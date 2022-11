 Miejsce montażu akumulatora w rowerze elektrycznym – dlaczego ma znaczenie?

Istnieje wiele rodzajów akumulatorów w rowerach elektrycznych, różniących się pod względem miejsca montażu. Dostępne są baterie montowane na bagażniku, na ramie, a także na piaście. Jakie znaczenie dla użytkownika roweru elektrycznego ma lokalizacja akumulatora? Na czym polegają główne różnice między poszczególnymi typami montażu baterii?

Akumulator na bagażniku

W wielu modelach rowerów elektrycznych akumulator zamontowany jest na specjalnie umocowanej płycie montażowej, w przestrzeni między błotnikiem a częścią właściwą bagażnika. Kształt, rozmiar oraz waga tego typu akumulatorów nie obniżają użyteczności roweru i nie pogarszają komfortu jazdy. Zarówno montaż, jak i demontaż baterii na bagażniku są niezwykle proste – wystarczy przekręcenie kluczyka i wysunięcie akumulatora. Jego ładowanie odbywa się po odłączeniu od roweru i podpięciu do specjalnej ładowarki.

Akumulator na ramie

Współcześnie niezwykle popularnym modelem akumulatorów w rowerach elektrycznych są baterie montowane na ramie, tak zwane modele bidonowe. Najlepiej wybrać akumulator w obudowie zamykanej na kluczyk, który pozwala na zabieranie baterii ze sobą w sytuacji, gdy rower zostaje zaparkowany na dłużej. To wygodne rozwiązanie, dzięki któremu można zminimalizować ryzyko kradzieży baterii.

Bateria Intube

Baterie Intube to akumulatory wbudowane w ramę roweru. Pozwalają zachować estetykę jednośladu, co sprawia, że są coraz chętniej wybierane przez użytkowników. W obrębie tego typu akumulatorów można wyróżnić baterie wyjmowane i zamontowane na stałe.

Bateria wewnątrz ramy – wyjmowana

Wyjmowane baterie zamontowane wewnątrz ramy roweru elektrycznego mogą być:

wyposażone w system RIB (ang. removable integrated battery), w którym bateria wkładana jest z boku dolnej rury od strony napędowej, zabezpieczone zamkiem z gwarantującym bezpieczeństwo kluczykiem,

(ang. removable integrated battery), w którym bateria wkładana jest z boku dolnej rury od strony napędowej, zabezpieczone zamkiem z gwarantującym bezpieczeństwo kluczykiem, montowane od spodu dolnej rury, co pozwala na łatwe odłączenie systemu wspomagania i przerobienie roweru elektrycznego na klasyczny.

W wypadku niektórych modeli elektrycznych jednośladów demontaż wyjmowanej baterii zamontowanej wewnątrz ramy powoduje konieczność odwrócenia roweru do góry kołami i odkręcenia śrub mocujących, co, choć nie jest skomplikowane, wymaga zdecydowanie więcej wysiłku niż usuwanie akumulatora w systemie RIB.

Bateria wewnątrz ramy – zamontowana na stałe

Część modeli rowerów elektrycznych posiada akumulator wbudowany w ramę na stałe, bez możliwości demontażu. Jednoślady te, jak podkreślają ich producenci, są jednak na tyle lekkie, że nie powodują trudności w ich podnoszeniu ani wnoszeniu po schodach do mieszkania, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Bateria w piaście

Ostatnim rodzajem montażu akumulatora w rowerze elektrycznym jest umiejscowienie go w piaście. Takie rozwiązanie powoduje, iż bateria jest praktycznie niewidoczna, a przez to maksymalnie chroniona przed ewentualną kradzieżą. Sprawia to również, że rower wygląda subtelniej i wydaje się lżejszy. Umiejscowienie akumulatora w tylnej piaście w sytuacji, gdy silnik znajduje się w piaście przedniej, pozwala również maksymalnie obniżyć środek ciężkości, dzięki czemu jazda staje się znacznie bardziej przyjemna niż przy innych wariantach.

Najlepsza bateria do miejskiego roweru elektrycznego

W miejskich rowerach elektrycznych najczęściej wykorzystywane są wyjmowane baterie usytuowane wewnątrz ramy. Oferują one łatwą instalację, a także demontaż, który może być przeprowadzony w pozycji stojącej, bez konieczności kucania czy też zmiany położenia roweru. Akumulator wyciąga się przy pomocy jednego klucza, który można mieć przy sobie w każdej sytuacji. Szybki i łatwy demontaż jest niezwykle istotny w środowisku miejskim, w którym usunięcie akumulatora jest konieczne, by uchronić go przed kradzieżą lub wandalizmem.

Producenci rowerów elektrycznych stosują różnorodne rodzaje montażu akumulatora, poszukując wariantu zapewniającego jak najlepszy rozkład masy i pozwalającego uzyskać możliwie niski środek ciężkości. Z punktu widzenia użytkownika istotny jest przede wszystkim komfort, zarówno jazdy, jak i obchodzenia się z baterią jednośladu. Ostatecznie najłatwiej jest zdemontować akumulator umieszczony na bagażniku, jest to jednak rozwiązanie najmniej estetyczne. W wypadku baterii umiejscowionych na ramie znacznie mniej skomplikowany jest demontaż źródła zasilania zamontowanego z boku w dolnej rurze ramy, niż tego, które znajduje się od spodu, wymagając od użytkownika odwracania jednośladu do góry kołami. Ze względu na komfort jazdy popularnością wśród rowerzystów cieszą się również rowery z akumulatorami montowanymi w piaście.