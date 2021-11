 Małe AGD na prezent – praktyczny upominek na wiele okazji

Urodziny, Mikołajki, święta, Walentynki, Dzień Kobiet i Mężczyzn, rocznica ślubu – tyle okazji do świętowania, a coraz mniej pomysłów na prezenty. Na szczęście osobom, które lubią praktyczne upominki, możemy podarować drobne sprzęty gospodarstwa domowego.

Małe AGD na prezent ślubny

Państwo Młodzi zazwyczaj informują gości, co chcieliby dostać w prezencie ślubnym. Przeważnie są to koperty z pieniędzmi oraz dodatki w postaci wina, słodyczy, zdrapek czy książek. Niektóre pary młode proszą jednak gości o bardziej zaskakujące prezenty. Kiedyś sprzęty AGD były niemile widziane jako prezenty ślubne, ale teraz wracają do łask. Co możemy podarować Młodej Parze z okazji ślubu?

- Oczyszczacz powietrza – doskonały prezent dla małżeństwa, który zadba o czystość powietrza w ich nowym mieszkaniu.

- Wyciskarka wolnoobrotowa – trend na prowadzenie zdrowego trybu życia nie słabnie, a wyciskarka jest znana z tego, że potrafi przygotować świeże soki pełne wartości odżywczych.

- Ekspres do kawy – to świetny prezent z okazji ślubu. Które małżeństwo nie chciałoby witać swoich gości filiżanką aromatycznego espresso lub kremowego cappuccino?

- Robot sprzątający – taki odkurzacz to już nieco większy wydatek, ale powinniśmy spokojnie zmieścić się w cenie do 1500 zł.

Małe AGD na parapetówkę

Urządzenia z kategorii małego AGD będą również dobrym pomysłem na prezent dla znajomych, np. gdy idziemy do nich na parapetówkę. Takie przyjęcie jest organizowane wkrótce po przeprowadzce do nowego domu lub mieszkania, dlatego sprzęty AGD będą świetnym wyborem. Zanim jednak zdecydujemy się na ich zakup, zorientujmy się, co by się im przydało. Nie kupujmy urządzeń w ciemno, bo znajomymi z pewnością nie chcieliby dostać drugiego blendera czy czajnika. Drobne sprzęty AGD są bardzo przydatne, a ich cena nie jest aż tak wygórowana. Co zatem możemy podarować znajomym z okazji parapetówki?

- Toster – z pewnością nie jest to urządzenie pierwszej potrzeby, ale chrupiące tosty z dżemem będą świetną alternatywą dla tradycyjnych kanapek. Wybierając toster, warto sięgnąć po model renomowanej marki, a także zwrócić uwagę nie tylko na jego funkcjonalność, lecz także wzornictwo.

- Opiekacz z wymiennymi wkładami – to niedrogie urządzenie doskonale sprawdzi się w kuchni, szczególnie w małej, która ma ograniczoną przestrzeń do przechowywania sprzętów. Taki opiekacz ma kilka wymiennych płyt, dzięki czemu może pełnić funkcję sandwichera, gofrownicy, wypiekacza ciastek czy grilla elektrycznego.

- Dzbanek filtrujący z kompletem filtrów – zadba o czystość wody, usuwając z niej osady wapienne, ziarenka piasku i szkodliwe pierwiastki, dlatego będzie doskonałym prezentem na nowe mieszkanie.

- Blender kielichowy – ten niewielki sprzęt jest w stanie znacznie przyspieszyć przyrządzanie codziennych posiłków. Pozwoli przygotować zupę-krem, koktajl owocowy, mus, sorbet lub aksamitny sos.

Małe AGD do kuchni

Drobne sprzęty AGD są wręcz niezbędne w kuchni, ponieważ znacznie przyspieszają wykonywanie różnych czynności. Bez niech nie bylibyśmy w stanie przygotować wielu posiłków – ani koktajlu owocowego, ani świeżego soku. Dla osoby, która lubi przyrządzać słodkie desery, dobrym pomysłem na prezent może okazać się robot kuchenny. Taki sprzęt jest bardziej zaawansowany niż klasyczny mikser. Dzięki wielu dodatkowym końcówkom jest w stanie zastąpić kilka innych sprzętów AGD do w kuchni. Mając taki robot kuchenny, obdarowana osoba będzie mogła szybko zagnieść ciasto drożdżowe, przygotować krem z owocami, a nawet wycisnąć świeży sok.

Prezent AGD dla niego

Jeśli szukamy prezentu dla męża, taty czy brata, każdy sprzęt z kategorii małego AGD powinien być dobrym pomysłem, ponieważ znajdzie zastosowanie na co dzień. Każdemu mężczyźnie z pewnością przydadzą się sprzęty, które będą dbać o jego zdrowie i urodę. Mowa tu o golarkach i trymerach, którą pozwolą zgolić brodę lub przystrzyc zarost na określoną długość. Jeśli mężczyzna nosi brodę, lepszym prezentem dla niego będzie trymer, który pozwoli precyzyjnie wystylizować zarost. Dobrym pomysłem może okazać się również szczoteczka soniczna do zębów – to jeden z tych produktów, których mężczyzna raczej sam by sobie nie kupił, a więc będzie to nie tylko praktyczny, ale również zaskakujący upominek.

Jakie małe AGD na prezent dla niej?

Prezent dla mamy, żony, dziewczyny czy siostry powinien być zgodny z jej potrzebami. Dla kobiet bardzo dobrze sprawdzają się sprzęty AGD do pielęgnacji ciała i włosów jako prezenty z różnych okazji, czy to urodzin, czy może świąt. Do wyboru mamy przede wszystkim suszarki do włosów, lokówki i prostownice, które znacznie przyspieszą codzienną stylizację włosów. Obecnie dużą popularnością cieszą się również falownice, czyli urządzenia, które pozwalają w szybki sposób stworzyć naturalne fale. Z wyglądu przypominają prostownice, ale ich płytki grzewcze mają charakterystyczny kształt fal.

Ciekawym pomysłem na prezent dla kobiety może być parownica do ubrań. To kompaktowe urządzenie przeznaczone jest do prasowania ubrań w pionie. Do tego celu wykorzystuje gorącą parę wodną, dzięki czemu ubraniom nie grozi przypalanie lub zmoczenie wodą. Parownica doskonale nadaje się też do odświeżania ubrań – sprawdzi się zarówno w domu, jak i na wyjeździe.

Prezent AGD dla rodziny

Czasami, zamiast kupować każdej osobie spersonalizowany prezent, lepiej jest postawić na prezent dla całej rodziny. W takiej sytuacji kupuje się przedmiot, który będzie w równym stopniu służył każdemu z domowników. Mogą to być małe sprzęty AGD, np. automatyczny ekspres do kawy, który zaparzy kilka rodzajów kawy, blender kielichowy, gofrownica czy odkurzacz automatyczny.

Gdzie kupić małe AGD na prezent?

Po sprzęty AGD najlepiej udać się do sklepu, który zajmuje się ich sprzedażą, np. do Max Elektro. Pracownicy sklepów z pewnością doradzą i pomogą nam wybrać urządzenie, które będzie odpowiednie na prezent ślubny. Najbliższe sklepy Max Elektro zlokalizowane są w: Pasłęku przy ul. Jana Pawła II 1, w Dzierzgoniu przy ul. Przemysłowej 9A oraz w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Obrońców Westerplatte 5. Zakupu można też dokonać w sklepie internetowym MaxElektro.pl.