Kuchnia Twoich marzeń? Najlepiej z Castoramą!

Kuchnia to miejsce istotne dla każdego domu i mieszkania, warto więc właściwie ją rozplanować. W Castoramie nie tylko znajdziemy gotowe kolekcje wyposażenia kuchni, ale skorzystamy także z pomocy projektanta. Wszystko, by kuchnię dostosować do naszych potrzeb.

Zaplanuj kuchię swoich marzeń Castorama oferuje 9 gotowych kolekcji wystroju kuchni. To różne style, wykończenia i kolorystyka, które łączy funkcjonalność i wysoka jakość wykonania. Może do Twojej kuchni będzie pasować kolekcja Chia, charakteryzująca się stylowym wyglądem i naturalnymi akcentami? Może przyciągnie Cię łącząca w sobie piękno i prostotę kolekcja Artemisia, o pięknych, matowych wykończeniach, doskonale sprawująca się w każdym oświetleniu? A może jednak postawisz na stylowe fronty z litego drewna z kolekcji Verbena? Możliwości jest wiele, poszczególne kolekcje występują w różnych wariantach, a wszystkie możemy poznać na castorama.pl. Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy gotowi! W dokładnym zaplanowaniu kuchni pomoże nam m. in. znajdujący się na stole konfigurator i przewodnik planowania kuchni. Warto też odwiedzić znajdującą się w Castoramie "strefie kuchennych inspiracji", gdzie zobaczymy poszczególne meble w różnych układach i konfiguracjach. Castorama oferuje także pomoc projektanta wnętrz, wymiarowanie przez specjalistę, a także usługi doświadczonych ekip montażowych. Zakupy możemy także zrobić na raty (RRSO 0 proc.). Z pomocą Castoramy już za chwilę możesz się cieszyć piękną kuchnią! Masz firmę montażową? Współpracuj z nami! Castorama oferuje swoim klientom możliwość montażu zakupionego wyposażenia kuchni. Masz firmę montażową? Zapraszamy do kontaktu i współpracy: elblag.reklama@castorama.pl. Czekamy na Twoją ofertę! Castorama Elbląg ul. Żuławska 25 poniedziałek-piątek 7-21 sobota 8-20 niedziele handlowe 9-19 www.castorama.pl -- artykuł sponsorowany --

