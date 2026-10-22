Mieszkasz w Polsce, pracujesz za granicą. Gdzie właściwie jest twój podatkowy dom?

Praca za granicą nie zawsze oznacza, że obowiązki podatkowe dotyczą wyłącznie kraju zatrudnienia. Jeśli mieszkasz w Polsce, a zarabiasz w innym państwie, musisz ustalić, gdzie znajduje się Twoja rezydencja podatkowa i jak rozliczyć uzyskane dochody. Znaczenie mają nie tylko długość pobytu za granicą, lecz także więzi rodzinne, majątek i miejsce prowadzenia życia. Zrozumienie tych zasad pomaga uniknąć błędów w rozliczeniach i niepotrzebnych sporów z urzędami.

Centrum interesów życiowych – co decyduje o rezydencji podatkowej?

Zgodnie z polskimi przepisami osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlega tu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że co do zasady powinna rozliczać w Polsce dochody zarówno krajowe, jak i zagraniczne, z uwzględnieniem odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jednym z kryteriów ustalania rezydencji jest ośrodek interesów życiowych, czyli miejsce, z którym dana osoba jest związana pod względem osobistym lub gospodarczym. Pod uwagę bierze się między innymi miejsce zamieszkania rodziny, relacje społeczne, posiadany majątek, źródła dochodów oraz aktywność zawodową.

Prawidłowe ustalenie miejsca opodatkowania wymaga zrozumienia zasad rezydencji podatkowej. W razie wątpliwości dotyczących rozliczeń zagranicznych pomoc oferuje MaxTax, który wspiera osoby pracujące za granicą w przygotowaniu deklaracji podatkowych i ubieganiu się o zwrot podatku.

Zasada 183 dni – czy długość pobytu wystarczy?

Drugim kryterium wskazanym w polskich przepisach jest przebywanie na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Nie oznacza to jednak, że zasada 183 dni automatycznie rozstrzyga o rezydencji w każdym kraju. Poszczególne państwa stosują własne przepisy, a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą przewidywać dodatkowe zasady ustalania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.

Szczególną ostrożność należy zachować wtedy, gdy oba państwa uznają daną osobę za swojego rezydenta. W takiej sytuacji analizuje się odpowiednią umowę międzynarodową, która może uwzględniać m.in. stałe miejsce zamieszkania, ośrodek interesów życiowych i zwykłe miejsce pobytu.

Jak rozliczyć dochody z zagranicy?

Obowiązki podatkowe zależą od kraju uzyskiwania dochodów, statusu rezydencji oraz postanowień właściwej umowy międzynarodowej. Polski rezydent podatkowy, który uzyskuje dochody z pracy za granicą, może być zobowiązany do wykazania ich w polskim zeznaniu PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG. To, czy i w jaki sposób zagraniczne zarobki wpłyną na podatek w Polsce, zależy m.in. od metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej dla danego państwa.

Stosuje się m.in. metodę wyłączenia z progresją oraz metodę proporcjonalnego odliczenia. Różnią się one sposobem uwzględniania dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego poza Polską. Nie można więc zakładać, że w każdej sytuacji wystarczy rozliczenie w kraju zatrudnienia.

Istotne jest również zgromadzenie dokumentów potwierdzających wysokość zarobków i pobranych zaliczek. W zależności od kraju mogą to być np. holenderska karta podatkowa Jaaropgaaf lub niemiecki dokument Lohnsteuerbescheinigung. Jeśli pracodawca nie przekazał odpowiedniego zaświadczenia, warto sprawdzić możliwości jego uzyskania.

MaxTax – pomoc w rozliczeniach podatkowych

Ustalenie rezydencji i rozliczenie zarobków z dwóch państw może wymagać analizy przepisów oraz dokumentów z różnych urzędów. MaxTax zajmuje się rozliczeniami podatkowymi osób pracujących za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem Holandii i Niemiec.

Firma pomaga m.in. w przygotowaniu zagranicznych zeznań podatkowych, ubieganiu się o zwrot podatku oraz rozliczaniu zagranicznych dochodów przed polskim urzędem skarbowym. Oferuje również pomoc przy sporządzaniu deklaracji PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG, z uwzględnieniem podatku zapłaconego za granicą. Formalności można załatwić zdalnie, a przed zleceniem rozliczenia sprawdzić możliwość uzyskania zwrotu podatku.