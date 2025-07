 Międzynarodowy Kongres EFISDS 2025 w AMiSNS

W dniach 11–13 września 2025 roku Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu będzie gospodarzem prestiżowego wydarzenia naukowego – EFISDS Annual Congress 2025, organizowanego wspólnie z Europejską Federacją Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Przewodu Pokarmowego (EFISDS). Wydarzenie zgromadzi ekspertów z całego świata i stanie się przestrzenią do prezentacji najnowszych osiągnięć, wymiany wiedzy oraz dyskusji nad przyszłością leczenia chorób układu pokarmowego. Trwają zapisy na to wydarzenie.

We wrześniu Elbląg odegra ważną rolę na mapie chirurgii układu pokarmowego, stając się centrum międzynarodowej debaty naukowej i klinicznej z udziałem wybitnych specjalistów z całego świata. Wszystko to za sprawą EFISDS Annual Congress 2025, który odbędzie się w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych (ul. Lotnicza 2). Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Europejską Federacją Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Przewodu Pokarmowego (EFISDS). Hasłem przewodnim tegorocznego kongresu będzie: „Choroba refluksowa przełyku, rak połączenia przełykowo-żołądkowego i nie tylko: multidyscyplinarne innowacje i nowe technologie”. Poprzednie edycje kongresu odbyły się w Niemczech oraz Francji.

W programie kongresu zaplanowano m.in.:

sesje wykładowe i eksperckie o charakterze multidyscyplinarnym,

praktyczne warsztaty z wykorzystaniem symulatorów laparoskopowych i robotycznych,

panele poświęcone najnowszym technologiom, takim jak sztuczna inteligencja i telemedycyna,

specjalną sesję dedykowaną młodym chirurgom oraz konkurs EFISDS Young Surgeon Awards.

Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim.

Organizatorzy szczególnie zachęcają do udziału nie tylko doświadczonych lekarzy i specjalistów, ale również studentów kierunku lekarskiego, rezydentów i lekarzy w trakcie specjalizacji. Dla studentów przewidziano bezpłatny udział w sesjach kongresowych oraz obniżoną opłatę za udział w warsztatach praktycznych (100 EUR).

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, programu oraz możliwości nadsyłania abstraktów znajdują się na stronie wydarzenia:

🔗 https://amisns2025.syskonf.pl

Ważne terminy:

Rejestracja z preferencyjną opłatą: do 31 lipca 2025 r.

Termin składania abstraktów: do 30 lipca 2025 r.

Uczestnictwo w kongresie to niepowtarzalna okazja do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń z międzynarodowym gronem ekspertów oraz zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami i technologiami w zakresie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego.

Rejestracja na EFISDS Annual Congress 2025 potrwa do 4 września. Liczba miejsc jest ograniczona.