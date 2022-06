 Kto może skorzystać z programu Polska Bezgotówkowa w 2022 r.?

Polacy coraz częściej korzystają z płatności bezgotówkowych przy płatnościach w sklepach i punktach usługowych. Biorąc pod uwagę ten fakt, trudno obecnie natrafić na punkty, w których tego typu forma rozliczeń nie jest dostępna. We wdrożeniu płatności w formie bezgotówkowej pomocny jest program Polska Bezgotówkowa.

Na czym polega program Polska Bezgotówkowa?

Polska Bezgotówkowa to wspólna inicjatywa różnych uczestników rynku usług płatniczych. Znajdują się wśród nich wydawcy kart płatniczych, agenci rozliczeniowi, Związek Banków Polskich oraz Ministerstwo Rozwoju. Ideą programu jest zachęta do korzystania z transakcji bezgotówkowych przez firmy i jej klientów. Jest on skierowany do tych przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć rozliczenia w tej formie. W ramach programu oferowane są darmowe terminale płatnicze, bez dodatkowych kosztów, przez określony czas. Szczegółowe informacje na temat możliwości programu znajdziemy na portalach branżowych, takich jak np. https://bezgotowki.pl/. Poniżej znajdują się najważniejsze punkty tego rozwiązania.

Zasady korzystania z programu Polska Bezgotówkowa

Do programu Polska Bezgotówkowa może przystąpić każdy przedsiębiorca, który w swojej działalności gospodarczej przez ostatnich 12 miesięcy nie korzystał z terminala płatniczego, czyli nie miał podpisanej umowy w tej kwestii z agentem rozliczeniowym. Zgodnie z zasadami programu firmy otrzymują maksymalnie 1 terminal płatniczy we współpracy z jednym agentem rozliczeniowym. Wyjątkiem są firmy z sektora transportu osobowego, z wyłączeniem taksówek. Mogą one skorzystać bowiem aż z 20 sztuk terminali płatniczych, na preferencyjnych warunkach.

W ramach programu po ostatnich zmianach przepisów korzystanie z takiego terminala jest bezpłatne, przy osiągnięciu obrotów na kwotę maksymalnie 42 tys. złotych, w skali 5 miesięcy. Oznacza to, że nie ponosimy jako przedsiębiorca opłat nie tylko za korzystanie z terminala (a więc abonamentu miesięcznego), ale również wszelkiego rodzaju innych kosztów, w tym prowizji za zrealizowane przy jego użyciu transakcje.

Dopiero po przekroczeniu określonego w ramach programu progu naliczane są opłaty, zgodnie z cennikiem określonym u agenta rozliczeniowego. Jest to jednak pułap na tyle wysoki, że trudno go przekroczyć przy standardowej sprzedaży sklepu. Nawet jednak jeśli do tego dojdzie, dodatkowe opłaty naliczane są tylko od dnia, w którym nastąpi przekroczenie oraz od kwot przekroczenia. Nie musimy się zatem martwić o wysokie koszty, gdy delikatnie wyjdziemy poza widełki określone przez pomysłodawców programu Polska Bezgotówkowa. Dodatkowo warto wiedzieć o tym, że gdy minie darmowy okres korzystania z terminala płatniczego, instytucja oferująca rozliczenia w tej formie może zaproponować inne, preferencyjne warunki. Zdarza się, że darmowy okres korzystania z terminala płatniczego jest przedłużany.