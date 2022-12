Kupujesz używany samochód? Zyskaj najniższe OC w Elblągu

Planujesz kupić używane auto w Elblągu lub okolicy? Z pewnością zależy Ci na tym, by zamknąć się w jak najniższych kosztach. Pamiętaj, że cena samochodu to nie wszystko. Czeka Cię jeszcze zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kwestie związane z OC. Sprawdź, jak to wygląda podczas zakupu pojazdu z drugiej ręki i jak nie przepłacić za ubezpieczenie.

Zakup używanego samochodu – na jakie formalności się przygotować? Jeśli znalazłeś swój wymarzony samochód, nie wystarczy jedynie ustalić ceny ze sprzedającym, odebrać kluczyków i ruszać w drogę. Czekają Cię jeszcze kwestie formalne. Choć nie są one szczególnie skomplikowane ani czasochłonne, to zdecydowanie nie można ich lekceważyć. Niejeden kierowca z Elbląga naraził się w ten sposób na surową kare finansową. Zależy Ci na obniżeniu kosztów? Nie ryzykuj! Co zatem musisz zrobić po zakupie auta? 1. Opłacić podatek PCC (od czynności cywilnoprawnych). Możesz to zrobić osobiście w urzędzie skarbowym, na poczcie lub, co jest najwygodniejsze, na stronie internetowej. Wystarczy wypełnić gotowy formularz online i wykonać przelew na podane konto. Wysokość podatku jest równa 2,5% wartości pojazdu podanej w umowie kupna-sprzedaży. 2. Zarejestrować auto w wydziale komunikacji lokalnego urzędu. Obecnie możesz to zrobić nie tylko w miejscu swojego zameldowania. Nie masz również obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych, dlatego możesz na tym zaoszczędzić. 3. Podjąć decyzję, co zrobisz z aktualną polisą OC samochodu. Warto przy tym zastanowić się, która z opcji będzie dla Ciebie najbardziej opłacalna. Więcej na temat formalności związanych z zakupem auta używanego przeczytasz tutaj: https://rankomat.pl/samochod/obowiazki-kupno-sprzedaz-auta. Jak zyskać najtańsze OC? Po zakupie auta z drugiej ręki nowy właściciel może korzystać z aktualnej polisy. Dlatego teoretycznie nie musisz podejmować żadnych działań, ponieważ Twój pojazd jest nadal chroniony. Firma ubezpieczeniowa może jednak przeprowadzić rekalkulację składki, czyli jej ponowne wyliczenie na podstawie Twoich danych. Jeśli jesteś młodym i niedoświadczonym kierowcą lub kupiłeś samochód o dużej pojemności silnika, możesz się liczyć z koniecznością dopłaty. Ubezpieczyciel oblicza składkę na zasadzie potencjalnego ryzyka kolizji związanego z danym pojazdem i danym właścicielem. Dlatego, jeśli rejestrujesz swoje pierwsze auto i nie wypracowałeś zniżek za bezszkodową jazdę, wysokość opłaty za polisę OC może być spora. Jak ją obniżyć? Jednym z często praktykowanych sposobów jest ustalenie współwłasności auta. Sprawdź, jak je przeprowadzić. Współwłasność samochodu – dlaczego warto? Jeśli współwłaścicielami auta zostaną dwie osoby i jedna z nich ma wypracowane zniżki za bezszkodową jazdę, to zostaną one uwzględnione podczas wyliczania składki. Ubezpieczyciel weźmie pod uwagę nie tylko procentową wysokość zniżki, ale także dane właścicieli pojazdu i ich historię w OC. Ryzyko ubezpieczenia młodej osoby nadal będzie uwzględnione, ale cena polisy będzie niższa. Po jakim czasie zniżki OC przechodzą na współwłaściciela? Dzieje się to od razu, podczas wyliczania składki polisy. Dlatego, jeśli kupiłeś auto, a jesteś młodym kierowcą, często opłaca się wypowiedzieć dotychczasowe ubezpieczenie. Następnie możesz ustalić współwłasność samochodu z doświadczonym kierowcą i podpisać nową umowę na korzystnych warunkach obejmujących zniżki współwłaściciela.

