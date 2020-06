Kolonie i półkolonie w czasie pandemii

Pewnie wielu rodziców, ale także dzieci, zastanawia się czy w związku z zaistniałą sytuacją w tym roku odbędą się kolonie lub półkolonie. W czasie, gdy zamknięte są szkoły wszystko stoi pod znakiem zapytania. Firmy, które organizują tego typu atrakcje przygotowały jednak oferty, które, jak sami zastrzegają, mogą się trochę zmienić w zależności od decyzji rządu. Poniżej przedstawiamy zestawienie, aktualnych na tę chwilę ofert spędzenia wakacji przez dzieci i młodzież.

Akademia Sportów Wodnych Grupy Wodnej - przygotowała prawdziwe HITy na Lato 2020! Będzie atrakcyjne, aktywne, bezpieczne! Dzieci spędzające lato w mieście zapraszamy na Szkoleniowy Dochodzeniowy Obóz Sportów Wodnych, organizowany w formule półkolonii, na Wyspie Spichrzów, w bardzo niskiej cenie. Do wyboru dziewięć pięciodniowych turnusów (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00) wypełnionych atrakcjami na rzece Elbląg: nauka pływania na żaglówkach, motorówkach, kajakach, rowerach wodnych. Małe - 10 osobowe grupy pod opieką instruktorów i ratowników wodnych. Obiady w formie cateringu w cenie. Tradycyjnie zapraszamy też do udziału w naszych sztandarowych Koloniach Wodnych w nadmorskim Władysławowie (4 turnusy 12 dniowe). W programie: windsurfing, żeglarstwo, szkolenia motorowodne, nurkowanie w aqualungu, ratownicze skoki desantowe z motorówki, wyprawy kajakami, rowerami, ścianki wspinaczkowe, strzelectwo sportowe, Wyprawa Globtrotera. A wszystko to w małych, bezpiecznych i komfortowych 8 osobowych grupach pod opieką 1 lub 2 instruktorów (w zależności od atrakcji)! Ale to nie wszystko! Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na wyjątkowe Obozy Sportów Wodnych i Rozwoju Dobrych Relacji: Ojciec&Syn oraz Ojciec&Córka. Imprezy realizowane bezpiecznie i zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi. Szczegóły, rezerwacje, zapisy na naszej stronie. Niezawodna Grupa Wodna!

Edun - Nigdzie nie wyjeżdżasz i zostajesz w mieście? Nic straconego! Oferujemy półkolonie letnie dla dzieci, które uwielbiają aktywnie spędzać czas, dla wszystkich kreatywnych i lubiących przygody. Na tę chwilę jesteśmy w 100 proc. gotowi na oficjalne wytyczne dla organizatorów wypoczynku i decyzję ministra zdrowia. Obecna oferta jest dostosowana do wymogów, a wieloletnie doświadczenie i profesjonalna kadra pedagogiczna są gwarancją, że sprostamy wszystkim wytycznym. Przykładamy szczególną uwagę do bezpieczeństwa i wyjątkowego samopoczucia naszych uczestników. Bezpieczeństwo i dobro dzieci były i są naszym priorytetem. Wspaniałe i niepowtarzalne programy, zapewniają, że nasze półkolonie są niezapomniane. Nasze półkolonie letnie organizowane będą w jednotygodniowych turnusach od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-16.00 już od 6 lipca. W tym roku półkolonie letnie będą realizowane w kameralnych grupach od 12 do 15 osób – zgodnie z wytycznymi (na które czekamy) dla dzieci w wieku 7-13 lat. Nasze tygodniowe turnusy przewidują: wycieczka do Sand Valley Golf Resort koło Pasłęka, wyjście do RPR Nowa Holandia, zabawy dużymi klockami cegła, filmowe emocje, wyjście do Bażantarni - "kocing", wyjście na boisko sportowe lub halę sportową, warsztaty plastyczne, warsztaty artystyczne, zabawy edukacyjne, Baloniada, zabawy z konsolą Microsoft XBox One Kinect, "GIGANCI SHOW”. Każdy uczestnik naszych półkolonii letnich otrzyma dyplom i upominek! Zajęcia będą dostosowane do warunków pogodowych. Jak zawsze gwarantujemy Państwa dzieciom świetną zabawę, moc wrażeń w miłej atmosferze i bezpiecznych warunkach. Nasza Kadra składa się z ludzi posiadających odpowiednie kwalifikacje, są to osoby mające na co dzień zajęcia z dziećmi, cechuje ich wszechstronność zainteresowań: pasjonaci sportu, wyzwań survivalowych, jak i tryskający energią artyści. Jak nikt inny potrafią zadbać o bezpieczeństwo swoich wychowanków, a także zorganizować dla nich wspaniałe zajęcia. Indywidualne podejście do każdego uczestnika, rodzinna atmosfera i wiele atrakcji na każdym turnusie, to gwarantowany sposób na udane zajęcia. W trakcie półkolonii letnich każdy uczestnik będzie miał zagwarantowane: II śniadanie, obiad w formie cateringu lub w jednej z restauracji na Starym Mieście + słodki lub owocowy podwieczorek. Woda bez ograniczeń. Każde dziecko objęte będzie ubezpieczeniem NNW. Dla rodzeństwa oferujemy rabat w wysokości 5% na drugie i kolejne dziecko. Warunkiem rezerwacji miejsca dla dziecka jest dokonanie wpłaty zadatku w wysokości 100 złotych zaliczane na poczet opłaty na numer rachunku 02 1050 1940 1000 0091 4486 2472 i przekazanie do sekretariatu Edun wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz numer turnusu. Po wpłacie prosimy o przesłanie e-mailem danych dziecka: imię i nazwisko, wiek, termin turnusu oraz telefon kontaktowy do rodziców. Ostateczny termin wpłaty całości kwoty i oddania dokumentów mija 30.06.2020 r. Działy socjalne firm dofinansowują lub w pełni zwracają koszty związane z pobytem dzieci na koloniach. Zapraszamy na naszą stronę.

