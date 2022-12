Kim jest prosument?

Prosument to określenie, z którym spotkasz się nieraz podczas poszukiwania informacji o fotowoltaice. Kto to jest? To osoba, która łączy w sobie zarówno cechy producenta prądu elektrycznego, jak i jego konsumenta. Sprawdź najważniejsze informacje o byciu prosumentem i dowiedz się, czy możesz skorzystać z Odnawialnych Źródeł Energii bez konieczności inwestowania w instalację fotowoltaiczną.

Prosument – kto to jest? Prosument to termin, które łączy w sobie dwa słowa – „producent” oraz „konsument”. Z jego pomocą najczęściej określa się właściciela instalacji fotowoltaicznej, który produkuje i wykorzystuje wytworzony z pomocą OZE (tj. Odnawialnych Źródeł Energii) prąd elektryczny. Prosumentami mogą zostać m.in.: - właściciele gospodarstw domowych; - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; - przedsiębiorstwa (nie dotyczy to firm, których głównym zajęciem jest wytwarzanie energii); - osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa rolne. Dokładne rozwinięcie definicji prosumenta odnajdziesz w ustawie o OZE z 20 lutego 2015 roku (1). Na podstawie zebranych rozdziałów dowiesz się też o gwarancjach pochodzenia energii elektrycznej pochodzącej z OZE, a także o sposobach rozliczenia Mikrowytwórców ze sprzedawcami prądu. Prosument a fotowoltaika – garść informacji Niezależnie od tego, czy szukasz nowego dostawcy energii, czy chcesz rozpocząć przygodę z fotowoltaiką, korzystając z prądu wytworzonego z Odnawialnych Źródeł Energii, masz pozytywny wpływ na środowisko naturalne. OZE redukują ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery, a także uwalnianie innych zanieczyszczeń (w tym m.in. pyłu PM10 i PM2,5) powstających wskutek spalania tradycyjnych paliw kopalnianych. Prosumenci, którzy zdecydowali się na montaż fotowoltaiki na dachach swoich domów, mogą mieć pewność, że koszty związane z inwestycją zwrócą się po kilku latach użytkowania instalacji. Panele pozwalają na obniżanie rachunków za prąd, dzięki czemu nagłe podwyżki cen energii elektrycznej stają się mniej dotkliwe. Co więcej – fotowoltaika nie generuje zbyt wielu kosztów dodatkowych. Prosument, który postawi na wysokojakościowe zestawy oraz zatrudni do jej montażu profesjonalną firmę instalacyjną, zaoszczędzi na wydatkach związanych z ewentualnymi awariami. Osoby, które chcą zakupić zestaw fotowoltaiczny do swojego domu, powinny postawić na sprawdzonego sprzedawcę prądu w Polsce – jednym z nich jest Orange Energia. Orange Energia stawia wyłącznie na profesjonalne i doświadczone ekipy instalacyjne, co daje pewność, że panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane tak, aby działały z pełną mocą. Ponadto, ugruntowana pozycja na rynku sprawia, że Orange Energia jest wiarygodnym partnerem na lata. W ofercie posiada panele i falowniki renomowanych producentów, m.in. panele SunPower, JINKO oraz falowniki SolarEdge oraz Huawei, a moduły posiadają gwarancję nawet 30 lat. Co ważne, kupując instalację fotowoltaiczną od Orange Energia, można skorzystać z możliwości rozłożenia płatności na wygodne raty. Dzięki współpracy Orange Energia z wiodącymi bankami w obszarze kredytowania rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii, można otrzymać finansowanie do 100% inwestycji, bez konieczności wkładu własnego, a wniosek można złożyć przez Internet bez wychodzenia z domu. Decyzja kredytowa zazwyczaj wydawana jest w ciągu kilku minut. W ramach oferty skorzystasz z korzystnego rozliczenia Orange Energia Net-Billing 1:1, gdzie wartość przekazywanych do sieci kWh będzie wyliczona po tej samej stawce, po jakiej będziemy sprzedawać Ci naszą energię. Instalacja fotowoltaiki od Orange Energia zapewni więc 100% wartości energii, a wolumen zgromadzony w Magazynie Energii oddanej będzie możliwy do wykorzystania przez cały okres trwania umowy. Klienci, którzy zdecydują się na ofertę Orange Energia otrzymają pakiet benefitów dla mikrowytwórców, w tym gwarancję stałych opłat miesięcznych przez cały okres trwania umowy oraz bezpłatną pomoc fachowców, m.in. hydraulika, elektryka, ślusarza, szklarza czy serwisanta urządzeń AGD/RTV oraz PC (5 razy w roku w przypadku napraw do 1 500 zł każda oraz części zamienne w cenie). Zostań prosumentem, zainwestuj w wydajną instalację fotowoltaiczną i stań się Mikrowytwórcą z Orange Energia! Orange Energia – zielona oferta z benefitami Chcesz stać się prosumentem, jednak nie masz warunków do założenia fotowoltaiki? Postaw na ofertę Orange Energia, dzięki której do Twojego domu lub mieszkania zostanie dostarczony prąd pochodzący w 100% ze źródeł odnawialnych. Podpisując umowę, zyskasz gwarancję najniższej stawki wśród taryf sprzedawców z urzędu przez pierwszych 6 miesięcy umowy. Decydując się na przejście do Orange Energia, możesz wybrać jeden z trzech atrakcyjnych pakietów. W każdym z nich czekają na Ciebie atrakcyjne benefity: - Pakiet Korzystny 300 – otrzymasz wówczas bonus o łącznej wartości 300 zł, który będzie miał charakter rabatu na energię elektryczną czynną o wartości 25 zł miesięcznie przez 12 pierwszych miesięcy dostaw; - Pakiet 300 – otrzymasz bon płatniczy o wartości 300 zł do wykorzystania w Salonach Orange na zakup akcesoriów lub dopłatę do smartfona; - Pakiet Faktura 300 – zyskasz 300 zł zasilenia konta mobilnego w Orange. Sprawdź szczegóły oferty Orange Energia https://www.orange.pl/view/energia W Orange Energia możesz skorzystać z prądu, który pochodzi z OZE – dla 100% zużytej energii zakupujemy tzw. gwarancję pochodzenia z odnawialnych źródeł, wystawianą przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Sprawdź ofertę Czystej Energii od Orange, postaw na jeden z dostępnych Pakietów (np. Korzystny 300 bądź Faktura 300) i korzystaj bez ograniczeń z OZE! Źródło: isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000478/U/D20150478Lj.pdf

.