 Mądrość pokoleń na Babskiej Wyspie

Warsztaty motywacyjne, zdrowotne, wizerunkowe, kurs samoobrony, spotkania przy kawie – to zaledwie część działań w ramach projektu „Mądrość pokoleń” realizowanego przez Stowarzyszenie Babska Wyspa. Ponad 60 elblążanek skorzystało z powyższej propozycji, podniosło także swoją wiedzę i zdobyło nowe umiejętności.

Jak zgodnie przyznają uczestniczki projektu, czas minął bardzo szybko. Tym bardziej, że grafik zajęć wypełniony był po brzegi. Do wyboru były m.in. warsztaty „Porozumienie bez przemocy”, warsztaty motywacyjne, kosmetyczne, zdrowotne, spotkania z cyklu „Bezpieczny Senior”, kurs samoobrony, a także kawiarenki tematyczne. Śmiało można powiedzieć, że każdy znalazł coś dla siebie. Panie nauczyły się wartościowej komunikacji, zadbały o zdrowie i wygląd.

Członkowie Stowarzyszenia Babska Wyspa zapewnili ciekawe zajęcia i spotkania. Okazją do zwiększenia bezpieczeństwa uczestniczek projektu były spotkania m.in. z panem Krzysztofem Nowackim - oficerem prasowym elbląskiej policji, panem Pawłem Rodziewiczem - Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Elblągu czy lekarzami, którzy poruszali tematy prozdrowotne, w tym także bezpieczeństwo seniorów w czasie pandemii.

Celem projektu było nie tylko poszerzenie wiedzy czy zdobycie nowych umiejętności przez uczestniczki, także nawiązanie nowych znajomości, wzmocnienie więzi i relacji międzypokoleniowych, które powstały m.in. podczas sesji fotograficznej do kalendarza na 2022 rok. Odmienione, uśmiechnięte i wystylizowane panie zaangażowały się w powstanie przepięknych zdjęć, które zdobią kartki kalendarza i już wiszą nie tylko w domach uczestniczek projektu i ich rodzin, ale także w elbląskich organizacjach i instytucjach.

Co zyskały uczestniczki projektu? Przede wszystkim uśmiech na twarzy! A to pierwszy krok, by mieć więcej optymizmu, chęci do działania, a także dzielenia się doświadczeniem i umiejętnościami z rodziną i przyjaciółmi.

Projekt „Mądrość pokoleń” realizowany jest przez Stowarzyszenie Babska Wyspa i finansowany w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025.

---materiał promocyjny---