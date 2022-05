 Męskie mokasyny - Do czego nosić je latem, by wyglądać stylowo?

Mokasyny męskie nie wychodzą z mody. Także latem chętnie i z rozmysłem zakładamy męskie mokasyny. Powiemy o tym jakie letnie stylizacje pasują do męskich mokasynów i jak przedstawia się panorama stylowa tych butów w obecnym sezonie.

Męskie mokasyny - zawsze modne obuwie

Męskie mokasyny to skórzane buty, które pozostawiają wiele miejsca naszej stopy odsłoniętym. Cenimy mokasyny męskie za wygodę i dyskretną elegancję. To lekkie buty, bardzo często wsuwane lub zaopatrzone w krótkie sznurowanie, które najlepiej sprawdzają się w mieście i na twardej powierzchni.

Rodzaje męskich mokasynów i drobne różnice

Mokasyny męskie mogą posiadać delikatny obcas, jednakże ich podeszwa może być też doskonale płaska. Zwykle wykonywane są ze skór szlachetnych. Charakterystyczną cechą męskich mokasynów jest nakrycie śródstopia, które swój brzeg znajduje dokładnie w miejscu, gdzie nie pozwala butom spaść ze stopy - nakrycie to jest krótkie.

Oprócz mokasynów męskich reprezentacyjnych (np. czarna, gładka skóra, niewysoki obcas i przepasanie części nakrywającej wierzch stopy) znajdziemy także mokasyny znacznie mniej oficjalne, podeszwą mogące przypominać nawet trampki i nadające się do noszenia na co dzień.

Kolorystyka i stylistyka - jeśli już uwzględniliśmy te główne i niezmienne cechy - jest właściwie dowolna, ponieważ zarówno możemy zakładać mokasyny męskie z krzycząco czerwonego zamszu jak i podobny model z klasycznej brązowej skóry licowej. Nie są to buty sportowe. Męskie mokasyny są raczej przypisane do miasta. Są też najodpowiedniejsze dla pewnych rodzajów stylizacji.

Stylizacje z męskimi mokasynami

Zakładając mokasyny męskie w pewien sposób odżegnujemy się od najprostszych stylizacji sportowych i wkraczamy w świat nieco bardziej poważny. Nie aż tak poważny, abyśmy do męskich mokasynów nie mogli zakładać jeansów, ale noszenie ich z dresami byłoby czymś niewskazanym. Skarpety skomponowane z męskimi mokasynami zależą ostatecznie od tego, jaki akcent chcemy wyróżnić. Oprócz jeansów dobrymi spodniami do mokasynów będą sztruksy lub spodnie z materiału. Górna część może składać się z koszuli i marynarki. To klasyczna stylizacja z męskimi mokasynami.

Unikamy noszenia tego rodzaju obuwia z frywolnymi bluzami i podobnymi rodzajami ubrań. Mokasyny świadczą o mężczyźnie statecznym i zrównoważonym, o jego dżentelmeństwie i dobrym wychowaniu. Szczególnie dobrze prezentują się na stopach młodszych panów, którzy zajmują się zajęciami kojarzonymi z pracą intelektualną. Ale także wszelkiej maści hipsterzy również pokochali męskie mokasyny. Najwykwintniejsze i najbardziej oficjalne modele śmiało możemy założyć jako buty do garnituru.

Męskie mokasyny na lato

Mokasyny męskie właśnie są jakby obuwiem przeznaczonym do noszenia w lecie. Są lekkie, odkrywają sporą część stopy, są zatem także przewiewne. W lecie mogą stać się podstawowym rodzajem obuwia, w jakim spacerujemy lub udajemy się do biura. Mniej formalne mokasyny świetnie sprawdzą się jako buty weekendowe, do parku lub kina.

Gdy spacerujemy w mieście latem to widzimy, że najczęściej w centralnych dzielnicach mężczyźni będą mieli na sobie właśnie mokasyny. Są one bowiem butami na stałe zapisanymi w standardowej letniej garderobie mężczyzn reprezentujących pewien poziom lub przynajmniej aspirujących do tego, aby go okazać.