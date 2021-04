Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Smyczkowych to inicjatywa kulturalna, która ma na celu konfrontację umiejętności uczniów oraz wymianę doświadczeń pedagogicznych. Zadaniem konkursu jest także promowanie młodych talentów oraz wydarzeń artystycznych o zasięgu międzynarodowym. Konkurs jest organizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej i posiada rekomendację Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zdjęcia.

Po raz siódmy Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu oraz Stowarzyszenie ,,Przyjaciół Muzyki’’ w Elblągu są współorganizatorami tego muzycznego wydarzenia. Jest to już trzecia edycja konkursu o randze międzynarodowej. W tym roku ponad 240 instrumentalistów z różnych państw, m.in. Białorusi, Norwegii i Niemiec będzie walczyć o uznanie jury. Nie zabraknie też oczywiście uczniów naszej elbląskiej szkoły muzycznej. Konkurs od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem młodych adeptów sztuki. Tegoroczna edycja pomimo pandemicznych ograniczeń i zmienionej formuły (online) przyciągnęła rekordową liczbę uczestników.

Konkurs rozpocznie się koncertem inauguracyjnym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, który odbędzie się 22 kwietnia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu o godzinie 18:00. Koncert będzie transmitowany na żywo na stronie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej oraz stronie konkursu https://smyczkowy.elblag.pl. W roli solistów wystąpią absolwenci elbląskiej szkoły muzycznej, którzy jako młodzi muzycy sami brali udział w Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu, zdobywając nagrody. Muzycy chcą pokazać, jak ważne są takie wydarzenia i jaki ogromny wpływ mają na rozwój muzyczny i dalszą karierę artystyczną młodego instrumentalisty. W dniu 28 kwietnia poznamy laureatów konkursu, zaś od 22 kwietnia na stronie konkursu dostępne będą linki do wszystkich prezentacji konkursowych. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania młodych muzyków.

Konkurs dofinansowano ze środków Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zrealizowano przy współudziale finansowym samorządu Miasta Elbląga.

REKRUTACJA

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu to miejsce, w którym edukacja idzie w parze z pasją, a obcowanie z kulturą i sztuką staje się nieodłączną częścią życia. Nauka w naszej szkole rozwija wyobraźnię i wrażliwość na piękno. Edukacja artystyczna w niezawodny sposób wspiera naukę języków, przedmiotów ścisłych, wspomaga pamięć i koncentrację, wytrwałość w dążeniu do celu, a także uczy, jak radzić sobie ze stresem i tremą.

Elbląska szkoła muzyczna oferuje naukę gry na fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, waltorni, trąbce, puzonie, perkusji, a także edukację w klasie rytmiki i śpiewu klasycznego. Muzyczna podróż rozpoczyna się wraz z pierwszym dzwonkiem. Nasi uczniowie stają na scenie już kilka miesięcy po rozpoczęciu nauki gry na instrumencie, a w kolejnych latach koncertują w zespołach kameralnych, orkiestrze, chórze oraz jako soliści. Te wyjątkowe doświadczenia w przyszłości przyniosą im mnóstwo korzyści, bez względu na to, czy zostaną profesjonalnymi muzykami, czy podążą inną ścieżką zawodową. Wysoki poziom nauczania oraz kameralne klasy pozwalają zapewnić komfort w przygotowaniu zarówno do matury jak i dyplomów artystycznych.

Nasza szkoła to placówka XXI wieku - świetnie wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna oraz nowoczesne zaplecze. Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych nowoczesnymi metodami oraz korzystają z atrakcyjnych środków dydaktycznych, takich jak Ozoboty czy klocki Lego. Najmłodsi uczniowie po lekcjach mogą przebywać w szkolnej świetlicy, gdzie nauczyciele organizują im zajęcia plastyczne, sportowe i ruchowe z użyciem dywanu interaktywnego. To właśnie ze świetlicy są odbierani przez swoich nauczycieli na lekcje instrumentu. Plan lekcji łączy ze sobą zajęcia ogólne i muzyczne w taki sposób, by nauka była jednolita, ale także urozmaicona. Atutem naszej szkoły jest stołówka, gdzie każdy uczeń może zjeść pyszny dwudaniowy obiad w przystępnej cenie. Dodatkowo szkoła posiada własny internat dla uczniów spoza Elbląga.

Nasza szkoła jest BEZPŁATNA. Zapraszamy chętnych do nauki w trybie dziennym oraz popołudniowym. Rekrutacja trwa do 30 kwietnia 2021r.

- OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA to 6-letnia podstawowa szkoła muzyczna z przedmiotami ogólnokształcącymi.

- OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II stopnia to 6-letnia dzienna szkoła muzyczna po szóstej klasie. W klasach 1. i 2. uczniowie realizują program klas 7. i 8. szkoły podstawowej, następnie bez egzaminów wstępnych kontynuują naukę w liceum muzycznym.

- SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA to 4-letnia podstawowa szkoła muzyczna bez przedmiotów ogólnokształcących, przeznaczona dla kandydatów w wieku 9-16 lat. Zajęcia prowadzone są popołudniami 2-3 razy w tygodniu. Uczniowie pozostają w swoich dotychczasowych szkołach.

- SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA to 6-letnia szkoła w systemie zajęć popołudniowych dla uczniów w wieku 13-23 lat. Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu. Uczniowie pozostają w swoich dotychczasowych szkołach ogólnokształcących.

Po więcej informacji zapraszamy na:

http://www.elmuzyka.edu.pl/zpsm/

https://www.facebook.com/zpsm.elblag

Adres: ul. Traugutta 91, 82-300 Elbląg,

tel.:55 611 40 40

Zapraszamy do naszej szkoły - szkoły z pasją!

