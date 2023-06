 Które sneakersy męskie są najwygodniejsze? TOP 5 par na lato

Nie ma chyba mężczyzny, który nie ma w swojej szafie przynajmniej jednej pary sneakersów męskich. To ultrawygodne obuwie o sportowym charakterze, które zawsze na jest na czasie i pasuje zarówno nastolatkowi, studentowi, jak i dojrzałemu biznesmenowi. Sprawdź, jakie sneakersy męskie królują tego lata i wybierz idealny wariant dla siebie!

Sneakersy męskie w neutralnym brązie – pasują do wszystkiego

Pierwsza propozycja adresowana do zwolenników bezpiecznych rozwiązań to brązowe sneakersy męskie, które dobrze komponują się z różnymi elementami odzieży. Ciekawe urozmaicenie stanowi gruba podeszwa z mocno zaznaczonym bieżnikiem, dzięki której obuwie jest bardzo stabilne. Nie musisz obawiać się poślizgnięcia i kontuzji, chodząc po mokrym chodniku czy świeżo umytej podłodze w domu lub w biurze. Dzięki wykonaniu ze skóry zamszowej, buty są niezwykle komfortowe w użytkowaniu i łatwe do utrzymania w czystości. Wystarczy, że będziesz korzystał ze środków pielęgnacyjnych przeznaczonych do tego typu obuwia, a sneakersy posłużą Ci w doskonałej kondycji przez lata.

MĘSKIE SNEAKERSY ZAMSZOWE NA GRUBEJ PODESZWIE WITTCHEN

Jeśli nie wiesz, jaki model wybrać, zwróć uwagę na męskie sneakersy WITTCHEN. Najnowsza kolekcja składa się z wielu nowoczesnych, jak i klasycznych wariantów obuwia, co sprawia, że każdy mężczyzna znajdzie tutaj coś dla siebie.

Sneakersy męskie na grubej podeszwie – ponadprzeciętnie wygodne

Druga, równie modna propozycja to granatowe sneakersy męskie na grubej podeszwie wykonane z wysokiej jakości skóry licowej i zamszowej. Miękkie wstawki po bokach i z przodu sprawiają, że buty świetnie dopasowują się do indywidualnego kształtu stopy użytkownika. Sneakersy są na tyle uniwersalne, że możesz iść w nich na randkę, do pracy oraz pojechać na weekendowy wypad ze znajomymi. Jeśli nie masz pomysłu, jak je stylizować, dobierz do tego modelu szarą koszulę z lnu i grafitowe chinosy.

MĘSKIE SNEAKERSY ZAMSZOWE Z ELASTYCZNYMI WSTAWKAMI WITTCHEN

Białe sneakersy męskie – klasyka zawsze się sprawdzi

Jeśli preferujesz bezpieczne stylizacje, ale jednocześnie lubisz wyglądać modne, zwróć uwagę na białe sneakersy męskie z kolorowym zapiętkiem. Są wygodne i świetnie komponują się zarówno z casualowymi, jak i sportowymi elementami ubioru. Model skórzany posłuży Ci w doskonałej kondycji przez wiele sezonów, uzupełniając outfity na co dzień. Klasyczne sneakersy męskie możesz nosić do białego T-shirta w paski i camelowych letnich szortów. Tajemniczości dodadzą Ci okulary nerdy, które wciąż wpisują się w aktualne trendy. Równie dobrze możesz nosić białe sneakersy męskie do błękitnej koszuli, beżowej lnianej marynarki i granatowych chinosów, zyskując nieco bardziej elegancki look w sam raz na randkę!

MĘSKIE SNEAKERSY SKÓRZANE KLASYCZNE WITTTCHEN

Czerwone sneakersy męskie – wyróżnij się z tłumu

Kolejna propozycja, która przypadnie do gustu fanom bardziej ekstrawaganckiego obuwia, to czerwone sneakersy męskie. Model o kroju trampek ma zadziorny charakter i może stanowić mocny wyróżnik najprostszego outfitu. Dzięki zastąpieniu sznurówek gumkami założysz je szybko i bezproblemowo, nie tracąc cennego czasu. Do czego pasują sneakersy w mocnym kolorze? Noś te oryginalne buty z czarnym joggerami, szarą bluzą i oversizową kurtką jeansową z przetarciami.

Sneakersy męskie w stylu retro – ponadczasowe i gustowne

Jeżeli lubisz bawić się modą i inspirują Cię stylizacje nawiązujące do przeszłości, zwróć uwagę na sneakersy męskie w stylu retro z dwóch rodzajów skór z dziurkowaniem z tyłu. Oliwkowy lub brązowo-szary model i migdałowym nosku to świetne nawiązanie do lat 90. Możesz łączyć te wygodne i gustowne buty z ulubionymi jeansami i casualową granatową koszulą. W roli okrycia wierzchniego idealnie sprawdzi się czarna ramoneska skórzana lub pilotka.

Wygodne sneakersy męskie z surowców jakości premium znajdziesz na stronie internetowej www.wittchen.com. Nie czekaj dłużej, ale już dziś wybierz swoją ulubioną parę obuwia!

