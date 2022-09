 Korzyści z edukacyjnych gier online dla dziewczyn

W tym artykule przyjrzymy się odmianom i funkcjom gier online w Internecie, a także powiemy, dlaczego odpowiednie gry dla dziewczyn są przydatne.

Wszyscy wiedzą, że współczesne dzieci już w wieku 3 lat potrafią płynnie korzystać ze smartfonów, tabletów i komputerów. Warto zauważyć, że rodzice, starając się ułatwić rozwój zdolności dziecka, sami dają mu „niedziecięce” zabawki, które z kolei wizualnie pomogą dziecku zapoznać się z cyframi i literami, z porami roku, kolorowo opowiadając o zwierząt i roślin, a nawet pomoże w początkowym zrozumieniu języków obcych.

Coraz częściej dotyczy to różnych gier online w Internecie. Rozważ ich odmiany i funkcje, a także powiedz, dlaczego odpowiednie gry online dla dziewczyn są przydatne.

Wśród całej różnorodności znajdują się gry, które zachęcają do rozwoju pamięci, wytrwałości, uważności u dziewcząt, rozwoju aktywności twórczej, rozpoznawania zdolności i talentów u dziewcząt. Zasadniczo są to gry, w których trzeba zbierać różne przedmioty, ale w pewien sposób podobne, zbierać puzzle, malować zwierzęta, ubierać lalkę, ugotować kulinarne danie, przejść przez trudny labirynt, wziąć udział w konkursie itp.

Oczywiście takie zabawki rozwijają myślenie, uwagę, uczą logicznego myślenia. Możesz znaleźć opcje gry dla najmłodszych dziewczyn i tych starszych.

Edukacyjne gry online dla dziewczynek według wieku

Gry online dla dziewczynek od 3 do 4 lat

Najmłodszym dziewczynkom (od 3 do 4 lat) zazwyczaj proponuje się wybór gier takich jak: rysowanie i kolorowanie – najpopularniejsze wśród dzieci w tym wieku; wybór czegoś zbędnego z grupy przedmiotów lub odwrotnie, wybór podobnych. Na przykład wszystkie kwiaty mają owalne płatki, a jeden kwiat ma trójkątne płatki. Dziewczyna porównuje, koncentruje się, zauważa różnicę i wybiera. Są gry, w których musisz znaleźć jakiś przedmiot, na przykład grzebień w pokoju, zgadnij, jak niektóre zwierzęta „mówią”. Takie gry rozwijają elementarną logikę i uważność. W przypadku dziewczynek w tym wieku tworzenie gier online powinno pomóc im nauczyć się rozróżniać obiekty według kształtu, koloru i rozmiaru. I oczywiście powinny pomagać w nauce mówienia, nazywania przedmiotów i wizualnego odróżniania ich od siebie. Naszym zdaniem mogą to być najlepsze gry dla dziewczyn. Ponieważ w tym wieku dziecko dopiero zaczyna się wszechstronnie rozwijać i otrzymywać niezbędne informacje.

Gry online dla dziewczynek w wieku od 4 do 6 lat

Gry dla starszych dziewczynek (od 4 do 6 lat) mają bardziej złożoną treść. Jest to wiek, w którym rodzice celowo angażują się w rozwój mowy, a dziewczęta aktywnie zadają pytania i komunikują się. Za pomocą gier online dla dziewcząt w wieku przedszkolnym możesz rozwijać piśmienną wymowę, umiejętności mówienia, a także nauczyć się czytać i liczyć. Rozwijanie gier online pomoże poszerzyć horyzonty dziecka. Są to gry o egzotycznych zwierzętach, o postaciach z bajek, postaci z kreskówek i książek, o rzadkich kwiatach i roślinach, o dalekich krajach, także w których głównym bohaterem jest dziecko. Tutaj możesz już próbować rozwiązywać trudniejsze zadania, które wymagają od dziecka łańcucha logicznych działań. Od tego wieku możesz już wypróbować gry zręcznościowe. Bardziej złożone gry edukacyjne dla dziewczynek mają wąską specyfikę, i może pomóc w łatwiejszym postrzeganiu szkolnego programu nauczania dziecka w przyszłości. Dzieci rzadko wybierają takie gry samodzielnie, tutaj nie można obejść się bez pomocy rodziców.

Gry online dla dziewczynek w wieku od 6 do 13 lat

Nastolatki (w wieku od 6 do 13 lat) są dobre w graniu w gry wymagające logiki lub uwagi. Tutaj możesz nie tylko dobrze się bawić, ale także uzyskać dobre obciążenie psychiczne. Również w tym wieku dziewczęta zaczynają interesować się takimi zabawnymi grami, jak ubieranie Barbie, salon kosmetyczny i makijaż, salony paznokci, gotowanie itp. Konieczne jest wybieranie gier, które obejmują analizowanie sytuacji, planowanie działań i ruchów, które poprawiają pomysłowość, myślenie i pamięć.

Korzyści z edukacyjnych gier online dla dziewczyn

Prawidłowe darmowe gry może pomóc dziewczynie w wyborze przyszłego zawodu, określeniu jej priorytetów i zainteresowań. W tym wieku przyda się rodzicom, aby sami oferowali gry dla dziewczynek, które niosą w sobie użyteczne ziarno. Jeśli dziecko spędza dużo czasu w pobliżu komputera, zainteresuj się tym, co go tak bardzo uchwyciło, abyś lepiej zrozumiał zainteresowania dziecka i jaki rodzaj planu gry będzie dla niego interesujący, jeśli zdecydujesz się zaoferować coś sobie. Jeśli zauważysz, że dziecko lubi ten sam rodzaj gier, na przykład liczenie lub wyszukiwanie przedmiotów, zaoferuj dziecku takie gry, w których musisz zbudować logiczny łańcuch działań, które niosą obciążenie psychiczne. Czasami warto dotrzymać towarzystwa dziecku, aby pomóc w radzeniu sobie z niektórymi zadaniami w grze, konkurencyjny charakter ma również bardzo korzystny wpływ na dziecko i atmosferę w całej rodzinie.

Wszystkie dzieci uwielbiają spędzać czas przy komputerze lub z tabletem w ręku. Ale rodzice powinni pamiętać, że niekontrolowane, nadmierne zainteresowanie komputerem może szkodzić zdrowiu dziecka i odwrotnie, Internet może być korzystny, jeśli interesy dzieci są odpowiednio zarządzane. Nie bądź obojętny na hobby dzieci, ponieważ możesz korzystać z odpowiednich gier online dla rozwoju swojego dziecka.