Kiedy najbardziej opłaca się zwiedzić Turcję?

Organizując swoje wymarzone wakacje, zawsze zwracaj uwagę na termin wyjazdu. To ważne, abyś mógł trafić na idealną pogodę, która będzie sprzyjać wypoczynkowi. Kiedy w grę wchodzi Turcja, warto zdecydować się na wylot na przełomie czerwca i września. Wtedy w tym kraju panują najkorzystniejsze warunki pogodowe. Czy to jedyne terminy, kiedy warto polecieć na wakacje do Turcji? Dowiedz się więcej!