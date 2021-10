LOGuj się na psychoLOGię na EUH-E!

Czy w Elblągu można zdobyć zawód psychologa? – Tak, tylko na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej! Trwa rekrutacja na pierwszy rok.

Jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Są to studia o profilu praktycznym, to znaczy, że więcej jest zajęć kształcących umiejętności niż zajęć teoretycznych. W trakcie studiów studentom oferowane są dodatkowe bezpłatne warsztaty, np. 20-godzinne warsztaty psychoterapeutyczne, oraz spotkania z psychologami-praktykami. Studenci psychologii mogą także uczestniczyć w autorskim projekcie uczelnianym pn. Akademia Emocji EUH-E, skierowanym do młodzieży szkolnej. Począwszy od IV roku studiów, studenci sami ukierunkowują swoje zainteresowania różnymi obszarami psychologii i wybierają interesujące ich przedmioty-moduły: psychologię edukacji i wychowania, psychologię kliniczną, psychologię uzależnień i zdrowia czy też psychologię organizacji i biznesu.

Studia na kierunku psychologia od lat cieszą się dużym zainteresowaniem kandydatów. Psycholog to zawód, na który z dużym prawdopodobieństwem, zapotrzebowanie, szczególnie w popandemicznej rzeczywistości, będzie rosnąć. Tym bardziej, że możliwości pracy w tym zawodzie są naprawdę szerokie i bardzo zróżnicowane - od pracy w oświacie, poprzez pracę w służbach mundurowych, obszarze pomocy społecznej, służbie zdrowia, sporcie, biznesie, aż do założenia własnego gabinetu psychologicznego i świadczenia pomocy psychologicznej.

Psychologia to studia wymagające sporej samodyscypliny, ale w zamian dające dużą satysfakcję, tytuł magistra oraz uprawnienia do pracy w zawodzie psychologa i wykonywania diagnozy psychologicznej.

O tym, jak studiuje się psychologię na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej oraz o swojej decyzji i wyborze, opowiada studentka pierwszego roku psychologii na EUH-E.

