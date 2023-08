 Kredyty na nieruchomość są także dla pracujących na zlecenie!

Czy pragniesz kupić własne mieszkanie, czy dom, ale obawiasz się, że praca na umowę zlecenie uniemożliwi Ci uzyskanie kredytu hipotecznego? Nie martw się, to mit, który właśnie rozwiewamy! Nawet jeśli nie pracujesz na umowę o pracę, istnieją banki, które są skłonne udzielić Ci kredytu na nieruchomość. Choć musisz się liczyć z pewnymi ograniczeniami. W tym artykule postaramy się przybliżyć Ci ten temat.

Umowa zlecenie a kredyt na nieruchomość

Umowa zlecenie to elastyczna forma zatrudnienia, która w Polsce jest bardzo popularna, zwłaszcza wśród freelancerów, programistów, czy studentów. W przeszłości może i były trudności w uzyskaniu kredytu hipotecznego, pracując na zlecenie, ale dziś sytuacja się zmieniła.

Banki zdają sobie sprawę, że wiele zawodów nie wymaga tradycyjnej umowy o pracę i są gotowe dostosować się do tej rzeczywistości. Oczywiście, wymogi mogą być nieco bardziej rygorystyczne i skomplikowane, ale z właściwym przygotowaniem i wsparciem, także osoby pracujące na zlecenie mogą zaciągnąć kredyt hipoteczny. Co zrobić, żeby doszło do podpisania umowy kredytowej?

Praca na zlecenie a kredyty na nieruchomość — jakie wymogi trzeba spełnić

Jeśli starasz się o kredyt mieszkaniowy, czy też kredyt na dom, musisz zrozumieć swoją sytuację. Choć pracując na zlecenie, możesz nie mieć problemów z płynnością finansową, to dla banku udzielenie kredytu osobie, która nie ma stabilnego zatrudnienia, wiąże się ze sporym ryzykiem. Z tego powodu banki podchodzą dość restrykcyjnie do warunków jego udzielania i mogą od Ciebie wymagać m.in.:

wskazania wpływów na konto bankowe — musisz dowieść, że otrzymujesz regularne przychody

przedstawienia umów z ostatnich miesięcy — najlepiej, aby przynajmniej jedna z Twoim umów była zawarta na okres minimum 12 miesięcy

wykazania ciągłości zatrudnienia — im krótsze przerwy pomiędzy kolejnymi umowami zlecenia, tym lepiej

Opłacalność kredytu hipotecznego dla osób pracujących na zlecenie

Być może zdajesz już sobie sprawę, że kredyty na nieruchomość na dla osób pracujących na zlecenie mogą być nieco mniej korzystne niż dla osób pracujących na etacie. W tym aspekcie banki najczęściej podnoszą oprocentowanie kredytu, a często wymagają także dodatkowych zabezpieczeń. Konieczne może okazać się też ubezpieczenie spłaty kredytu i większy wkład własny.

To wszystko sprawia, że całkowity koszt kredytu może okazać się znacznie większy niż w przypadku kredytu dla osób uzyskujących dochód z tytułu umowy o pracę. Czy da się zatem znaleźć atrakcyjny kredyt hipoteczny? Może Ci w tym pomóc porównywarka kredytów hipotecznych kredyt-na-nieruchomosc.pl.

Jak kredyt-na-nieruchomosc.pl może pomóc uzyskać kredyt hipoteczny?

Porównywarka kredyt-na-nieruchomosc.pl to kompendium wiedzy i wsparcia w wyborze najlepszej oferty kredytu hipotecznego. Dlaczego warto z niej skorzystać? To tylko kilka powodów:

oszczędność czasu — nie musisz samodzielnie analizować wszystkich ofert bankowych. Porównywarka zrobi to za Ciebie, gromadząc kilkanaście najlepszych propozycji w jednym miejscu.

pełna transparentność — widzisz wszystkie kluczowe informacje: koszty, warunki, sumę, jaką możesz pożyczyć. Bez ukrytych pułapek.

zawsze aktualne informacje — dane w rankingu są dokładne, sprawdzone i na bieżąco aktualizowane.

Kredyty hipoteczne dla zleceniobiorców

Nie daj się zniechęcić formie zatrudnienia. Praca na zlecenie nie musi być barierą w realizacji marzeń o własnym domu czy mieszkaniu. Skorzystaj z porównywarki kredyt-na-nieruchomosc.pl, zapoznaj się z ofertami, które są dostępne właśnie dla Ciebie i zrób krok ku spełnieniu swojego celu. A jeśli masz więcej wątpliwości i pytań dotyczących kredytu hipotecznego dla zleceniobiorców, zajrzyj tutaj: http://kredyt-na-nieruchomosc.pl/umowa-zlecenie-a-kredyt-hipoteczny/

---artykuł promocyjny---