ostrzegawcze, koperty bankowe. Rękodzieło i small business - SizzlePak, bibuła, kokardy, woreczki celofanowe, wstążki.

- SizzlePak, bibuła, kokardy, woreczki celofanowe, wstążki. Klienci prywatni - kartony przeprowadzkowe, folia bąbelkowa, papier pakowy.

Więcej o ofercie, cenach i możliwości złożenia zamówienia znajdziesz na neopak.pl

Jak złożyć zamówienie i kiedy dotrze przesyłka?

Proces zakupowy w Neopak nie różni się od standardowego sklepu internetowego, przeglądasz katalog po kategorii lub wymiarze produktu, dodajesz do koszyka, wybierasz formę płatności i zamawiasz. Standardowe zamówienia realizowane są ekspresowo - firma posługuje się hasłem „dziś zamawiasz, jutro pakujesz", co oznacza wysyłkę kurierską w ciągu jednego dnia roboczego dla produktów dostępnych na stanie.

Zamówienia indywidualne (kartony na wymiar, kartony z nadrukiem, spersonalizowane taśmy itd.) wymagają wcześniejszego kontaktu z działem handlowym. Próbki można zamówić przed podjęciem decyzji o większym nakładzie. Klienci z rejonu Mazowsza mogą też przyjechać bezpośrednio do sklepu stacjonarnego w Wolicy (al. Katowicka 60, gmina Nadarzyn), odebrać zamówienie osobiście i skonsultować wybór produktów na miejscu.