 Kryształowe domy - miejsce dla Twojej rodziny

Już za kilka tygodni ruszy budowa nowego osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Kryształowe Domy to inwestycja usytuowana na przedmieściach Elbląga, z pięknym widokiem na jezioro Drużno, przy skrzyżowaniu ulic Kryształowej i Agatowej w Gronowie Górnym. Zobacz więcej zdjęć.

Kryształowe Domy to największe w Elblągu nowe osiedle domów składające się z 46 domów w zabudowie bliźniaczej. Przemyślany projekt gwarantuje maksymalne wykorzystanie powierzchni. Każdy z budynków będzie miał powierzchnię 102,28 m2. Doświadczenie dewelopera poparte pracą renomowanego biura projektowego spowodowało, że maksymalnie wykorzystano powierzchnię domu. Parter to część dzienna – salon z aneksem kuchennym, wc, przedpokojem i pomieszczeniem technicznym. Na piętrze wygospodarowano 2 pokoje dziecięce, wspólną łazienkę oraz pokój rodziców z własną łazienką i garderobą. Poddasze do dowolnego wykorzystania – można tam urządzić albo pokój do pracy, dodatkową sypialnię czy domowe centrum rozrywki.

Nowe technologie – przy rosnących cenach gazu oraz energii elektrycznej domy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalnie obniżyć koszty jego utrzymania. Zamiast gazu zastosowano wydajne oraz energooszczędne pompy ciepła. Wszystkie dachy będą miały wystawę południową, a więc będzie to idealna powierzchnia na zastosowanie paneli fotowoltaicznych, instalacja będzie do tego przygotowana. Również woda opadowa z dachów będzie odprowadzana do podziemnych zbiorników usytuowanych na terenie każdej z działek – przy rosnących kosztach odprowadzania wody opadowej pozwoli to na duże oszczędności. Takie rozwiązanie umożliwi gromadzenie wody oraz praktycznie bezpłatne utrzymywanie ogrodów lub napełnienie oczka wodnego. To naprawdę będą przemyślane domy.

Jednak jedną z najbardziej charakterystycznych cech osiedla Kryształowych Domów będą piękne i słoneczne działki. Minimalna powierzchnia działki będzie wynosiła 502 m2 a największej nawet 943 m². Taka powierzchnia pozwoli na wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych, realizację placu zabaw, stworzenie warzywniaka czy sadu albo budowę basenu.

Kryształowe Domy to idealny wybór dla młodych par oraz rodzin z dziećmi, które szukają spokojnego miejsca do życia z wygodnym dostępem do wszystkich ważnych lokalizacji. Deweloper potwierdza, że taka powierzchnia domu spotyka się również wśród starszego pokolenia. Klienci Ci poszukują niewielkiego domu z dużą działką – to również oferta dla nich.

Więcej informacji o Kryształowych Domach przeczytają Państwo na stronie internetowej www.krysztalowedomy.pl. Zapraszamy również na nasz Fanpage na Facebooku, gdzie regularnie zamieszczamy wszystkie nowości związane z przebiegiem inwestycji.

Sprzedaż inwestycji prowadzi doświadczone biuro sprzedaży inwestycji deweloperskich Freedom Nieruchomości. Na pytania związane z inwestycją odpowie Państwu opiekun inwestycji Grzegorz Kraiński nr tel. 533 394 100, adres e-mail: g.krainski@freedom-nieruchomosci.pl. Można również kontaktować się z sekretariatem Freedom Nieruchomości pod nr stacjonarnym 55 246 11 22.

