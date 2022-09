 Mobilna strefa Zdrowego Życia zawita do Elbląga

Już w najbliższy weekend (10-11 września) do Elbląga zawita mobilna strefa Zdrowego Życia, w której to chętni będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań specjalistycznych i konsultacji lekarskich. Będzie to kolejny przystanek strefy Zdrowego Życia, która od czerwca odwiedza polskie miasta. Zobacz relację z ostatniego wydarzenia.

Mobilna strefa zdrowia jest częścią programu „Zdrowe Życie” zainaugurowanego w czerwcu tego roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Program na celu promowanie profilaktyki zdrowotnej wsród Polaków. – Wymiernym wskaźnikiem nowoczesności jest średnia długość życia obywateli – podkreślał prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystej inauguracji projektu w Pałacu Prezydenckim.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli skorzystać z konsultacji lekarskich i przeprowadzić bezpłatne badania. Będą to:

- pomiar: glukozy, cholesterolu, ciśnienia i natlenienia krwi;

- spirometria;

- USG płuc;

- badanie EKG;

- mammografia (dla pań w wieku 50-69 lat);

- badanie dermatoskopem;

- analiza składu masy ciała wraz z konsultacją dietetyka;

- konsultacja z: internistą, plumonologiem, dematologiem, radiologiem.

Dodatkowo:

- wystawianie kart EKUZ;

- potwierdzanie profilu zaufanego;

- informacje o programach profilaktycznych;

- konsultacja farmaceutyczna (rozmowa z farmaceutą m.in. na temat polipragmazji).

- Projekt, którego jako ministerstwo aktywów państwowych jesteśmy współorganizatorem, jest niezwykle ważny dla wszystkich Polaków ze względu na podnoszenie poziomu świadomości na temat zwiększania profilaktyki zdrowotnej. Na co dzień każdy z nas jest zabiegany, zajęty wieloma sprawami i często zapominamy o tym, by o siebie dbać. „Zdrowe Życie” powstało właśnie po to, by przypominać nam o regularnych badaniach. Jako wiceminister aktywów państwowych dziękuję PZU za zaangażowanie w ten ważny społecznie projekt. Po raz kolejny spółki Skarbu Państwa pokazują, że społeczną odpowiedzialność biznesu mają wpisane w swoje DNA. Zachęcam wszystkich mieszkańców Elbląga oraz całego naszego regionu do skorzystania z przygotowanej bogatej oferty w strefie. To wyjątkowy moment, by zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie – podkreśla Andrzej Śliwka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Misją PZU Zdrowie jest nie tylko świadczenie najwyższej klasy usług medycznych i wyznaczanie nowego standardu obsługi pacjentów, ale też prowadzenie odpowiedzialnego, zaangażowanego społecznie biznesu. Nasze mobilne gabinety medyczne docierają nie tylko do dużych miast, ale też mniejszych ośrodków miejskich, wykonując w czasie dwudniowych wizyt setki nieodpłatnych badań i konsultacji – mówi Andrzej Jaworski, prezes PZU Zdrowie.

Mobilna strefa Zdrowego Życia

Elbląg, ul. Stary Rynek

10-11 września

w godzinach 10-19

