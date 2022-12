 Laseroterapia w dermatologii estetycznej w gabinecie Medesta

Laseroterapia to zabiegi wykorzystujące różnego rodzaju urządzenia, produkujące wiązkę światła o jednej długości fali dedykowanej konkretnemu problemowi na skórze. Lasery są używane przez kosmetologów, lekarzy medycyny estetycznej, dermatologów, chirurgów, stomatologów.

W ciągu ostatnich 12 lat mojej praktyki lasery w dermatologii estetycznej osiągnęły niewyobrażalny postęp stwarzając pacjentom nowe możliwości. Ze względu na krótką rekonwalescencję, zyskują coraz większe grono zwolenników zarówno wśród lekarzy jaki i pacjentów.

Niestety urządzenia te różnią się między sobą marką, skutecznością i wieloma szczegółami. To tak jakbyśmy porównywali samochody między sobą. Rozbieżność mocy, zastosowania, skuteczności i ceny urządzenia jest gigantyczna. Istnieją na rynku lasery o słabej mocy i efektywności. Medesta bazuje na laserach o najlepszej jakości.

Najczęściej laseroterapia stosowana jest do trwałej depilacji, zamykania poszerzonych naczynek, naczyniaków wrodzonych, czyli malformacji naczyniowych, trądzika różowatego i rumienia, przebarwień, usuwania blizn, keloidów, zmarszczek i tatuaży, czy rozstępów. Istnieją lasery stymulujące skórę do produkcji włókien kolagenowych, które cofają procesy starzenia w skórze i działają odmładzająco. Lasery stosuje się również w chirurgii do operacji powiek, usuwania znamion komórkowych, włókniaków miękkich i twardych, brodawek starczych i wirusowych, kępek żółtych i grudek perlistych i w wielu innych wskazaniach.

W gabinecie Medesta Dermatologia i Medycyna Estetyczna zabiegi wykonujemy sprzętami wyprodukowanymi przez firmy które dbają o jakość i bezpieczeństwo, starając się o certyfikat FDA. Są to urządzenia takie np. jak:

laser aleksandrytowy Cutera Excel HR

laser do usuwania naczynek na twarzy i nogach laser naczyniowy Cutera Excel V plus

lasery do odmładzania skóry, usuwania blizn potrądzikowych i przebarwień: laser eCO2 Lutronic i laser tulowy Lasemd Lutronic

Ultraformer III HIFU, pacjenci na to mówią głęboki laser

laser Lunula z firmy Erchonia na grzybicę paznokci

laser Palomar Emerge i Palomar Vectus

laser Q swich nanosekundowy Helios z firmy Laseroptek do usuwania czarnych tatuaży i przebarwień typu melasma i plam typu lentigo (plamy soczewicowate).

Mimo posiadania już wcześniej urządzeń do depilacji dokupujemy coraz to nowe sprzęty, żeby zaspokoić potrzeby pacjentów.

Naszą największą dumą jest laser aleksandrytowy Cutera Excel HR Hair Removal, to urządzenie do depilacji laserowej z najwyższej półki. Największe plusy tego urządzenia to:

usuwanie różnego rodzaju włosów, szczególnie włosów jasnych i blond (co było mało skuteczne przy użyciu wcześniejszych laserów) przy każdym fototypie skóry,

bezbolesność zabiegu lub mała bolesność podczas depilacji bikini. Więcej na temat tego lasera także na blogu oraz stronie dr n. med. Danuty Dąbrowskiej.

Laser Cutera Excel V plus: najlepszy laser naczyniowy na świecie do zamykania poszerzonych naczynek na twarzy i nogach. W dermatologii estetycznej wykorzystujemy go do usuwania schorzeń takich jak malformacje naczyniowe czyli naczyniaki płaskie oraz gwiaździste, rubinowe, jeziorka żylne na ustach, czyli poszerzone żyłki na czerwieni wargowej. Link do filmu.

Laser frakcyjny eCO2 firmy Lutronic stosowany do wygładzenia blizn zanikowych i przyrosłych, wygładzania zmarszczek, rozstępów, usuwania różnych narośli skóry wymienionych we wstępie artykułu. Zabiegi tym laserem można obejrzeć na kanale You Tube Medesty.

Laser tulowy LaseMD laser ten odmładzania skóry, uzyskiwania efektu Baby Face, Glow, usuwania przebarwień i wygładzania powierzchni skóry. Stosujemy go do każdego rodzaju skóry, a szczególnie do skóry wrażliwej. Więcej informacji na stronie.

Podsumowując, zabiegi laserowe w Medeście mają szerokie zastosowanie w niwelowaniu wielu defektów na skórze.

Zapraszamy od poniedziałku do soboty. W każdą sobotę pracują nasi dermatolodzy i kosmetolodzy oraz w wybrane soboty lekarze medycyny estetycznej i chirurdzy. Zachęcamy do całodobowej rejestracji online na stronie www.medesta.pl w zakładce rejestracja on-line.

Medesta Dermatologia i Medycyna Estetyczna

Lekarz Danuta Dąbrowska i Michał Dąbrowski spółka partnerska

Elbląg, ul. Legionów 8/C

www.medesta.pl

kontakt@medesta.pl

tel. 730 050 050

tel. 730 730 353

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 oraz w każdą sobotę w godz. 9.00-12.00

---materiał partnera---