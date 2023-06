Zakup mieszkania czy domu to poważna decyzja. Niewiele osób jest w stanie kupić nieruchomość za gotówkę, dlatego warto skorzystać z produktów finansowych, takich jak kredyt hipoteczny. Co warto o nim wiedzieć?

Czym w praktyce jest kredyt hipoteczny?

Czym jest kredyt hipoteczny? Pożyczka hipoteczna to długoterminowe zobowiązanie finansowe. Jej środki najczęściej przekazywane są na poczet kupna mieszkania lub domu, a także na remonty z tym związanie. Zabezpieczeniem jest ustalona hipoteka, która w razie braku płatności zostaje przejęta przez bank.

Cechuje się dość niskim oprocentowaniem, jednak należy pamiętać o tym, że jest to rodzaj zadłużenia, który spłacany jest przez wiele lat, przez to zwiększa się prowizja na udzielenie kredytu, a całkowity koszt kredytu hipotecznego jest wysoki.

Kalkulator kredytu hipotecznego – dlaczego jest to narzędzie warte uwagi?

Kalkulator kredytu hipotecznego pozwoli szacunkowo obliczyć, o jaką pożyczkę można się starać. W systemie wystarczy podać kwotę, którą jest się zainteresowanym, a także, przez jaki czas ma być ona spłacana. Narzędzie przedstawi najbardziej pasujące oferty z różnych banków w Polsce. Oprócz tego można policzyć ratę i RRSO swojego kredytu hipotecznego. Są to jedne z ważniejszych czynników. Dlaczego?

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania określa całkowity koszt pożyczki, którą trzeba będzie spłacić. Raty miesięczne są szczególnie istotne dla osób starających się o pożyczkę, ponieważ wyznaczają, ile z budżetu domowego pieniędzy każdego miesiąca będzie szło na spłacanie zobowiązania.

Co jeszcze pokazuje kalkulator?

Ile procentowo wkładu własnego do kredytu hipotecznego będzie niezbędne, aby uzyskać ten rodzaj finansowania (maksymalnie 20% wartości kredytu);

Marżę dla banku;

Prowizję;

Całkowity koszt kredytu.

Dzięki korzystaniu z kalkulatorów pożyczkowych kredytobiorca ma okazję porównać oferty z różnych banków w Polsce. Nie ma potrzeby sprawdzania każdej z nich osobno. Zaoszczędzony czas i wygoda to główne zalety narzędzia.

Jakie dokumenty przygotować starając się o kredyt?

Samo złożenie wniosku o kredyt nie wystarczy. Należy przygotować niezbędne dokumenty, by mieć szansę uzyskać pożyczkę hipoteczną. Co jest niezbędne?

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

Informacje o źródle przychodów – umowa o pracę, wyciąg z rachunku bankowego, umowy, które potwierdzają wykonane zlecenia czy dzieła;

Wszystkie podpisane umowy dotyczące kupowanej lub remontowanej nieruchomości – akty notarialne, odpis z księgi wieczystej itp.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o kredyt hipoteczny można złożyć przez:

Aplikację mobilną albo stronę internetową – większość banków oferuję swoim klientom możliwość złożenia wniosku bez wychodzenia z domu. W razie wątpliwości można łatwo skontaktować się przez czat czy telefoniczne z osobą pracującą w danej instytucji, aby dopytać o istotne szczegóły.

Telefonicznie – poprzez kontakt z bankiem i rozmowę z konsultantem można również złożyć aplikację i donieść do oddziału banku czy złożyć poprzez drogę internetową niezbędne dokumenty.

Udając się do wybranej instytucji i zrobić to na miejscu przy pomocy pracownika. Przy tej opcji, również najłatwiej jest się dogadać i sprawdzić, czy wszystkie formalności zostały dopełnione.

Bank przyznając kredytobiorcy pożyczkę hipoteczną, sprawdza jego zdolność kredytową. Musi on posiadać odpowiednie warunki, aby uzyskać kredyt. Wysoka zdolność kredytowa jest jednym z czynników. Instytucja sprawdza również, jak wyglądała sytuacja z poprzednimi zadłużeniami – czy zostały one spłacone i czy były to płatności regularne. W większości przypadków niezbędne jest również posiadanie wkładu własnego, aby móc starać się o kredyt hipoteczny.

Kredyt hipoteczny a mieszkaniowy – czym się różnią?

Często używa się tych określeń zamiennie, jednak te rodzaje pożyczek różnią się od siebie. Aby otrzymać kredyt hipoteczny, należy ustawić hipotekę na nieruchomość. Jednak pieniądze z pożyczki nie muszą być przeznaczone na zakup mieszkania czy budowę domu. Kwota uzyskana od banku może zostać przeznaczona na inny cel, jednak musi być ustalona hipoteka, aby w razie braku regularnych płatności bank mógł skorzystać z wartości nieruchomości na uregulowanie należności.

Kredyt mieszkaniowy z kolei jest przeznaczony tylko i wyłącznie na zakup mieszkania, czy garażu. Wtedy taka nieruchomość staje się automatycznie hipoteką kredytu, którą bank może zarządzać, gdy zobowiązanie nie jest spłacane regularnie.

Decyzje dotyczące pożyczki – raty równe, czy malejące?

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego to poważne postanowienie. Warto zastanowić się nad rodzajem rat. Są one uwarunkowane kilkoma czynnikami:

wysokością przyznanego zobowiązania,

okresem spłaty,

poziomem oprocentowania,

a także wybranym rodzajem rat.

Raty równe to sposób spłacania kredytu poprzez takie same, miesięczne opłaty przez cały okres kredytowania. Na samym początku spłaca się jednak w głównej mierze cześć odsetkową, a nie kapitałową, co oznacza, że sama kwota pożyczki, która została zaciągnięta, nie zostaje spłacona w pierwszej kolejności. To odsetki, a w tym marża, oprocentowanie i prowizja dla banku są opłacane pierwsze.

W przypadku rat malejących jest inaczej. Część kapitałowa jest przez cały okres spłacania taka sama, a odsetki sukcesywnie się zmniejszają.

Różnic jest więcej. Raty stałe pozwalają na zagospodarowanie domowego budżetu już po uzyskaniu kredytu – raty miesięczne będą takie same, dlatego jest to zdecydowanie łatwiej zrobić. W przypadku zmiennych płatności początkowe raty są zdecydowanie wyższe. Jednak ostatecznie całkowity koszt kredytu jest niższy niż w przypadku rat stałych.

Warto dokładnie sprawdzić swoje możliwości finansowe i zdecydować się na opcję najbardziej przystępną dla siebie. Co więcej, raty zmienne jest też trudniej otrzymać. Dlaczego? Właśnie przez początkowe wysokie koszta. Bank dokładniej sprawdza wtedy zdolność kredytową klienta i jego dyspozycje finansowe.

