 Kupno biura, klasyczne wynajęcie czy wirtualny adres biura? Które rozwiązanie jest najlepsze

Rodzaj biura do prowadzenia działalności powinien być dopasowany do potrzeb danej firmy. Ponieważ coraz więcej osób jest w stanie wykonywać swoją pracę w trybie online, dużym zainteresowaniem na całym świecie cieszą się wirtualne biura. Jak wygląda ta forma prowadzenia działalności w porównaniu z tradycyjnymi biurami? Przyglądamy się każdej z opcji.

Kupno biura – koszt, na który niewielu może sobie pozwolić

Tradycyjne biuro ma swoje wady i zalety. Jest to miejsce, w którym spotykają się wszyscy współpracownicy. Sprzyja kontaktom międzyludzkim i dla niektórych firm jest jedynym rozwiązaniem. Można je kupić lub wynająć. Na kupno biura, zwłaszcza w tak atrakcyjnych lokalizacjach, jak centrum Warszawy mogą pozwolić sobie tylko największe firmy, ponieważ wiąże się to z ogromnymi kosztami. Zaletą własnego biura oprócz możliwości przebywania wszystkich pracowników w jednym miejscu, jest większa kontrola wydatków. W przypadku biura wynajmowanego istnieje ryzyko, że wynajmujący z dnia na dzień podniesie nam opłaty.

Wynajem biura – popularne rozwiązanie wśród dużych firm

Wynajem biura jest dużo tańszy niż jego kupno, lecz dla wielu firm, zwłaszcza małych czy stawiających pierwsze kroki, nadal tak wysoki, że praktycznie niedostępny (mowa przede wszystkim o prestiżowych lokalizacjach, np. w centrum biznesowym). Taką przestrzeń biurową trzeba często samodzielnie wyposażyć i utrzymać, co generuje dodatkowe koszty na meble, sprzęty, firmę sprzątającą, sekretarkę. Zaletą wynajmowania biura jest natomiast duża elastyczność – możliwość zmiany biura na większe lub mniejsze czy przeniesienia się do innej lokalizacji w zależności od sytuacji firmy. Takiej swobody nie zapewni nam kupno biura.

Wirtualny adres biura – prestiżowa lokalizacja i sposób na obniżenie kosztów prowadzenia działalności

Coraz więcej przedsiębiorców może skorzystać z alternatywnego rozwiązania, a mianowicie – z wirtualnego biura, takiego jak Beyond Office w Warszawie. Opcja ta zapewnia adres do rejestracji firmy, ale nie wymaga fizycznej obecności przedsiębiorcy w siedzibie. Formalnie miejsce to staje się siedzibą przedsiębiorstwa, realnie nie trzeba w nim przebywać. Jednak jeśli zachodzi taka potrzeba, można wynająć salę konferencyjną np. w celu zorganizowania spotkania z klientem. Podstawowe usługi oferowane przez wirtualne biura to adres do rejestracji oraz skrzynka pocztowa. Listy adresowane do przedsiębiorcy trafiają do wirtualnego biura, skąd można je odebrać w dowolnym momencie lub pozostawić do archiwizacji.

Koszt wynajęcia wirtualnego biura to zaledwie kilkadziesiąt lub kilkaset złotych miesięcznie w zależności od pakietu usług, na jaki się zdecydujemy. Wirtualne biura oferują bowiem oprócz podstawowej obsługi korespondencji, takie udogodnienia, jak:

- skanowanie poczty,

- wynajem sali konferencyjnej,

- obsługa korespondencji,

- księgowość,

- pomoc prawna w rejestracji spółki,

- przestrzeń coworkingowa i wiele innych.

Decydując się na wirtualne biuro, warto wybrać takie, które znajduje się w prestiżowej lokalizacji, np. w centrum Warszawy. W ten sposób stosunkowo niskim kosztem można szybko i skutecznie pozyskać więcej klientów, ponieważ w wielu przypadkach zwracają oni większą uwagę na rozpoznawalne adresy.

Wirtualne biuro nie jest jednak odpowiednie dla osób, które do prowadzenia działalności potrzebują stacjonarnego biura. Budżetowym rozwiązaniem dla nich może okazać się natomiast biuro serwisowane, czyli w pełni wyposażona i obsługiwana przez zewnętrzną firmę przestrzeń biurowa, gotowa do wprowadzenia. Od przedsiębiorcy wymaga jedynie posiadania własnego sprzętu komputerowego. Koszty związane z prowadzeniem biura serwisowanego są znacznie niższe w porównaniu do kupna czy tradycyjnego najmu.

