Linki sponsorowane czy pozycjonowanie? Co lepsze?

Uruchomienie własnej strony internetowej to czasochłonny proces. Aby ściągnąć na nią ruch, właściciele rozpoczynają działania mające na celu osiągnięcie wysokiej pozycji w wyszukiwarce Google. Najbardziej popularnymi sposobami jest korzystanie z linków sponsorowanych i pozycjonowania. Którą metodę najlepiej wybrać aby osiągnąć wymierne wyniki?

Linki sponsorowane Google AdWords

Linki sponsorowane AdWords to reklamy, które wyświetlane są w naszej ukochanej wyszukiwarce Google, przed organicznymi wynikami wyszukiwania. Wyróżniają się ramką, która zawiera napis „reklama”. Podstawową zaletą takiego działania jest niewątpliwie bardzo szybki czas, w którym możemy dotrzeć do klientów. Wystarczy, że uruchomimy odpowiednią kampanie, a wciągi kilku dni dostrzeżemy pierwsze efekty naszych działań.

Inną, lecz ważna kwestią jest oczywiście koszt linków sponsorowanych. Kampanie Google AdWords, mają bardzo elastyczny system płatności. Oznacza to, że sami decydujemy jaką kwotę jesteśmy w stanie przeznaczyć na poszczególne kampanie reklamowe. Płacimy tylko wtedy, gdy potencjalny klient kliknie w reklamowany link. Usługa ta to tzw. pay per click (PPC), czyli nic innego jak zapłata za kliknięcie. Cena uzależniona jest głównie od frazy. Te najpopularniejsze, cechują się wysoką ceną, te mniej wyszukiwane, analogicznie będą tańsze. Należy wziąć pod uwagę fakt, że nie zawsze droższa fraza będzie miała wyższe wyniki od tej tańszej – mniej popularniej.

Pozycjonowanie – lepsze niż kampanie Google AdWords?

Przede wszystkim celem pozycjonowania jest doprowadzenie do sytuacji, w której nasza strona jest jak najwyżej w wynikach wyszukiwania danych fraz lub frazy. Służy do tego szereg działań i w przeciwieństwie do Google AdWrods wymaga sporo czasu. Pozycjonowanie to działania, na które wpływ mają czynniki takie jak:

- publikowanie unikalnych, pomocnych materiałów,

- treści, którymi się dzielimy powinny być oryginalne i zawierać słowa kluczowe, przez które chcemy być znalezieni w sieci.

Pozycjonowanie to bardzo rozległy temat i wpływ na niego ma bardzo dużo czynników. Dodatkowo należy nadmienić, że algorytmy Google ciągle się zmieniają i biorą pod uwagę coraz to nowe rzeczy. Przy ograniczonej wiedzy na ten temat, warto jest więc zlecić to zadanie profesjonalistom.

Google AdWords czy pozycjonowanie?

Jeżeli zależy nam na szybkich efektach – z pewnością wybierzemy Google AdWrods, jeżeli na długofalowych i trwałych – pozycjonowanie. Dobrą techniką jest łączenie obu tych metod w odpowiednich proporcjach, szczególnie w przypadku nowych stron.

