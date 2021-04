Majówka z katamaranami HADM Gramatowski – popłyń z nami w niezapomniany rejs!

Brak planów na najbliższy weekend? Lubisz aktywną formę wypoczynku i spędzanie majówki w domu nie jest spełnieniem marzeń? Mamy na to sposób!

Już w najbliższy weekend będziecie mogli spędzić czas w gronie znajomych czy też rodziny na naszych luksusowych katamaranach. Jest to wspaniały pomysł na aktywne spędzanie wolnych dni. Od 1 do 3 maja będziemy czekać na Was na elbląskiej starówce przy deptaku naprzeciw Katedry Elbląskiej w godzinach 9:00 - 16:00. W tych dniach będziecie mogli poznać bliżej nasze jednostki i skorzystać z rejsu ze sternikiem katamaranem HADMik w promocyjnej cenie. Taka wyprawa z pewnością zapadnie w pamięci na długo.

Kilka sów o naszych jednostkach:

-Katamaran HADMik to idealna opcja dla osób szukających prawdziwych wrażeń. Ta dynamiczna i zwrotna jednostka w połączeniu z luksusowym wyposażeniem sprawia, że rejs HADMikiem będzie niecodziennym przeżyciem.

- Katamaran HADMówka posiada dwa pokłady, dolny i górny. Na górnym tarasie możecie korzystać z pięknego słońca i podziwiać z góry otaczający nas krajobraz. Na pokładzie dolnym znajduje się zabudowa barowa, TV, nagłośnienie oraz oświetlenie LED.

Zabierzcie ze sobą dzieci, rodziców, znajomych i przyjdźcie po przygodę!

Więcej informacji o naszych jednostkach znajdziecie na naszej stronie:



www.rejsyelblag.pl

lub pod numerem tel:

730066861

Do zobaczenia na wodzie 😊

HADM Gramatowski

Skoda i Citroen

Elbląg

Skoda i Kia

Rokcin 4G

Starogard Gdański

--- artykuł promocyjny ----