  La Botte. Wyjątkowa restauracja w cieniu Bramy Targowej

La Botte to po polsku „baryłka”. Na starówce, niedaleko Bramy Targowej, niedawno pojawiła się baryłka... pyszności. Zajrzyj do restauracji pełnej doskonałego smaku. Zobacz zdjęcia.

Właściciel La Botte, Janusz Poliński, wrócił do Elbląga po 40 latach pobytu w Stanach Zjednoczonych. Jak podkreśla, jego zamiarem było stworzenie miejsca dla elblążan i dla gości spoza miasta, pełnego zarówno znanych, polskich smaków, ale też kulinarnych inspiracji z zagranicy.

Nie sposób powiedzieć o wszystkich pysznościach, które czekają na gości La Botte. W kamienicy nawiązującej do historycznej zabudowy Elbląga – za drzwiami w charakterystycznym kształcie baryłki – czekają na smakoszy m. in. wspaniałe kartacze z szarpaną kaczką.

- Robione ręcznie od podstaw, jak mówią nasi goście: rozpływające się w ustach – mówi Emilia Szwarc z La Botte.

Trochę się pospieszyliśmy, bo przed kartaczami warto skosztować jednej ze znakomitych przystawek (tatar wołowy, tuńczyk tataki, krewetki w sosie winno-maślanym...) lub zup. Tu warto wspomnieć choćby o klasycznej zupie cebulowej zapiekanej z sufletem serowym albo wywodzącej się z Francji zupie bouillabaisse, czyli rybnej na bulionie homarowym, z dodatkiem łososia, krewetek i muli.

Ciekawym nowych smaków przypadnie do gustu sałatka tajska z grillowaną wołowiną. Doskonale przygotowane mięso świetnie komponuje się w niej z ogórkiem i mieszanką mięty z kolendrą. W menu znajdziemy też znaną i cenioną sałatkę cezar czy sałatkę z serem halloumi.

Fot. Michał Skroboszewski

Co jeszcze? Choćby makarony – np. tagliatelle z owocami morza, ravioli ze szpinakiem. A może trochę klasyki? W menu znajdziemy też schabowego na kapuście czy pierś z kurczaka. Do tego trzeba wspomnieć o żeberkach w sosie BBQ czy grillowanym łososiu. A to i tak tylko część znakomitych dań La Botte...

Dobry posiłek warto zwieńczyć deserem. Na przykład pysznym torcikiem naleśnikowym (obowiązkowo 21 warstw naleśnika!), przekładanym białą czekoladą. A do deseru – znakomita kawa!

Łukasz Toczek, szef kuchni w La Botte, swego czasu prowadził gdańską Metamorfozę, na ten okres przypadają liczne sukcesy trójmiejskiej restauracji. Później prowadził również restaurację Focaccia i Hotel Belotto w Warszawie, gdzie obsługiwano m. in. odwiedzających stolicę przywódców państw członkowskich NATO. Po powrocie do Gdańska prowadził restaurację „Motławę”. Łukasz Toczek specjalizuje się w kuchni polskiej, ale nie boi się żadnych wyzwań kulinarnych i z powodzeniem je realizuje.

Zawsze świeże produkty, własnoręczne ich przygotowanie, niezwykłe kompozycje smaków – to wszystko znajdziemy właśnie w La Botte.

- Chcemy wyeksponować kuchnię polską, ale proponować również pewne smaki spoza kraju. Jest trochę smaków rodem z Francji, Stanów Zjednoczonych, Azji... Coś dla siebie znajdzie zarówno miłośnik kuchni polskiej, jak i zagranicznej – przekonuje załoga La Botte.

Randka, spotkanie firmowe, wyjście z przyjaciółmi – do La Botte warto wpaść na chwilę, choćby na drinka, jest to też doskonałe miejsce na pyszny obiad czy kolację. Do odwiedzenia restauracji zachęca bowiem nie tylko pyszne jedzenie, ale też wyjątkowy klimat. To m. in. niezwykle przestrzenny, klimatyzowany lokal nawiązujący do rozwiązań skandynawskich, a także urokliwy ogródek, w którym spędzimy czas w cieniu elbląskiej Bramy Targowej. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w La Botte posiedzieć przy barze – i zamówić drinka z bogatej oferty, albo... poprosić o przygotowanie własnego, zgodnie z upodobaniami. W restauracji możliwe jest także zamówienie cateringu czy organizacja imprez okolicznościowych. Ślub, urodziny, chrzest dziecka, a może wieczór panieński lub kawalerski? La Botte na te okazje sprawdzi się znakomicie!

Warto dodać, że nad La Botte niedługo powstanie także hotel. W lokalu wkrótce możemy się spodziewać także występów artystycznych czy różnego rodzaju warsztatów. Odwiedź La Botte i przekonaj się, że to miejsce pełne niesamowitych doznań!

- Zapraszamy do kontaktu z nami także na naszym Facebooku i Instagramie - zachęcają restauratorzy. - Nie możemy doczekać się spotkania z naszymi gośćmi w La Botte!

La Botte

ul. Stary Rynek 64-65, Elbląg

tel. 798 264 420

