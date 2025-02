 Mini Paczka - praktyczny sposób na tanie i wygodne przesyłki

Mini Paczka to szybka i ekonomiczna metoda nadawania niewielkich przesyłek, takich jak książki, akcesoria czy drobne upominki. Dzięki prostej procedurze nadania i możliwości śledzenia przesyłki w aplikacji InPost Mobile, proces wysyłki staje się wygodny i intuicyjny.

Co warto wiedzieć o Mini Paczce?

Mini Paczka to rozwiązanie dostosowane do przesyłek o maksymalnych wymiarach 40 x 230 x 400 mm i wadze do 3 kg. Dzięki stałej cenie 11,99 zł jest to jedna z najbardziej opłacalnych opcji wysyłki. Paczkomat InPost działa 24/7, umożliwiając nadanie przesyłki w dogodnym momencie, bez konieczności oczekiwania na kuriera.

Sprawdź szczegóły na oficjalnej stronie InPost: https://inpost.pl/mini-paczka.

Jakie przesyłki można wysłać Mini Paczką?

Mini Paczka sprawdzi się szczególnie w przypadku:

książek,

drobnej elektroniki,

małych upominków i akcesoriów.

Jest to idealna opcja dla osób, które chcą wysłać niewielkie przedmioty w prosty i szybki sposób, unikając zbędnych formalności.

Jak nadać Mini Paczkę krok po kroku?

Otwórz aplikację InPost Mobile. Wybierz opcję nadania przesyłki i uzupełnij dane nadawcy oraz odbiorcy. Wybierz opcję Mini Paczka i potwierdź wymiary. Opłać przesyłkę online. Udaj się pod Paczkomat z zapakowaną paczką. Otwórz skrytkę zdalnie przez aplikację i umieść paczkę. Zamknij skrytkę i potwierdź nadanie.

Pakowanie przesyłki – o czym pamiętać?

Aby paczka dotarła do odbiorcy w nienaruszonym stanie, warto:

użyć wytrzymałego opakowania (karton, koperta bąbelkowa, foliopak),

zabezpieczyć zawartość folią bąbelkową lub wypełniaczami,

dokładnie zakleić paczkę taśmą klejącą.

Dlaczego warto wybrać Mini Paczkę?

Koszt stały – 11,99 zł bez ukrytych opłat.

– 11,99 zł bez ukrytych opłat. Wygoda – nadanie przesyłki o dowolnej porze dnia i nocy.

– nadanie przesyłki o dowolnej porze dnia i nocy. Brak etykiety – dane przesyłki są zapisywane cyfrowo, eliminując konieczność drukowania.

– dane przesyłki są zapisywane cyfrowo, eliminując konieczność drukowania. Śledzenie przesyłki – możliwość monitorowania statusu paczki w aplikacji.

Kiedy Mini Paczka jest najlepszym wyborem?

Mini Paczka to wygodne rozwiązanie do wysyłki małych przedmiotów, zwłaszcza sprzedanych online, prezentów na różne okazje czy przesyłek wymagających taniej i prostej formy nadania. Dzięki stałej cenie i dostępności maszyn Paczkomat 24/7 można z łatwością wysłać paczkę w dogodnym momencie, bez konieczności korzystania z kuriera. Wybierz tę opcję i nadawaj przesyłki bez zbędnego stresu!