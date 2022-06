 Kiedy można zmienić ubezpieczyciela OC?

W Polsce właściciel pojazdu jest zobowiązany do zawarcia umowy na ubezpieczenie komunikacyjne OC. Nie oznacza to jednak, że w przypadku wyboru danego towarzystwa ubezpieczeniowego, nie można zdecydować się na ofertę innej firmy. Dowiedz się, w jakich sytuacjach możesz wypowiedzieć umowę OC i wybrać innego polisę od innego ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie OC w Polsce

Bez względu na to czy samochód jest używany, czy nie – w Polsce jest obowiązek wykupu polisy OC. Zazwyczaj umowa ubezpieczeniowa jest zawierana na rok. Ubezpieczony przystaje na kalkulację przedstawioną przez TU, jednak czasem mogą zajść przesłanki do wcześniejszego zakończenia polisy. Chęć zmiany ubezpieczenia OC może wynikać z różnych względów. Niektórzy właściciele chcą obniżyć płaconą składkę lub zmienią się ich okoliczności życiowe.

Zmiana ubezpieczenia OC przy zakończeniu umowy

Najczęściej można zmienić ubezpieczenie OC w momencie gdy kończy się roczna umowa. Warto wtedy sprawdzić oferty od różnych firm, gdyż może się okazać, że inne TU zaproponuje korzystniejsze warunki polisy. Jednak zadbaj o wypowiedzenie ubezpieczenia, gdyż przedłużają się one z automatu. W ten sposób unikniesz niedogodności związanych z podwójnie wykupioną polisą OC.

W jakich sytuacjach można zmienić ubezpieczenie OC?

W niektórych sytuacjach możliwa jest zmiana ubezpieczenia OC przed zakończeniem obowiązywania umowy. Możesz to zrobić, gdy:

kupisz samochód

W przypadku nabycia pojazdu otrzymasz od dotychczasowego ubezpieczyciela rekalkulację OC. W niektórych przypadkach obliczona składka za polisę może być niekorzystna dla nowego właściciela. W takiej sytuacji masz prawo zakończyć umowę z obecnym ubezpieczycielem. Możesz to zrobić w dowolnym terminie.

wykupiłeś polisę OC w 2 TU

Jeśli zapomniałeś o wysłaniu wypowiedzenia u dotychczasowego ubezpieczyciela, a zawarłeś umowę z nowym TU, to niestety, ale Twój samochód jest podwójnie ubezpieczony. Na szczęście jest wyjście z takiej sytuacji. Należy wtedy wysłać wypowiedzenie pierwszej umowy. Natomiast możliwe jest to tylko wtedy, gdy obie polisy OC zostały zawarte na ten sam okres.

zawarcia umowy ubezpieczeniowej online lub przez telefon

Obecnie wiele osób decyduje się na zawarcie umowy ubezpieczeniowej OC, korzystając z internetowej porównywarki. Dzięki temu można bez wychodzenia z domu znaleźć korzystną ofertę. Nierzadko zakup polisy jest również dokonywany podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem. W takiej sytuacji masz prawo do odstąpienia od umowy przez 30 dni. Zatem jeśli znalazłeś lepszą ofertę, niż dopiero co wykupione ubezpieczenie OC, to wyślij stosowny formularz do ubezpieczyciela. Warto jednak wiedzieć, że jeśli zawarłeś umowę w siedzibie firmy, nie możesz skorzystać z 30-dniowego prawa do odstąpienia od umowy.

To kilka przykładów, kiedy możesz zdecydować się na zmianę polisy OC. Pamiętaj jednak, aby nie dopuścić do sytuacji, w których samochód nie będzie ubezpieczony. Sprawdź zawczasu, jaka oferta będzie najkorzystniejsza dla Ciebie, korzystając z internetowej porównywarki.

---materiał partnera---