 MARYLA - 30 lat zaufania i jakości na rynku bieliźnianym w Elblągu

Butik MARYLA to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek bieliźnianych w Elblągu. Już od ponad 30 lat dostarcza klientom wysokiej jakości bieliznę damską i męską, łącząc tradycję z nowoczesnym podejściem do obsługi i oferowanego asortymentu. Zobacz zdjęcia.

Zlokalizowany przy ul. Jana Henryka Pestalozziego 82, sklep MARYLA od dekad buduje swoją pozycję na rynku dzięki profesjonalizmowi, indywidualnemu podejściu do każdego klienta oraz szerokiej ofercie produktów. To miejsce, które stawia na jakość, komfort i dopasowanie bielizny do potrzeb każdej osoby odwiedzającej butik.

Profesjonalne doradztwo i braffiting

W MARYLI klienci mogą liczyć nie tylko na bogaty wybór bielizny, ale również na fachowe doradztwo. Właściciele i personel posiadają wieloletnie doświadczenie i wiedzę z zakresu braffitingu, czyli profesjonalnego dobierania biustonoszy do sylwetki, rozmiaru i indywidualnych preferencji klientek.

Dobrze dobrana bielizna to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim zdrowia, wygody i pewności siebie. MARYLA pomaga swoim klientkom i klientom odnaleźć idealny model, który podkreśli walory sylwetki, zapewni komfort przez cały dzień i będzie wykonany z materiałów najwyższej jakości.

Polskie marki i szeroki asortyment

W ofercie sklepu znajdują się wyłącznie renomowane polskie marki bielizny, takie jak Ava, Gaia, Alles, Julimex, Marilyn, Eldar, Donna, Gorsenia, Gorteks, Gatta i wiele innych. Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, że wybierają produkty solidne, trwałe i estetyczne.

Asortyment butiku obejmuje:

biustonosze, figi, bokserki,

rajstopy, pończochy, skarpetki,

piżamy, koszule nocne, szlafroki,

stroje kąpielowe, bieliznę modelującą, skarpetki medyczne.

Każdy z oferowanych produktów wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz komfortem noszenia. Klienci mają możliwość przymierzenia towaru na miejscu, a w przypadku braku odpowiedniego modelu czy rozmiaru, sklep oferuje możliwość szybkiego zamówienia i odbioru w ciągu zaledwie dwóch dni roboczych.

W trosce o klienta i lokalną społeczność

MARYLA od zawsze kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do każdego klienta. Profesjonalna i życzliwa obsługa, szeroki wybór produktów oraz wsparcie dla polskich producentów to wartości, które niezmiennie definiują działalność butiku.

Dodatkowym atutem sklepu są liczne promocje i rabaty przygotowywane z myślą o stałych klientach. Dzięki temu zakupy w MARYLI stają się nie tylko przyjemnością, ale również korzystną inwestycją w komfort i dobre samopoczucie.

Dane kontaktowe i godziny otwarcia:

Adres: ul. Jana Henryka Pestalozziego 82, 82-300 Elbląg (miasteczko handlowe "koło czołgu")

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00

Sobota: 9:00 - 14:00

Zapraszamy do odwiedzin i skorzystania z bogatej oferty butiku MARYLA. To miejsce, gdzie jakość i tradycja idą w parze z nowoczesnym podejściem do klienta.