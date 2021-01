Miejsce pełne wyśmienitych smaków. Restauracja Victoria zaprasza

Przepyszne dania z grilla, makarony, pizze, sałatki i znacznie więcej czeka na miłośników wyśmienitej kuchni w nowo otwartej restauracji Victoria przy ul. Rybackiej 25B. Już dziś możesz zamówić dania na wynos i cieszyć się wspaniałym smakiem potraw przygotowanych przez załogę Victorii. Zobacz zdjęcia.

Nie można zacząć dnia lepiej niż jedząc dobre śniadanie, dlatego w menu restauracji nie mogło zabraknąć różnych rodzajów panino, jajecznicy czy croissantów. Miłośnicy słodszych śniadań z pewnością docenią smak wyśmienitych naleśników i musli.

Dania z oferty śniadaniowej można zamawiać od 9-12. Co restauracja Victoria przygotowała dla smakoszy na dalszą część dnia?

Oczywiście jest w czym wybierać, zaczynając od przystawek, zup i makaronów. Wśród dań głównych znajdujących się w karcie również każdy znajdzie coś dla siebie. Nie można nie wspomnieć o daniach z grilla, takich jak karczek, filet z kurczaka czy szaszłyk z piersi indyka. Dla smakujących w rybach prawdziwą gratką będzie z pewnością grillowany filet z łososia lub filet z sandacza. A jeśli ktoś ma ochotę na znakomitego hamburgera, podanego w doborowym towarzystwie krążków cebulowych i chrupiących frytek, to też znajdzie go w menu Victorii.

Co dalej? Na klientów restauracji czekają jeszcze bułki z szarpanym mięsem, sałatki, panini i oczywiście pizza: od klasycznej pizzy margherita, przez znaną wszystkim capriciosa, aż po mniej typowe, a jednocześnie zachwycające smakiem meksykańską, serową, grecką i wiele, wiele innych. W karcie nie brakuje też pizzy wegetariańskiej i pizz dla dzieci.

Nie sposób wymienić tu wszystkiego, więc pełną ofertę restauracji Victoria warto sprawdzić na jej stronie internetowej.

- Gdy tylko będziemy mogli już przyjmować gości na miejscu, na co niecierpliwie czekamy, jeszcze bardziej rozszerzymy naszą ofertę – podkreśla Mateusz Czaja, szef kuchni w restauracji Victoria.

A skoro już mowa o miejscu, to zaznaczmy, że na gości Victorii, zlokalizowanej w samym sercu elbląskiej starówki, czeka aż 130 miejsc. To eleganckie, klimatyczne sale, idealne także do zorganizowania imprez okolicznościowych, jak choćby wesela czy przyjęcia komunijne. Nie zabraknie też mniejszej sali dla ośmiu osób, doskonałej na mniejsze imprezy urodzinowe, wieczory kawalerskie czy panieńskie. Latem na gości restauracji czeka także ogródek na 70 osób. Victoria to doskonałe miejsce na randkę z ukochaną osobą, spotkania ze znajomymi czy rodzinny wypad, bo nie zabraknie tam również kącika dla najmłodszych gości.

- Zachęcamy do zamawiania dań na wynos i czekamy, aż będziemy mogli spotkać się z naszymi gośćmi na miejscu – podkreśla Mateusz Czaja. - Będzie to dla nas wielką radością i satysfakcją – dodaje.

Jak podkreśla szef kuchni, restauracja Victoria jest miejscem, w którym każdy, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie.

- Organizujemy cateringi, jesteśmy też otwarci na współpracę z firmami, szkołami, innymi instytucjami. Zapraszamy serdecznie – mówi z uśmiechem.

Zachęcamy również do składania zamówień przez serwis NaWynos z 10-procentowym rabatem.

Restauracja Victoria

ul. Rybacka 25B, 82-300 Elbląg

Zamówienia i kontakt: 510 021 757

Godziny otwarcia:

niedziela-czwartek 9-22

piątek-sobota 9-23

