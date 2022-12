W krajach zachodnich picie wody kranowej jest normą nie tylko w domach, ale również w restauracjach. Dlaczego nie mamy wprowadzić tej mody w Elblągu? Są co najmniej trzy ważne powody do picia elbląskiej wody. Warto je poznać i przekonać się, że picie kranówki to korzyść dla zdrowia, dla naszego portfela i dla środowiska! Startuje kampania edukacyjna „Mam powody do picia elbląskiej wody”. Poznajcie argumenty, które przemawiają za elbląską kranówką?

Elbląska kranówka jest tania, to łatwo obliczyć! Jeden litr wody wodociągowej w Elblągu kosztuje mniej niż jeden grosz. Jeśli czteroosobowa rodzina całkowicie przestawi się na picie wody z kranu zamiast butelkowanej, może rocznie zaoszczędzić nawet ponad 3 tys. zł i przeznaczyć tę kwotę na przykład na remont lub wakacje. To zysk czysty niczym kranówka! Masz wiele powodów, żeby ją pić. Oszczędzasz pieniądze - czteroosobowa rodzina zapłaci za wodę pitą z kranu zaledwie około 22 zł za rok. Oszczędzasz czas - nie trzeba kupować wody w sklepie, jest zawsze pod ręką, wystarczy tylko odkręcić kurek. Zyskujesz na zdrowiu - nie trzeba nosić ciężkich butelek z wodą.

Elbląska kranówka jest zdrowa. To pewne!

Woda płynąca w elbląskich kranach jest regularnie badana, a więc bezpieczna. Wpływa korzystnie na zdrowie, gdyż jest bogata w składniki mineralne, jest czysta i smaczna, bo pochodzi z ujęć głębinowych. - Duża część społeczeństwa jest przekonana, że woda butelkowana jest zdrowsza od tej z kranu. A to jest mit - mówi Marek Misztal, prezes zarządu w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. - Woda w sieci wodociągowej jest gruntownie i wielokrotnie badana, musi spełniać polskie i unijne normy. W Elblągu posiada korzystne dla zdrowia stężenie minerałów, a jej konsumpcja kosztuje dosłownie niecały grosz za litr. Jej picie to nie tylko korzyści zdrowotne i ekonomiczne, ale również środowiskowe. Chcemy to uświadamiać mieszkańcom - wyjaśnia prezes EPWiK.

Woda z „kamieniem”? To znakomicie!

Wbrew powszechnej opinii woda, z której po przegotowaniu wytrąca się osad, to woda dobrej jakości. Dzięki składnikom mineralnym pozytywnie wpływa na organizm. Pod warunkiem, że wypijemy ją nieprzegotowaną, kiedy zawiera wszystkie minerały. Im więcej składników mineralnych w wodzie, tym jest ona twardsza. W Elblągu w kranach płynie woda średniej twardości, spełniająca polskie i unijne normy. Pamiętaj! Kranówkę pijemy tylko zimną, wówczas jest najsmaczniejsza. Musi być też świeża. Otwierając długo nieużywany kran, najpierw zlejmy wodę, która „stała” w rurach (możemy potem wykorzystać ją do podlania kwiatków).

Elbląska kranówka jest ekologiczna. To ma przyszłość! Picie kranówki to światowy trend, który pozwala dołączyć do globalnego planu ograniczania plastikowych odpadów (średnio ponad 50 kg plastiku mniej na jedną rodzinę). Ale ekologiczny wpływ picia wody z kranu jest jeszcze większy. Po pierwsze, wody nie trzeba dostarczać samochodami, więc ogranicza się zużycie benzyny i emisję CO2 (redukcja śladu węglowego). Po drugie, pijąc wodę z kranu zamiast tej w plastikowej butelce, ograniczamy zużycie… wody. Tak! Tej, która zużywana jest w fabrykach do produkcji plastiku. Pijąc wodę z kranu, jesteśmy eko: ograniczamy produkcję plastikowych śmieci, przyczyniamy się do zmniejszenia zanieczyszczenia mikroplastikiem oraz wspieramy środowisko i jego naturalne zasoby.

- Chcemy przekonać mieszkańców Elbląga do picia wody z kranu. Dlatego przygotowaliśmy kampanię informacyjną dla mieszkańców naszego miasta. Kampania „Mam powody do picia elbląskiej wody” obejmuje: plakaty promocyjne, ulotki edukacyjno-informacyjne, dodatkową akcję skierowaną do najmłodszych, w ramach której przygotowaliśmy książeczkę-kolorowankę z ciekawym wierszykiem promującym picie kranówki oraz zadaniami do samodzielnego wykonania. Zostanie ona dostarczona do miejskich przedszkoli. Będziemy na bieżąco informować o kolejnych działaniach realizowanych w ramach kampanii „Mam powody do picia elbląskiej wody”, jak również o nowych inicjatywach edukacyjnych Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, nad którymi będziemy pracować w najbliższym czasie - mówi Karolina Podrzycka, Inspektor ds. Promocji w EPWIK, koordynatorka kampanii.

Kampania "Mam powody do picia elbląskiej wody" już nabrała rozpędu. O informacje na temat kampanii zabiegają hotele, szkoły, bursy szkolne i restauracje. O kampanii przeczytasz też na Facebooku.

Masz powody do picia elbląskiej wody. Na zdrowie!

---artykuł promocyjny---