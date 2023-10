 Legendarna włoska pizza nad elbląską rzeką

Prawdziwa włoska pizza na elbląskiej starówce, stworzona przez mistrza Europy i Włoch Valerio Valle – to już stało się faktem. Tutti Santi, czyli Wszyscy Święci, zapraszają na starówkę do zanurzenia się w klasycznych smakach Italii. Zobacz zdjęcia.

Od dorywczej pracy do prawdziwego mistrzostwa

- Rok 1996 to rok, w którym zacząłem robić pierwsze pizze. Wcześniej chciałem być programistą – wspomina pizzaiolo Valerio Valle. - Gdy miałem 15-16 lat, w okresie letnim szukałem dorywczej pracy. Spotkałem dziewczynę, która szukała kogoś na praktyki do pizzerii. Wtedy zaczęła się moja długa historia z pizzą. Dzisiaj w to wszystko zaangażowani są też moi bracia, przyjaciele, wszystko kręci się w naszym życiu wokół pizzy – podkreśla Ambasador Smaku. Właśnie taki tytuł otrzymują znakomici włoscy kucharze promujący tamtejsze tradycje kulinarne na świecie.

W czym tkwi sekret doskonałej pizzy?

- Wszyscy mnie o to pytają, a ja przed laty pytałem mojego mistrza, jaki jest jego sekret jeśli chodzi o dobrą pizzę. On złapał mnie wtedy za rękę i spytał: "Valerio, umiesz dotrzymać tajemnicy?" Odpowiedziałem, że tak. Na co on odparł: "ja też". Zacząłem więc sam studiować, eksperymentować, czytać książki, zwłaszcza dotyczące wypieku chleba, bo w tamtych czasach nie było książek na temat pizzy. Po latach zrozumiałem, że sekretem prawdziwej dobrej pizzy nie jest sama receptura, nie jest jakiś sekretny składnik, ale czas, temperatura – tłumaczy mistrz. Oczywiście dobór najlepszych możliwych składników też jest ważny, a żadnego etapu przygotowania dania nie można potraktować po macoszemu. - Pizza musi być piękna od strony wizualnej, musi być zdrowa, musi być lekkostrawna – opowiada z pasją Valerio Valle.

- Już 12 lat temu zaczęły się przygotowania do tego, żeby otworzyć restauracje Tutti Santi. Ze względu na to, że bardzo dużo podróżowałem po Włoszech, inspirowałem się tą kuchnią, chciałem przenieść te najlepsze włoskie tradycje jeśli chodzi o pizzę do Polski – wyjaśnia Sergiusz Urbaniak, współzałożyciel Tutti Santi.

Dodaje, że potrzeba było jednak kogoś, kto z pasją i profesjonalnie pomoże zrealizować to zadanie, a tym kimś okazał się właśnie Valerio Valle. Wybitny pizzaiolo z Abruzji, mistrz Europy i Włoch, dziś prowadzi swoją szkołę pizzy, jest jurorem prestiżowych zawodów, a w Polsce zaszczepia włoski kunszt pizzerski właśnie w restauracjach Tutti Santi. Pod okiem eksperta z Italii załoga lokalu odbywa szereg szkoleń, by goście pizzerii mogli mieć pewność, że obcują z prawdziwym, włoskim smakiem jednego z najpopularniejszych dań świata. Pizzaiolo przygotowani przez maestro Valerio Valle w Polsce potrafią... wygrać mistrzostwa w Italii. - Trzy lata temu pokonaliśmy Włochów na ich terenie, wygrywając w najważniejszej kategorii, jaką jest pizza klasyczna, a także w trzech innych – mówi z dumą Sergiusz Urbaniak. - Nasza pizza składa się z najlepszych włoskich składników, doskonałych, oryginalnych wędlin i serów z Italii. Korzystamy m. in. z mąki 5 Stagioni, która od 200 lat przygotowywana jest przez jedną rodzinę w Rzymie. W Tutti Santi wiemy, że ciasto musi mieć odpowiedni czas, by dojrzało, dzięki czemu jest nie tylko chrupiące, ale też lekkostrawne. To nasz wyróżnik.

