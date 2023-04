 Koszt dachu dwuspadowego - sprawdź poradnik

Budowa dachu to spory wydatek. Przyjmuje się, że stanowi on znaczną część wszystkich kosztów ponoszonych na wzniesienie budynku. Na ostateczną wysokość ceny mają wpływ między innymi pokrycie dachowe i jego rodzaj, kształt dachu oraz robocizna. Ile kosztuje budowa dachu dwuspadowego? Sprawdź aktualne cenniki.

Koszt budowy dachu dwuspadowego – materiały

Dach to nie tylko widoczne na pierwszy rzut oka pokrycie, ale również więźba dachowa, poszycie dachu, izolacja folią dachową czy obróbki blacharskie. Cena uwzględnia dodatkowe koszty związane z instalacją wszystkich elementów, które składają się na w pełni funkcjonalną konstrukcję.

Do budowy zarówno dachu dwuspadowego, jak i o dowolnym innym kształcie najczęściej wykorzystuje się następujące materiały budowlane:

drewno — tego wymaga konstrukcja więźby dachowej,

łączniki do drewna (gwoździe, śruby, gwintowane kotwy, perforowane okucia do drewna itp.),

sztywne poszycie (płyta MDF, sklejka, deska itp.),

materiały izolacyjne (membrana wstępnego krycia, papa podkładowa itp.),

pokrycie dachu (dachówki ceramiczne, blachodachówka, blacha płaska lub falista, gont itp.),

elementy do montażu pokrycia dachowego (klamry, wkręty, uszczelki itp.),

obróbki blacharskie i rynny.

Wydatki na budowę dachu są uzależnione od wielu czynników. Jest to między innymi projekt dachu, rodzaj pokrycia dachowego, a także konstrukcja dachu, czyli liczba jego połaci (spadów). Dodatkowo należy wziąć pod uwagę koszt usługi wykonania pokrycia i indywidualne oczekiwania inwestora.

Koszty budowy dachu a jego kształt

To, ile kosztuje pokrycie dachu, a także wykonanie więźby i poszycia, zależy przede wszystkim od powierzchni dachu oraz jego kształtu. Bardzo duże znaczenie ma liczba połaci. Cena dachu płaskiego będzie różnić się od ceny dachu spadzistego. Dach dwuspadowy to z kolei niższe nakłady finansowe niż wzniesienie więźby dachowej o kilku płaszczyznach.

Przyjmuje się, że dachy dwuspadowe są tańsze w wykonaniu niż te o większej liczbie połaci. Wynika to przede wszystkim z ich prostej konstrukcji, która nie wymaga dużych nakładów czasu np. na ułożenie pokrycia dachowego. Znaczenie ma także występowanie trójkątnych ścian bocznych. To przekłada się na niższy koszt robocizny dachu.

Warto wiedzieć, że wszelkie dodatkowe elementy, takie jak montaż okien dachowych czy stworzenie wykuszy, znacząco podnoszą koszt budowy dachu dwuspadowego.

Ile za metr dachu dwuspadowego?

Koszt pokrycia dachu dwuspadowego i budowy jego konstrukcji zależy od wielu czynników. Trudno podać jedną cenę, która będzie obowiązywała w każdym przypadku. Przyjmuje się jednak, że w 2023 roku za budowę dachu dwuspadowego "na gotowo" trzeba zapłacić od 300 do 500 zł za metr kwadratowy.

Warto jednak wiedzieć, że koszty robocizny mogą się znacząco wahać w zależności choćby od lokalizacji budynku, pory roku czy dostępności ekip dekarskich. Duże znaczenie ma również to, z jakich materiałów powstanie więźba dachowa oraz to, czy inwestor przewiduje użycie dachówki ceramicznej czy na przykład blachy falistej.

Budowa dachu to zawsze spora inwestycja i warto o tym pamiętać.

Ile kosztuje dach dwuspadowy 100m2?

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia, to na przykładzie dachu dwuspadowego o powierzchni 100 m2 można przyjąć, że będzie kosztował on od 30 do 50 tys. zł. Nie należy jednak brać takich "widełek cenowych" za pewnik w każdej sytuacji.

Koszt zakupu materiałów budowlanych stale rośnie, dlatego budowa więźby dachowej może okazać się droższa niż w chwili, gdy czytasz ten tekst. Znaczenie ma nie tylko powierzchnia dachu, ale również montaż rynien o określonych parametrach czy rodzaj poszycia dachu.

Jeśli myślisz o budowie dachu, zacznij więc od zorientowania się w cenach materiałów budowlanych. Zwróć uwagę szczególnie na koszt drewna.

Co ma wpływ na koszty wykonania dachu?

Wszystkie etapy budowy dachu wymagają sporych nakładów finansowych. Obniżyć koszty można w szczególności podczas wyboru pokrycia. Przykładowo montaż blachodachówki zamiast pokrywania dachu dachówką ceramiczną może sprawić, że cena dachu będzie niższa.

Gdzie szukać wysokiej jakości materiałów? Sprawdź ofertę firmy Florian Centrum — dystrybutora wysokiej klasy pokryć dachowych, w tym blachodachówki i wielu rodzajów blachy odpornej na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne.

---artykuł sponsorowany---