 Który serwer dell wybrać - dell r640 czy r740?

Każde przedsiębiorstwo musi posiadać sprawny system informatyczny, a to oznacza, że musi wyposażyć się w odpowiedni serwer. Szeroki wybór różnych modeli na rynku sprawia jednak, że może nam być trudno się zdecydować. Jaki serwer wybrać? Czym różni się serwer dell r640 od r740? Czy w ogóle warto zainwestować w którykolwiek z nich?

Serwer Dell r640 – dla kogo?

Dell r640 jest serwerem typu Rack. Jest wyposażony w procesor serii Intel Xeon SP i pamięć RAM. Pamięć ta jest taktowana zegarem 2667 MHz. W serwerze tym możemy zastosować dwa procesory z Intel Xeon SP, co gwarantuje 56 rdzeni obliczeniowych i 24 moduły pamięci operacyjnej, która posiada 12 modułów nieulotnej pamięci NVDIMM. Ponadto, dell r640 jest wyposażony w kontroler H740P z 8 GB pamięci podręcznej, co pozwala na zbudowanie szybkiej i zabezpieczonej przestrzeni dyskowej. Przestrzeń tę można wspomagać modułem rozruchowym z 1-2 dyskami M.2 mającymi 240 bądź 480 GB pojemności.

Dodatkowym udogodnieniem, jakie zostało zastosowane w tym serwerze, jest kontroler IDRAC9, którym można zarządzać zdalnie z dowolnego miejsca - wystarczy dostęp do Wi-Fi. Dell r640 może ponadto pochwalić się tym, że nie zużywa dużo energii, łatwo się go obsługuje i bardzo dobrze się z niego korzysta, ponieważ działa wydajnie i bez problemu. Co więcej, można go skonfigurować pod indywidualne potrzeby użytkownika.

Ten serwer dell jest idealnie sprawdzi się średnim i dużym firmom, instytucjom publicznym oraz firmom z branży IT. Przyspiesza i usprawnia pracę firmy, w której jest stosowany, co łatwo może przerodzić się w większy zyski dla przedsiębiorstwa.

Dell r740 – cechy i zastosowanie

Serwer dell r740 to serwer o wysokości 2U, umożliwiający zainstalowanie 16 dysków 2.5 calowych bądź 8 dysków 3.5 calowych. Został wyposażony procesor Intel Xeon SP oraz kontroler iDRAC9, który pozwala na kontrolę cyklu eksploatacji. Dzięki temu można go obsługiwać, monitorować oraz aktualizować z dowolnego miejsca. Co więcej, wybierając 3 jednostki centralne, można zainstalować w nim aż 3 TB pamięci RAM ECC DDR4.

Ten serwer dell jest najbardziej wydajnym i najlepszym pod względem jakości modelem z całej serii Dell PowerEdge. Jest dedykowany dużym korporacjom, instytucjom publicznym oraz urzędom miast, czyli tym miejscom, które gromadzą bardzo dużo danych.

Który serwer dell wybrać?

Jeżeli potrzebujemy serwera do miejsca, w którym przetwarza się ogromne ilości danych, najlepszym wyborem będzie serwer dell typu Rack. Jeśli zaś chcemy kupić serwer do firmy, gdzie danych przetwarza się mniej i mniej osób ma do nich dostęp - zdecydujmy się na serwer typu Tower!

--- artykuł sponsorowany ---