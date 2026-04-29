 Koordynowana opieka medyczna w Polsce - czym jest, jak działa i dlaczego zmienia system ochrony zdrowia

Koordynowana opieka medyczna to model, w którym różni specjaliści – lekarz POZ, pielęgniarka, specjaliści i koordynator – działają jako jeden zespół wokół konkretnego pacjenta. W Polsce funkcjonuje oficjalnie od 1 października 2022 roku.

Skąd potrzeba zmiany?

Przez dekady polska ochrona zdrowia działała reaktywnie – pacjent zgłaszał się do lekarza, gdy choroba dawała o sobie znać, a dalszy przebieg leczenia zależał od jego własnej orientacji w systemie. Efektem była fragmentaryczna opieka, opóźnione diagnozy i niska skuteczność leczenia chorób przewlekłych. Koordynowana opieka medyczna odpowiada na te problemy, przenosząc system z trybu reagowania na tryb proaktywnego monitorowania i planowania.

Na czym polega ten model?

Zamiast serii niepowiązanych wizyt, pacjent otrzymuje spójny proces diagnostyczno-terapeutyczny oparty na Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM). W praktyce oznacza to:

szerszy zakres badań zlecanych bezpośrednio przez lekarza POZ, bez każdorazowego skierowania do specjalisty,

coroczne wizyty kompleksowe z całościową oceną stanu zdrowia,

wsparcie koordynatora organizującego kolejne etapy leczenia,

konsultacje dietetyczne i edukacyjne wbudowane w proces terapeutyczny.

Kluczową rolą jest koordynator – nie musi być to lekarz ani pielęgniarka, wystarczy odpowiednio przeszkolony pracownik przychodni. Dba o terminy, przepływ informacji i kontakt pacjenta z całym zespołem. Działa jak osobisty „nawigator" w systemie ochrony zdrowia.

Program jest bezpłatny – wszystkie świadczenia realizowane są w ramach ubezpieczenia NFZ.

Dla kogo jest opieka koordynowana?

Skierowana jest przede wszystkim do pacjentów z chorobami przewlekłymi. Obejmuje schorzenia, które dotykają największą liczbę Polaków:

kardiologia – nadciśnienie, choroba wieńcowa, niewydolność serca,

– nadciśnienie, choroba wieńcowa, niewydolność serca, diabetologia – cukrzyca typu 2 i jej powikłania,

– cukrzyca typu 2 i jej powikłania, pulmonologia – POChP i astma,

– POChP i astma, endokrynologia – schorzenia tarczycy,

– schorzenia tarczycy, nefrologia – przewlekła choroba nerek.

Co mówią pierwsze wyniki?

W październiku 2024 roku IFIC Polska zaprezentowała pierwsze w Polsce badanie opinii pacjentów objętych tym modelem. Wyniki były jednoznaczne: wysoki poziom zadowolenia, szybszy dostęp do specjalistów, lepsza integracja usług i większe poczucie bezpieczeństwa w procesie leczenia. Autorzy badania wskazali na skuteczność modelu i rekomendowali jego szersze wdrożenie w całym kraju.

Wyzwania wdrożeniowe

Nie wszystkie placówki POZ przystąpiły do programu, a dostępność opieki koordynowanej różni się regionalnie. Wielu pacjentów przewlekle chorych wciąż nie wie o istnieniu programu. Dodatkowym problemem jest obciążenie lekarzy POZ – wizyta kompleksowa i opracowanie IPOM wymagają więcej czasu, co przy powszechnym niedoborze lekarzy bywa trudne do zrealizowania.

Rola operatorów medycznych

Ważnym elementem systemu są operatorzy medyczni – sieci przychodni realizujące świadczenia koordynowanej opieki w ramach kontraktu z NFZ. Jednym z takich podmiotów jest Świat Zdrowia – sieć placówek medycznych POZ, w których pacjenci mogą złożyć deklarację i przystąpić do programu. Rejestracja możliwa jest zarówno tradycyjnie, jak i online przez system eDeklaracji. Pacjent objęty programem otrzymuje opiekę lekarza, pielęgniarki i koordynatora.

Obecność dużych sieci w programie ma znaczenie systemowe – standaryzacja procedur i centralny przepływ informacji między specjalistami mogą realnie skrócić czas diagnozy i poprawić jakość leczenia.

Perspektywa europejska i przyszłość modelu

Koordynowana opieka zdrowotna to standard w większości krajów OECD. W Holandii, Danii i Wielkiej Brytanii modele zintegrowanej opieki podstawowej funkcjonują od lat, a ich skuteczność jest udokumentowana. Polska podąża tym kierunkiem – NFZ systematycznie rozszerza katalog świadczeń i zachęca kolejne placówki do wdrożenia programu.

Kontekst demograficzny nadaje temu procesowi dodatkową pilność. Polska wchodzi w okres intensywnego starzenia populacji, a liczba pacjentów z wielochorobowością rośnie. Tradycyjny model leczenia chorób z osobna staje się coraz mniej wydolny i coraz droższy. Koordynowana opieka – oparta na profilaktyce, wczesnym wykrywaniu i planowaniu – jest odpowiedzią dopasowaną do tej rzeczywistości.

Dla pacjenta z cukrzycą, nadciśnieniem czy chorobą tarczycy koordynowana opieka oznacza jedno: nie musi sam walczyć z systemem. Ma lekarza znającego jego historię, pielęgniarkę monitorującą postępy, koordynatora pilnującego terminów i plan leczenia spinający wszystko w całość. To z pozoru proste, a w praktyce – rewolucyjne.

Artykuł ma charakter informacyjny i edukacyjny. Zawarte informacje opierają się na regulacjach NFZ oraz dostępnych raportach i badaniach dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce.