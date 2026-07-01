 Kontynuacja nauki bez opłat. Liceum dla dorosłych oraz KKZ w CKZiU otwarte także dla młodzieży od 16. roku życia

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu ma szereg atrakcyjnych propozycji dla osób, które chcą kontynuować naukę, zdobyć wykształcenie i dobrze wejść w karierę zawodową. O ofercie CKZiU rozmawiamy z jego dyrektorem, Sławomirem Żukowskim.

- Panie Dyrektorze, jakie możliwości kształcenia oferuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu?

Sławomir Żukowski: - Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób dorosłych, jak i młodzieży, która poszukuje alternatywnej ścieżki edukacyjnej. Prowadzimy bezpłatną Szkołę Podstawową dla Dorosłych oraz bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Oprócz tego realizujemy kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które pozwalają zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Kto może zostać jego słuchaczem?

- Nasze liceum jest przede wszystkim doskonałą alternatywą dla osób, które chcą kontynuować naukę i uzyskać wykształcenie średnie zakończone egzaminem maturalnym. Co szczególnie ważne, jest to jedyne bezpłatne liceum dla dorosłych w Elblągu. Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia mogą kontynuować kształcenie już od III semestru liceum, co pozwala im szybciej uzyskać wykształcenie średnie i przygotować się do egzaminu maturalnego. Jest to atrakcyjna alternatywa dla Branżowej Szkoły II stopnia, zwłaszcza dla osób, które myślą o dalszej edukacji na studiach wyższych. Dzięki temu słuchacze zyskują możliwość zdobycia matury w bezpłatnej szkole, łącząc naukę z pracą zawodową i innymi obowiązkami życiowymi.

- Wspomniał Pan również o młodszych uczniach.

- Tak. Pod pewnymi warunkami do naszego liceum mogą zostać przyjęte także osoby, które ukończyły 16. rok życia. Dzięki temu szkoła staje się realną alternatywą dla niepełnoletnich uczniów realizujących obowiązek nauki. Mogą oni zdobyć wykształcenie średnie i przystąpić do egzaminu maturalnego w przyjaznym, dostosowanym do ich potrzeb systemie nauki.

- Jak wygląda organizacja nauki?

- To rozwiązanie stworzone z myślą o osobach aktywnych zawodowo i rodzinnie. Zajęcia odbywają się w weekendy, dzięki czemu nie kolidują z pracą ani innymi obowiązkami. Nasi słuchacze mogą spokojnie łączyć naukę z życiem zawodowym i prywatnym. Zaliczenia odbywają się w systemie semestralnym, a wymagana frekwencja wynosi 50 procent.

- Jakie są efekty takiego modelu kształcenia?

- Najlepszym potwierdzeniem jakości naszej pracy są wyniki egzaminów. Zdawalność matur w naszym liceum utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. To pokazuje, że odpowiednia organizacja nauki, zaangażowanie nauczycieli i determinacja słuchaczy przynoszą wymierne efekty.

- Oprócz szkół dla dorosłych prowadzicie również kwalifikacyjne kursy zawodowe. Jakie kierunki są obecnie dostępne?

- W ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego oferujemy kwalifikacyjne kursy zawodowe w następujących zawodach:

fryzjer (3 semestry),

krawiec (3 semestry),

spawacz (3 semestry),

operator obrabiarek skrawających CNC (3 semestry),

mechanik pojazdów samochodowych (3 semestry),

monter urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (3 semestry),

stolarz (3 semestry),

florysta (3 semestry).

Ogromnym zainteresowaniem kandydatów cieszył się również kierunek elektryk. Liczba chętnych była tak duża, że rekrutacja na ten kierunek została już zakończona. To pokazuje, jak duże jest obecnie zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych specjalistów branży elektrycznej. Warto podkreślić, że na pozostałych kierunkach liczba wolnych miejsc jest już bardzo ograniczona. Osoby zainteresowane podjęciem nauki powinny jak najszybciej złożyć dokumenty rekrutacyjne. To kierunki odpowiadające na realne potrzeby współczesnego rynku pracy i dające możliwość zdobycia konkretnych, poszukiwanych kwalifikacji zawodowych. Zachęcam wszystkich, którzy myślą o zmianie swojej sytuacji zawodowej lub chcą zdobyć nowy zawód. Już w ciągu zaledwie trzech semestrów można uzyskać kwalifikacje, przystąpić do państwowego egzaminu zawodowego i zdobyć zawód otwierający drogę do lepszej pracy, wyższych zarobków oraz nowych możliwości rozwoju. Dla wielu naszych słuchaczy kwalifikacyjny kurs zawodowy stał się początkiem prawdziwej zmiany życia zawodowego i osobistego. To inwestycja w siebie, która bardzo szybko przynosi wymierne efekty.

- W ostatnim czasie pojawiły się również ważne zmiany dotyczące kształcenia zawodowego i cudzoziemców. Czy może Pan o nich opowiedzieć?

- To bardzo ważne informacje dla kandydatów. Od 1 września 2025 roku cudzoziemcy oraz obywatele polscy przybywający z zagranicy, którzy będą chcieli podjąć naukę w szkołach policealnych, muszą posiadać certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1. Brak takiego dokumentu może znacząco utrudnić proces rekrutacji do szkoły policealnej. Warto jednak podkreślić, że wymóg ten nie dotyczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Osoby zainteresowane nauką na KKZ nie muszą przedstawiać certyfikatu znajomości języka polskiego. Dzięki temu kwalifikacyjne kursy zawodowe pozostają dostępną ścieżką zdobywania kwalifikacji zawodowych również dla osób pochodzących z zagranicy.

- To istotna informacja. Czy są jeszcze jakieś zmiany dotyczące konkretnych zawodów?

- Tak. Szczególnie ważna zmiana dotyczy zawodu florysty. Od 1 września 2026 roku osoby dorosłe chcące zdobyć kwalifikacje w tym zawodzie będą mogły kształcić się wyłącznie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Kierunek florysta nie będzie już prowadzony w szkołach policealnych. Dla mieszkańców Elbląga i okolic oznacza to, że osoby zainteresowane zdobyciem zawodu florysty będą mogły podjąć naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym realizowanym w CKZiU w Elblągu.

- Gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać więcej informacji?

- Wszystkie informacje dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych znajdują się na stronie: https://www.ckziuelblag.pl/

Można również kontaktować się telefonicznie pod numerem 55 625 67 23. Natomiast osoby zainteresowane nauką w Szkole Podstawowej dla Dorosłych lub Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły przy ul. Rawskiej 3 w Elblągu pod numerem 55 625 88 01 oraz do odwiedzenia strony internetowej szkoły.

- Dziękuję za rozmowę.

- Dziękuję i serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcą zdobyć wykształcenie, podnieść kwalifikacje zawodowe lub otworzyć sobie drogę do matury i dalszej edukacji. W CKZiU w Elblągu każdy może znaleźć ścieżkę rozwoju dopasowaną do swoich potrzeb.