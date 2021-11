 Kawiarenka naprawcza w Domu pod Cisem

Nie wiesz jak przygotować rower na zimę? A może chcesz coś w nim naprawić pod okiem fachowca? Przyjdź w sobotę, 4 grudnia, na dziedziniec Domu pod Cisem przy ul. Stawidłowej 3. Kawiarenka naprawcza odbędzie się w godzinach od 10 do 14.

Czym jest kawiarenka naprawcza? Najprościej mówiąc to spotkanie, podczas którego naprawiane są różne rzeczy, zawsze pod okiem „złotej rączki”. Fachowiec udostępni narzędzia, a także wyjaśni co i jak trzeba zrobić.

- Ideą kawiarenek naprawczych jest zreperowanie tego, co się da. Wszystko po to, by przeciwdziałać bezmyślnemu wyrzucaniu przedmiotów. Tak właśnie działamy w Domu pod Cisem i do tego zachęcamy elblążan – mówi Justyna Duks, szefowa Domu pod Cisem.

Już w najbliższą sobotę (4 grudnia) dziedziniec Domu pod Cisem (w przypadku deszczowej pogody – pracownia „złotej rączki”) zmieni się w rowerową Kawiarenkę naprawczą. Udział w niej jest bezpłatny.

- Zachęcamy elblążan do wykonania prac naprawczych rowerów, a także do ich konserwacji przed zimą. Wszystko to pod czujnym okiem pana Stasia oraz zaprzyjaźnionego mieszkańca z Zawodzia, który pracował w serwisie rowerowym – mówi Justyna Duks. – Celem kawiarenek jest właśnie wymiana umiejętności oraz integracja społeczna.

Okazji do spotkań będzie znacznie więcej, bowiem Stowarzyszenie ESWIP, które prowadzi Dom pod Cisem, realizuje projekt „GOZpodarnie odpowiedzialni”, w ramach którego odbywają się Kawiarenki naprawcze.

- To do elblążan zwracamy się z pytaniem: co powinno być tematem kolejnej Kawiarenki naprawczej? Propozycje prosimy przesyłać przez Messengera Domu pod Cisem – zachęca Justyna Duks.

