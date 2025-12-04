 Kulinarne i muzyczne doznania z Szaloną Gęsią

Odkryj niezwykły smak w Szalonej Gęsi – restauracji w samym sercu Elbląga, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesną interpretacją kuchni. W ten weekend doskonałym doznaniom kulinarnym będą towarzyszyć znakomite doznania muzyczne!

5 grudnia o 18 w Szalonej Gęsi zagra gitarzysta klasyczny Julian Ligor, absolwent szkoły muzycznej w Toruniu, członek Sambinha Duo wyróżnionego w konkursie Virtuoso. W programie znajdą się zarówno utwory rozrywkowe, jak i standardy jazzowe, a także klasyka. Występ gitarzysty to doskonała okazja do spędzenia wieczoru w wyjątkowej atmosferze, przy subtelnych dźwiękach gitary i pełnych emocji interpretacji muzyki na żywo.

6 grudnia o 18 wieczór przy dźwiękach saksofonu zapewni z kolei PacerSax. To elbląski saksofonista tenorowy, sopranowy i altowy. Możesz poznać jego twórczość tutaj, choć to tylko przedsmak słuchania na żywo. To co, widzimy się w piątek i w sobotę wieczorem?

Przypomnijmy, że okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w naszym menu pojawił się bogaty wybór pierogów – domowych, na ostro, w wersji vege, z krewetkami, pielmieni, ruskie (u nas: "okupanty"), a także a’la snickers, czyli na słodko. Wszystkie te smaki można oczywiście zamówić na swój wigilijny stół, oszczędzając czas w przedświątecznych przygotowaniach. Szalona Gęś to też świetne miejsce na organizację wigilii firmowej!

Aby zarezerwować stolik w Szalonej Gęsi, wystarczy zadzwonić pod nr: 601 660 330. Zapraszamy serdecznie!

Restauracja Szalona Gęś

ul. Stary Rynek 28

82-300 Elbląg

e-mail: restauracja@szalonages.pl

tel. 601 660 330