Valerio Valle. Fot. Anna Dembińska

Po włosku, klasycznie, ale wyjątkowo

- Specjalizujemy się głównie w pizzy klasycznej, najpopularniejszej włoskiej pizzy, ale właśnie w niepowtarzalnym autorskim wydaniu Valerio Valle – wyjaśnia jeszcze Sergiusz Urbaniak. Są też oczywiście znakomite włoskie sałatki, a wkrótce w menu zawitają również doskonałe włoskie makarony.

W menu restauracji znajduje się kilkadziesiąt kompozycji smakowych, zarówno te bardziej tradycyjne, jak i bardziej wyrafinowane. Do menu na pewno warto zajrzeć, bo zostało ciekawie podzielone na kilka kategorii, które mogą stać się interesującą lekcją włoskiej kuchni. Są w nim najbardziej znane pizze klasyczne, ale goście mają do wyboru też szeroką ofertę pizz premium z wyszukanymi, regionalnymi składnikami, czy popularne we Włoszech, a jeszcze mało znane w Polsce pizze bianci bez pomidorowego sosu. Miłośnicy pizzowej klasyki rozsmakują się w swoich ulubionych daniach, jak pizza capricicosa, prosciutto e salame, tonno e cipolla czy quattro formaggi. Są też oryginalne kompozycje, jak pizza Abruzja, inspirowana regionem, z którego pochodzi Valerio Valle. Jakie są pizze, którym "patronuje" święci Andrzej, Sebastian, Klara czy Piotr? Są pyszne, ale po szczegóły warto zajrzeć do menu. Dodajmy, że w ofercie jest też pizza bezglutenowa czy wegańska, a Tutti Santi to także bogata oferta przystawek. W restauracji uraczymy się też m. in. znakomitą włoską... kawą. Tutti Santi to więc prawdziwa kulinarna ambasada Italii w samym sercu Elbląga.

Kawałki pizzy i kawałek historii

- Trudno jest określić dokładną datę, kiedy pizza powstała. Jedni mówią, że już Mojżesz i Izraelici wypiekali placki, które moglibyśmy nazwać taką prapizzą. Podobne placki z mąki, z oliwą wypiekali zresztą Egipcjanie - opowiada Sergiusz Urbaniak. - Nowożytna pizza narodziła się w XVII wieku, także dzięki temu, że wiek wcześniej do Europy trafiły pomidory z Peru, które początkowo nie były popularne. Mówi się, że w XVII wieku ktoś, komu został kawałek ciasta z wypieku chleba, położył pomidora, dodał trochę oliwy i soli... i tak zaczęła się historia tej pizzy, którą my znamy. Danie stało się popularne w Neapolu, wśród biednych ludzi, bo było bardzo dobre, ale jednocześnie dosyć tanie – opowiada restaurator. W XVIII wieku pizza trafiła już na salony. Wszyscy znamy historię, w której królowa Margherita spotkała się z wypiekającym pizzę Rafaelle Esposito i jego żoną. Pizzę, która najbardziej smakowała królowej, Esposito jako sprawny marketingowiec nazwał właśnie Margheritą.

Dziedzictwo klasycznego włoskiego dania, a także atmosferę samej Italii, czuć także w wystroju Tutti Santi. Wszyscy Święci towarzyszą gościom restauracji w eleganckich wnętrzach pizzerii nad rzeką Elbląg, którym klimatu nadaje m. in. profesjonalny włoski piec, w którym pizza "nabiera rumieńców".

Kultura chrześcijańska jest bardzo mocno wpisana w historię Włoch. Miasta, miejsca, produkty, są często nazywane imionami świętych, stąd pizze w menu także często biorą od nich swoje nazwy. Dodajmy, że aranżacja wnętrza pizzerii to dzieło studia Life Style Design z Krakowa, które za projekt Tutti Santi otrzymało prestiżową nagrodę Best Shop Concept na targach Retali Shop. Spotkanie biznesowe, wypad na obiad z przyjaciółmi, a przede wszystkim randka z ukochaną osobą – u Wszystkich Świętych wszystkie te okoliczności będą miały idealne warunki, pełne włoskiej pasji do znakomitego jedzenia.

Tutti Santi znajdziesz także na stronie internetowej pizzerii oraz na Facebooku.

Tutti Santi

Bednarska 1A

godz. otwarcia 11-22

tel. 739 16 16 16

-- artykuł sponsorowany --