Fundacja Końskie Zdrowie - Zapraszamy dzieci na wolny wybieg i wakacje tylko na świeżym powietrzu. Jedynie na obiad będziemy chodzić do zaprzyjaźnionej restauracji AGAWA przy EPWiK, poza tym nosa ze stajni nie wystawimy i uwierzcie będziemy się bawić przednio! I z dystansem (zdrowym). Zapisy trwają więc nie zastanawiajcie się długo, miejsca rozchodzą się jak świeże bułeczki – najlepiej wysyłajcie maila od razu z wpłatą zaliczki, karta półkolonii – do pobrania z zakładki „DO POBRANIA”. Czeka Nas 7 wyjątkowych turnusów, wydarzenia na początek i na koniec wakacji oraz Stajenna Wyprawa, na którą być może się wybierzecie. Już nie możemy się doczekać! Ściskam i pozdrawiam. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie.

Kuldomek - Zapraszamy na półkolonie z Kuldomkiem! Od 29.06. rozpoczynamy niesamowite pełne przygód półkolonie. Jesteśmy dla Was od 8:00 do 16:00 z możliwością wcześniejszego przywiezienia i późniejszego odbioru dziecka. Dostosowaliśmy procedury organizacji wypoczynku do wytycznych MEN, GIS i MZ. Jakie atrakcje i niespodzianki przygotowaliśmy na ten rok? Zorganizowane tematyczne zajęcia animacyjne; gry logiczne ze świata Brawl Stars i Minecraft; warsztaty z tworzenia mydełek zapachowych; wyjście do kina; wyjście na basen; szaleństwo w sali zabaw i na magicznej podłodze. Nowość - zabawy na świeżym powietrzu na dmuchanej mega zjeżdżalni. Codziennie 2-daniowy obiad, podwieczorek, wyjście na pizzę, opieka pedagogiczna oraz mnóstwo kreatywnych zajęć. Jako jedni z nielicznych wpisani jesteśmy do rejestru wypoczynku MEN, co oznacza, że dbamy o bezpieczeństwo i jesteśmy w 100% rzetelni i profesjonalni. Nie czekaj i zapisz swoje dziecko na półkolonię, a będzie miało co wspominać. Cena I turnusu- 450 zł. Promocja! Jeśli zapiszesz dziecko do 15.06.2020r. za turnus zapłacisz tylko 420 zł! Możliwość zapisania dziecka na pojedyncze dni. Cena za 1 dzień- 100 zł. Serdecznie zapraszamy do zapisów przez FB lub telefonicznie: 534 443 668. Dodatkowe informacje na naszej stronie www.kuldomek.elblag.pl. Mail: kuldomek@elblag.biz.pl.

Leonardo School - Letnie warsztaty językowe w Leonardo School to niesamowite i kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku 6 do 12 lat. To codzienny kontakt z językiem angielskim w aktywnościach, które dla nich przygotowaliśmy. Na każdy dzień przewidzieliśmy ciekawy i zróżnicowany program zajęć - będą eksperymenty, zajęcia artystyczne, rekreacyjne i wiele więcej. Chcemy być jak najwięcej na świeżym powietrzu, jeśli tylko pogoda pozwoli. Nasze warsztaty to idealna proporcja nauki i zabawy. Podczas 5 kreatywnych dni oferujemy m.in.: świetną zabawę i naukę w przyjaznej i wyjątkowej atmosferze, aktywnie spędzony czas, mnóstwo zabaw i ruchu na świeżym powietrzu, ciepły posiłek, pracę w małych grupach, opiekę wykwalifikowanych lektorów. Z nami każdy dzień to niezapomniana przygoda pełna odkryć, przyjaźni i niezwykłych doświadczeń, a zajęcia w ramach warsztatów to czas spędzony na kreatywnej zabawie i rozwoju dziecka. Co w przypadku konieczności odwołania lub zmiany formy warsztatów ze względu na pandemię? Chcesz wiedzieć już dzisiaj co przygotowaliśmy? Wejdź na naszą stronę, napisz lub zadzwoń, tel.: 733 500 443, mail: elblag@leonardoschool.pl.

