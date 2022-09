 Koszulki siatkarskie PEHA – wiele opcji wyboru!

Lubisz mieć zawsze ostatnie zdanie? W przypadku wyboru koszulek siatkarskich z oferty polskiego producenta odzieży sportowej PEHA, masz wpływ na niemalże każdy detal wykończenia, od wyboru dzianiny zaczynając, na wykończeniu rękawka kończąc. Czym charakteryzują się koszulki siatkarskie PEHA?

Koszulki siatkarskie PEHA – wybór dzianin

W przypadku koszulek siatkarskich PEHA masz do wyboru dwa, zaawansowane rodzaje materiałów. Pierwszym jest polska dzianina funkcyjna o nazwie CoolMax. To 100% poliester, który charakteryzuje się wyjątkową budową dzianiny, której przędza jest czterokanałowa. To sprawia, że jeszcze lepiej odprowadza wilgoć z ciała zawodników podczas intensywnej i angażującej gry. Pot nie gromadzi się we włóknach dzianiny lecz odprowadzany jest na zewnątrz materiału. Koszulki siatkarskie PEHA z dzianiny CoolMax są szybkoschnące, trwałe i miłe w dotyku.

Kolejną z możliwości jest stworzenie koszulki do siatkówki z dzianiny GigaElastic. Poza wyżej wymielonymi funkcjami, zapewnia ona idealne dopasowanie do sylwetki siatkarzy. Jest to możliwe dzięki dodatkowi wysokogatunkowych włókien elastanu. Zamawiając koszulki siatkarskie PEHA możesz zatem wybrać, z której z dwóch zaprezentowanych dzianin mają być wykonane.

Wykończenie rękawa – 3 warianty

Zamawiając koszulki siatkarskie PEHA dla kobiet masz jeszcze możliwość wyboru wykończenia rękawa. Producent oferuje aż trzy atrakcyjne możliwości:

- Bezrękawnik

- Klasyczny, krótki rękaw,

- Lekkie „skrzydełka”

Zawodniczki mogą zatem wybrać, czy chcą by ich ramiona były odkryte, zasłonięte, czy okryte klasycznym, krótkim, ale nie krępującym ruchów ciała rękawem.

Wybór wzorów i personalizacja

Kolejnym elementem wykończenia, na jaki możesz mieć wpływ jest swobodny wybór wzoru (wybieraj śmiało z kilku stron modnych wzorów do wyboru), a także dostępność wielu wersji kolorystycznych każdego z nich. Jeśli zależy Ci na tym, by koszulki siatkarskie PEHA były jedyne w swoim rodzaju, możesz skorzystać również z wygodnej usługi wykonania indywidualnego projektu na specjalne zamówienie! Dzięki temu Ty i Twoja drużyna możecie mieć pewność, że Wasze koszulki meczowe będą niepowtarzalne.

To, co ważne – PEHA przechowuje każdy projekt w swojej bazie, dzięki czemu możliwe jest szybkie i bezproblemowe domówienie koszulek siatkarskich nawet po dłuższym czasie, bez konieczności przesyłania ponownie specyfikacji i określania szczegółów projektowych zamówienia. Jeśli zatem szukasz wyjątkowych koszulek siatkarskich i chcesz mieć wpływ na ostateczny ich wygląd - wybierz koszulki z oferty PEHA!