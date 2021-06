Kolczyki ze stali chirurgicznej - dlaczego warto je kupić? 

Stal chirurgiczna to materiał, który coraz częściej wykorzystuje się w tworzeniu biżuterii. Ma ona bowiem wiele świetnych właściwości. Czy oznacza to, że może konkurować z wyrobami wykonanymi ze złota lub srebra? Zobaczmy, jakie są zalety stali chirurgicznej.

Kto nie lubi pięknej biżuterii? W końcu jest to świetny dodatek, który doskonale podkreśla nie tylko same nasze stylizacje, ale i urodę. Stylowe kolczyki, czy też modny naszyjnik wspaniale uwydatnią wszystkie nasze atuty. Zakup biżuterii wykonanej z dobrej jakości materiałów wiąże się jednak z dużym wydatkiem. Złote i srebrne ozdoby to inwestycja minimum kilkuset złotych. Dlatego też wiele osób kupuje tanią biżuterię w zwykłych sieciówkach. Ta jednak po kilku tygodniach noszenia nadaje się jedynie do wyrzucenia. Na szczęście coraz więcej marek jubilerskich zaczyna tworzyć biżuterię ze stali chirurgicznej. Jest ona znacznie tańsza, niż ta złota i srebrna, ale jednocześnie prezentuje naprawdę doskonałą jakość. Czy warto kupić kolczyki ze stali chirurgicznej?

Stal chirurgiczna — co to jest?

Stal chirurgiczna nazywana jest inaczej szlachetną lub nierdzewną. Jest ona bowiem materiałem bardzo trwałym i odpornym na różnego rodzaju uszkodzenia i powstawanie osadów. Z tego też powodu, zanim zaczęto wykorzystywać ją jeszcze w przemyśle jubilerskim, służyła gównie do wytwarzania narzędzi medycznych. Stal chirurgiczna składa się ze stopu chromu, niklu, molibdenu, a także kilku innych domieszek metali.

Biżuteria ze stali chirurgicznej — dla kogo?

Biżuterię ze stali chirurgicznej może nosić każdy. Jest to jednak szczególnie świetne rozwiązanie dla osób, które mają alergię na złoto oraz srebro, które zresztą często uczulają. Ze względu na to, że ma ona właściwości antyalergiczne, może być noszona nawet przez osoby mające bardzo wrażliwą skórę. Kolczyki ze stali chirurgicznej stosuje się powszechnie z tego właśnie powodu w piercingu. Taka biżuteria jest w pełni bezpieczna i nie powoduje żadnych podrażnień.

Gdzie kupić kolczyki ze stali chirurgicznej?

Wiele osób zastanawia się z pewnością, gdzie właściwie kupić kolczyki ze stali chirurgicznej. Nie są one bowiem dostępne w zwykłych sieciówkach. Co więcej, trudno dostać je także w sklepach jubilerskich. Największy wybór biżuterii ze stali nierdzewnej znajdziemy natomiast w internecie. Sklepy online takie jak https://bunnyblink.pl/pl/c/Kolczyki-ze-stali-chirurgicznej/21 zapewniają naprawdę duży wybór wśród takich ozdób. Dlatego też, jeśli chcemy znaleźć idealne kolczyki, koniecznie tam zajrzyjmy.

