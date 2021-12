 Merry Christmas and Happy New Year! 

Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Mieszko I” życzy wszystkim zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodzinnym oraz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! Zobacz więcej zdjęć.

W tym roku mieliśmy możliwość zaprezentowania Rodzicom na żywo występów jasełkowych w języku polskim oraz w języku angielskim – spotkanie sprawiło wszystkim wiele radości. Każda grupa licząca około 20 dzieci miała swoje indywidualne spotkanie jasełkowe, które spędzili w gronie najbliższych.

Przedszkolaki w naszej placówce cały rok przyswajają język angielski metodą immersji - dzieci które są z nami od początku działalności (od ponad roku) rozumieją prawie wszystko co komunikuje nauczyciel w języku obcym. Aktualnie zatrudniamy 3 nauczycieli języka angielskiego, którzy oprócz studiów anglojęzycznych przebywali również za granicą by ćwiczyć swój warsztat językowy. Dostajemy informacje zwrotne od rodziców, że ich dzieci w domach mówią i śpiewają po angielsku a na wycieczkach zagranicznych nie mają problemów z zapoznaniem się i zabawą z dziećmi z innych krajów. Do naszego przedszkola uczęszczają również dzieci anglojęzyczne co jest wymiernym atutem w nauce języka.

Nie tylko nauka języka jest u nas na wysokim poziomie - doświadczeni nauczyciele, w języku polskim, prowadzą naukę głównie poprzez zabawę. Co semestr wychowawcy spotykają się z Rodzicami w celu omówienia postępów jakie zrobiło dziecko oraz otrzymują wszystkie zrealizowane karty pracy. Przedszkolaki w naszej zerówce rozpoczynają naukę czytania (również w języku angielskim) i rozwiązują logiczne zadania matematyczne.

Dbamy również o zapewnienie odpowiedniego ruchu przedszkolakom: codziennie wychodzimy na zewnątrz na nasz przestronny plac zabaw lub na spacer (co jest bardzo ważne uwzględniając dzisiejszą sytuację pandemiczną), co tydzień odbywają się zajęcia z trenerem tenisa ze Szkoły Score, zajęcia pływania na CRW Dolinka oraz zajęcia sportowe prowadzone przez Akademię Młodego Piłkarza.

By zapewnić wszystkim większe bezpieczeństwo w placówce zostały zamontowane lampy bakteriobójcze, które oczyszczają powietrze oraz likwidują bakterie i wirusy.

Nasze przedszkole jest czynne w przerwie świątecznej (27.12-30.12.21) oraz w ferie, dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu, jeżeli Tobie również zależy aby Twoje dziecko naturalnie osłuchiwało się z językiem obcym a także miało możliwość dostępu do wysokiej jakości nauczania przy użyciu nowoczesnych pomocy naukowych, takich jak: magiczny dywan, monitor multimedialny czy robotów Photon.

Aktualnie w grupach rocznika 2015, 2016, 2017– brak miejsc, rocznik 2018, 2019 – ostatnie miejsca! Serdecznie zapraszamy!

Zachęcamy do odwiedzenia nas na stronie Facebook (https://www.facebook.com/przedszkolemieszko), gdzie możecie Państwo zobaczyć ostatni konkursowy wykon dzieci do piosenki „Merry Christmas Everyone” oraz na Instagramie (https://www.instagram.com/przedszkolemieszko/).

Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Mieszko I”

Ul. Wyżynna 9, 82-300 Elbląg

Tel. 791-692-222

e-mail: przedszkole@mieszkopierwszy.pl

www.mieszkopierwszy.pl

---artykuł promocyjny---