Koordynowana opieka medyczna w Polsce - czym jest, jak działa i dlaczego zmienia system ochrony zdrowia
Koordynowana opieka medyczna to model, w którym różni specjaliści – lekarz POZ, pielęgniarka, specjaliści i koordynator – działają jako jeden zespół wokół konkretnego pacjenta. W Polsce funkcjonuje oficjalnie od 1 października 2022 roku.
Skąd potrzeba zmiany?
Przez dekady polska ochrona zdrowia działała reaktywnie – pacjent zgłaszał się do lekarza, gdy choroba dawała o sobie znać, a dalszy przebieg leczenia zależał od jego własnej orientacji w systemie. Efektem była fragmentaryczna opieka, opóźnione diagnozy i niska skuteczność leczenia chorób przewlekłych. Koordynowana opieka medyczna odpowiada na te problemy, przenosząc system z trybu reagowania na tryb proaktywnego monitorowania i planowania.
Na czym polega ten model?
Zamiast serii niepowiązanych wizyt, pacjent otrzymuje spójny proces diagnostyczno-terapeutyczny oparty na Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM). W praktyce oznacza to:
- szerszy zakres badań zlecanych bezpośrednio przez lekarza POZ, bez każdorazowego skierowania do specjalisty,
- coroczne wizyty kompleksowe z całościową oceną stanu zdrowia,
- wsparcie koordynatora organizującego kolejne etapy leczenia,
- konsultacje dietetyczne i edukacyjne wbudowane w proces terapeutyczny.
Kluczową rolą jest koordynator – nie musi być to lekarz ani pielęgniarka, wystarczy odpowiednio przeszkolony pracownik przychodni. Dba o terminy, przepływ informacji i kontakt pacjenta z całym zespołem. Działa jak osobisty „nawigator" w systemie ochrony zdrowia.
Program jest bezpłatny – wszystkie świadczenia realizowane są w ramach ubezpieczenia NFZ.
Dla kogo jest opieka koordynowana?
Skierowana jest przede wszystkim do pacjentów z chorobami przewlekłymi. Obejmuje schorzenia, które dotykają największą liczbę Polaków:
- kardiologia – nadciśnienie, choroba wieńcowa, niewydolność serca,
- diabetologia – cukrzyca typu 2 i jej powikłania,
- pulmonologia – POChP i astma,
- endokrynologia – schorzenia tarczycy,
- nefrologia – przewlekła choroba nerek.
Co mówią pierwsze wyniki?
W październiku 2024 roku IFIC Polska zaprezentowała pierwsze w Polsce badanie opinii pacjentów objętych tym modelem. Wyniki były jednoznaczne: wysoki poziom zadowolenia, szybszy dostęp do specjalistów, lepsza integracja usług i większe poczucie bezpieczeństwa w procesie leczenia. Autorzy badania wskazali na skuteczność modelu i rekomendowali jego szersze wdrożenie w całym kraju.
Wyzwania wdrożeniowe
Nie wszystkie placówki POZ przystąpiły do programu, a dostępność opieki koordynowanej różni się regionalnie. Wielu pacjentów przewlekle chorych wciąż nie wie o istnieniu programu. Dodatkowym problemem jest obciążenie lekarzy POZ – wizyta kompleksowa i opracowanie IPOM wymagają więcej czasu, co przy powszechnym niedoborze lekarzy bywa trudne do zrealizowania.
Rola operatorów medycznych
Ważnym elementem systemu są operatorzy medyczni – sieci przychodni realizujące świadczenia koordynowanej opieki w ramach kontraktu z NFZ. Jednym z takich podmiotów jest Świat Zdrowia – sieć placówek medycznych POZ, w których pacjenci mogą złożyć deklarację i przystąpić do programu. Rejestracja możliwa jest zarówno tradycyjnie, jak i online przez system eDeklaracji. Pacjent objęty programem otrzymuje opiekę lekarza, pielęgniarki i koordynatora.
Obecność dużych sieci w programie ma znaczenie systemowe – standaryzacja procedur i centralny przepływ informacji między specjalistami mogą realnie skrócić czas diagnozy i poprawić jakość leczenia.
Perspektywa europejska i przyszłość modelu
Koordynowana opieka zdrowotna to standard w większości krajów OECD. W Holandii, Danii i Wielkiej Brytanii modele zintegrowanej opieki podstawowej funkcjonują od lat, a ich skuteczność jest udokumentowana. Polska podąża tym kierunkiem – NFZ systematycznie rozszerza katalog świadczeń i zachęca kolejne placówki do wdrożenia programu.
Kontekst demograficzny nadaje temu procesowi dodatkową pilność. Polska wchodzi w okres intensywnego starzenia populacji, a liczba pacjentów z wielochorobowością rośnie. Tradycyjny model leczenia chorób z osobna staje się coraz mniej wydolny i coraz droższy. Koordynowana opieka – oparta na profilaktyce, wczesnym wykrywaniu i planowaniu – jest odpowiedzią dopasowaną do tej rzeczywistości.
Dla pacjenta z cukrzycą, nadciśnieniem czy chorobą tarczycy koordynowana opieka oznacza jedno: nie musi sam walczyć z systemem. Ma lekarza znającego jego historię, pielęgniarkę monitorującą postępy, koordynatora pilnującego terminów i plan leczenia spinający wszystko w całość. To z pozoru proste, a w praktyce – rewolucyjne.
Artykuł ma charakter informacyjny i edukacyjny. Zawarte informacje opierają się na regulacjach NFZ oraz dostępnych raportach i badaniach dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce.