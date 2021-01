Magia kina w zasięgu własnego domu

Dawno minęły czasy, kiedy aby cieszyć się wysokiej jakości seansem filmowym, należało udać się do kina. Współczesna technologia telewizorów LED, LCD oraz plazmowych oferuje najwyższej jakości doznania w domowym zaciszu. Wielkie ekrany, doskonała jakość obrazu i dźwięku, a do tego nowoczesne oprogramowanie, dzięki któremu z poziomu menu telewizora połączysz się z YouTube czy Netflixem.

LED czy plazma?

Klasyczne telewizory LCD powoli usuwają się w cień na rzecz telewizorów wykonanych w technologii LED, cechujących się znacznie wyższą energooszczędnością. Głównym jej konkurentem jest plazma, która pomimo tego, że została wprowadzona na rynek już dość dawno - wciąż ma szerokie grono swoich fanów. Czym się różnią i którą technologię wybrać?

Telewizory plazmowe

Telewizory plazmowe cechują się bardzo wysoką i niedoścignioną przez inne telewizory do użytku domowego jakością obrazu. Doskonały kontrast, wierne odzwierciedlenie kolorów, równomierne i stale zachowanie poziomu jasności na całym ekranie oraz prawdziwie ciemny punkt czerni, to największe atuty telewizorów plazmowych, które dają im przewagę nad telewizorami LED. Inne warte wspomnienia atuty to bardzo szybki czas reakcji - przy telewizorach plazmowych nie ma mowy o służeniu obrazu; a także zachowanie wysokiej jakości obrazu nawet dla widzów, którzy są usadowieni w stosunku do telewizora pod kątem. Jeśli jesteś fanem naprawdę dużych telewizorów i marzą ci się seanse niemal jak w kinie - telewizory plazmowe dostępne są w bardzo dużych rozmiarach i możliwe jest kupienie modelu o przekątnej nawet 100 lub 150 cali. Niestety, telewizory plazmowe mają również swoje wady, a największą z nich jest duży pobór energii. Kupując taki telewizor i będąc częstym jego użytkownikiem, musisz liczyć się z wyższymi rachunkami za prąd. Ponadto telewizory plazmowe nie należą do najjaśniejszych, co może być problemem w słoneczne dni, w pomieszczeniach z dużym dostępem do światła dziennego. Początkowo technologia ta wiązała się również z krótkim okresem życia telewizorów, obecnie problem ten został już wyeliminowany.

Telewizory LED

Telewizory LED cieszą się obecnie bardzo dużą popularnością, a proporcja ich zalet i wad wydaje się najbardziej zrównoważona. Cechują się one wysoką jakością obrazu, cienką obudową oraz niskim poborem prądu. Wybór telewizora wykonanej w technologii LED jest rozsądnym i często polecanym rozwiązaniem.

Telewizory LCD

Technologia LCD oferuje niższą jakość obrazu oraz niższy kontrast niż telewizory LED, a także wyższy pobór prądu, chociaż wyraźnie niższy, niż w przypadku telewizorów plazmowych. Telewizory LCD stanowią rozwiązanie budżetowe i są świetnym wyborem dla osób, które nie chcą wydawać na telewizor dużej ilości pieniędzy. Jakość obrazu, chociaż gorsza niż w przypadku konkurencyjnych technologii, tak czy inaczej jest satysfakcjonująca.

Smart TV

Większość współcześnie produkowanych telewizorów wyposażona jest w oprogramowanie podobne do tego, jakie mamy na smartphonach. Umożliwia ono nie tylko łączenie się z internetem poprzez dostępną w oprogramowaniu telewizora przeglądarkę internetową, ale także instalowanie szeregu aplikacji - w tym tych umożliwiających korzystanie z popularnych serwisów z filmami lub serialami, jak na przykład Netflix, YouTube czy Hulu. Żadnego problemu nie stanowi również połączenie się z urządzeniem mobilnym i odtworzenie filmu, który znajduje się na telefonie, bez konieczności fizycznego kopiowania plików. Telewizory takie zwykłe wyposażone są w bardzo dobrze sprawdzającą się obsługę głosową, dzięki czemu nie jest konieczne mozolne wpisywanie tytułów za pomocą klasycznego pilota. Smart TV bez wątpienia można uznać za jedną z największych rewolucji w rozwoju telewizorów. Funkcjonalność ta oferuje szereg użytecznych funkcji, które znacznie poprawiają doświadczenia użytkowania telewizora. Pośród telewizorów dominują trzy różne systemy operacyjne - Tizen, webOS, oraz android TV. Najtańsze modele telewizorów zwykle nie są wyposażone w Smart TV - funkcjonalność ta jednak jest tak przydatna, że naszym zdaniem zdecydowanie warto dopłacić to bardziej zaawansowanego telewizora.

Rozdzielczość 4k

Jeszcze nie tak dawno luksusem było posiadanie telewizora w rozdzielczości full HD. Obecnie nowym standardem stają się telewizory o rozdzielczości 4k, oferujące znacznie lepszą jakość obrazu. Można spodziewać się, że tak jak obecnie reliktem przeszłości są niskie rozdzielczości ekranów crt - tak również niedługo 4k zupełnie wyprze z rynku konkurencję. Jeszcze kilka lat temu filmy dostępne w 4k były rzadkością, a technologia ta była po prostu technologią przyszłości, nieznajdującą dużego zastosowania. Obecnie filmy czy seriale dostępne w 4k są coraz częstszym zjawiskiem i powoli stają się one standardem.

Podsumowanie

Kupując telewizor należy zastanowić się przede wszystkim, na jakie koszta jest się gotów w imię jakości obrazu. Jeśli koszta nie grają roli, najlepiej wybrać telewizor plazmowy. Jeśli zależy ci na wyborze jak najtańszym - najlepszym wyborem będzie pewnie telewizor LCD. W pozostałych przypadkach najlepszym rozwiązaniem będzie zazwyczaj wybór telewizora LED.