SOULRIDERS - jak co roku pasjonaci sportów wodnych pragną wyrobić u dzieci i młodzieży nawyk przebywania na świeżym powietrzu. Pokazać alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. Windsurfing i kitesurfing to sposób na poznanie siebie, wyćwiczenie mięśni posturalnych oraz głębokich, które są bardzo istotne w utrzymaniu poprawnej postawy, a jednocześnie bardzo ciężko je wytrenować. Pozytywów moglibyśmy wymieniać na pęczki, ale najważniejsze jest to, że wszystko dobywa się w bardzo przyjaznej atmosferze podczas różnych zabaw i zdobywania nowych umiejętności z żeglarstwa deskowego. Klimat surferów jest wyjątkowy i niepowtarzalny! Oferujemy dla Państwa 5 turnusów półkolonii 13-17.07; 27-31.07; 3-7.08; 10-14.08; 17-21.08 z dojazdem z Elbląga oraz 2 terminy obozów SurfArtCamp 5-11 lipca i SurfDanceCamp 19-25 lipca z zakwaterowaniem w Hotelu Folwark&SPA w Kadynach. Stawiamy na bezpieczeństwo, dobrą zabawę i postęp w nauce. Dzięki spełnieniu dwóch pierwszych warunków mamy gwarantowany sukces w nauczaniu, a dowodem na to są 4 latki, które mają za sobą już pierwsze lekcje windsurfingu! Sprawdźcie nas na Instagramie oraz na FB, a oferty na stronie www.soulriders.pl. Kontakt: kontakt@soulriders.pl lub tel. 534 500 360.

Szkoła Tańca BROADWAY - w okresie wakacyjnym otworzy Wakacyjną Świetlicę Artystyczną z myślą o dzieciach w wieku 5 - 12 lat. Zajęcia taneczne, warsztaty rękodzieła artystycznego, zajęcia wokalne, konkurs Mój Talent, konkursy plastyczne, zajęcia sprawnościowe na świeżym powietrzu. Wszystko w małych grupach i w nowych warunkach sanitarnych według wskazań Ministerstwa Zdrowia. Rekreacja tylko zgodnie z zarządzeniami. Działamy od 29 czerwca do 17 lipca oraz od 27 lipca do 14 sierpnia w godzinach 07:00 - 16:00. Dla dzieci, które w tym roku szkolnym lub wcześniej rozpoczęły pozaszkolną edukację artystyczną w kierunku baletu lub akrobatyki i tańca współczesnego zapraszamy do udziały w Sumer Dance Camp - koloniach tanecznych w Mikoszewie w terminie 17 - 26 sierpnia 2020. Ilość miejsc jest ograniczona. Więcej informacji pod numerem telefonu 606 716 626 lub na naszej stronie. Zapraszamy.

Szkoła Tenisa i Squasha Score - zaprasza na niezapomniane wakacje - naucz się grać w tenisa i squasha, a dodatkowo korzystaj codziennie z innej atrakcji. Zapraszamy na półkolonie (8 turnusów) obóz tenisowy w Mrągowie (29.07-8.08) oraz tenisowy obóz rodzinny w Mrągowie (12.07-19.07). W programie półkolonii: codziennie treningi tenisowe i zajęcia squash, zajęcia ogólnorozwojowe; sporty uzupełniające; gry i zabawy ruchowe w Bażantarni, wyjście na basen, wyjście do kina, zabawy w rodzinnym Parku Rozrywki „Nowa Holandia” lub wyjście na ściankę wspinaczkową (zależnie od pogody), wyjście do kręgielni. W cenie II śniadanie i obiad. Dzieci i młodzież zapraszamy na obóz tenisowy do Mrągowa (hotel Mercury****), gdzie można szybko nauczyć się gry w tenisa lub poprawić swoje umiejętności. Wykwalifikowana kadra, dobra baza do uprawiania tenisa. Rodziny z dziećmi zapraszamy na aktywny wypoczynek z tenisem do hotelu Mercury w Mrągowie. Więcej informacji na stronie lub tel. 695 447 385.

