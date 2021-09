Korzyści z terminali płatniczych dla Twojej firmy

Terminal płatniczy to niewielkich rozmiarów urządzenie, które może w korzystny sposób wpłynąć na działalność naszej firmy. Stawiając na taki sprzęt, zyskujemy przewagę konkurencyjną nad innymi firmami działającymi w naszej okolicy.

Większa liczba klientów = wzrost obrotów

Obecnie coraz mniej klientów nosi ze sobą gotówkę, zamiast tego korzystają przy płatnościach z najnowszych zdobyczy technologii. Brak terminala płatniczego może się zatem odbić niekorzystnie na zyskach naszej firmy. Korzystając z terminala płatniczego, zwiększymy zatem obroty firmy, stając się bardziej atrakcyjnym podmiotem na rynku. Za pośrednictwem takiego terminala nasi klienci zrealizują nie tylko płatność za pomocą karty płatniczej, ale również z wykorzystaniem smartfona. Pomoc w wyborze odpowiedniego terminala płatniczego i rozliczeniach zapewni nam odpowiednio dobrany agent rozliczeniowy, taki jak eService.

Dodatkowe usługi dla klientów = wzrost atrakcyjności oferty

Terminal płatniczy pozwala także naszym klientom skorzystać z innych usług niż tylko płatności bezgotówkowe. Obecnie przy użyciu takiego terminala mogą oni bowiem często użyć usługi cash back pozwalającej na wypłacenie za pomocą karty płatniczej określonej kwoty pieniędzy w gotówce. Jako firma otrzymujemy od takiej wypłaty prowizję, co zapewnia dodatkowy zarobek. Inną z usług, z których mogą skorzystać nasi klienci w ramach terminala płatniczego, jest DCC, czyli dynamiczne przewalutowanie. Dzięki niej mogą oni dokonać zapłaty w swojej walucie (a więc nie tylko PLN), nie ryzykując tego, że z ich konta zniknie zbyt duża kwota pieniędzy i stracą oni przez to na przewalutowaniu. To szczególnie przydatna usługa, gdy obsługujemy na co dzień wielu klientów zza granicy.

Szybsza realizacja transakcji

Terminal płatniczy pozwala na szybsze zrealizowanie płatności przez klienta. Płatność zbliżeniowa lub telefonem przy użyciu takiego terminala może być zrealizowana w ciągu kilku-kilkunastu sekund. Dzięki temu nasz klient nie musi szukać kwoty do zapłaty, przez co zyskuje czas. Korzystając z terminalów mobilnych, jeszcze bardziej przyspieszymy proces płatności, ponieważ nabywca będzie mógł jej dokonać w dowolnym miejscu (np. przy stoliku restauracyjnym czy w biurze, przy odbiorze paczki – jeśli prowadzimy działalność transportową).

Terminale płatnicze a bezpieczeństwo

Terminale płatnicze to urządzenia, które wpływają korzystnie na bezpieczeństwo nasze i naszych pracowników, ale również klientów. Unikamy dzięki nim gromadzenia zbyt dużej ilości gotówki w kasie lub obsługujących klientów pracowników, co zmniejsza ryzyko straty w związku z kradzieżą. Również transport naszego utargu do banku wiąże się z tego typu ryzykiem. Korzystając zatem z płatności bezgotówkowych, unikamy potencjalnych strat finansowych. Ponadto transakcje bezgotówkowe są rejestrowane, więc korzystając z terminalów płatniczych, zmniejszamy ryzyko nieodnotowania którejś z nich.